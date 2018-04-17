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опубликовано редакцией на Переводике 17.04.18 19:14
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Американский журналист не нашел в Восточной Гуте доказательств совершенной химатаки

Журналист Один Пирсон Шарп из Америки посетил раздираемый войной город Дума за пределами столицы Дамаска в поисках доказательства химического нападения. Однако жители там отрицают притязания на нападение и говорят, что это было организовано, чтобы помочь мятежникам победить.



«Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-либо о химической атаке. По их словам, в тот день в этом районе всё было как всегда, и они не видели ничего необычного. Доказательства применения химического оружия в Сирии отсутствуют», – заявил корреспондент. 


Об этом сотрудник телеканала One America News Network сообщил в эфире прямо из Восточной Гуты, которую посетил вместе с представителями сирийских властей. 


Ранее Россия опровергла информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками в сирийском городе Дума химической атаке. Как заявил Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО, у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что инцидент в Восточной Гуте носит постановочный характер и был спланирован западными спецслужбами. 


Впрочем, США, Великобритания и Франция воспользовались этой выдуманной ситуацией для ракетного удара по целям в Сирии, который был осуществлен ранним утром 14 апреля.


Стоит сказать, что западные вооруженные силы действовали без разрешительного мандата СБ ООН на атаку в нарушение международного права.


Кроме того, Вашингтон отказывается представлять доказательства, на основании которых были сделаны выводы о совершении в Думе химической атаки, а также отрицает свою причастность к атаке по аэродрому Т4 в провинции Хомс, который был совершен в ночь на 17 апреля.


«В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем», – заявил представитель Пентагона.


В то время как американцы, как обычно, все отрицают, во многих странах проходят протестные митинги против ракетных ударов по Сирии.

Так, на улицы Багдада и Стамбула вышли сотни граждан, которые скандируют «Руки прочь от Сирии», поскольку они понимают, что из-за действий коалиции страдает мирное население. 


Стоит сказать, что митингуют и европейские государства.


Жители Афин в ходе акции сожгли флаг США в знак протеста против авиационных атак.


Так, на улицы немецкого Франкфурта вышли те, кто осудил действия коалиции и эскалацию сирийского конфликта. 


Одним словом, пока весь мир выступает против ракетных ударов по территории Сирии, Вашингтон вместе с союзниками ведут опасную геополитическую игру на Ближнем Востоке, в результате которой гибнут мирные граждане. 


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