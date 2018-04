архив



"The Moscow Times", "'My Vagina Wants to Experience Everything!': Russia's FemFest Breaks Down Barriers" Россия - 23 апреля 2018 г.

"‘My Vagina Wants to Experience Everything!’: Russia’s FemFest Breaks Down Barriers" Россия - 23 апреля 2018 г. ”Моя вагина хочет испытать всё!”

Denis Shchepinov / Facebook Модно одетые молодые русские собрались в большом зале в центре Москвы, украшенном воздушными шариками и розовыми лентами, чтобы, потягивая шампанское поговорить о правах женщин. Всего за один год, FemFest стал самым большим феминистским событием в России. Второй фестиваль, прошедший в прошлую субботу в стильном здании Телеграфа, привлек, приблизительно, 1400 участников, около четверти которых были мужчины. Фестиваль был начат в прошлом году Ириной Изотовой, экспертом по гендерным исследованиям, с помощью онлайновой образовательной платформы “Теория и Практика”. Цель Изотовой, как она сама рассказала, состояла в том, чтобы представить феминистские принципы российскому обществу, не привыкшему к открытому разговору о женских проблемах. В то время как в 2017 г., фестиваль ставил своей целью донести феминистские идеи до широкой аудитории, то “В этом году, мы хотели сосредоточиться больше на общественном аспекте феминизма, например - как Россия чувствует феминизм и как он может привлечь больше людей” сказала Изотова.

Феминистки и феминизм все еще рассматриваются людьми как нечто пугающее - сказала Ирина Костерина, руководитель программы Гендерной Демократии в Фонде Генриха Белля, на открытии фестиваля. “Обычные русские рассматривают феминизм как ненавидящую человека идеологию”. Анна Городецкая, которая владеет магазином дамского белья, рассказала аудитории, как ее бизнес использует объявления, которые не сексуализируют женщин, чтобы продвинуть альтернативную линию. И Нурия Фатичова, координатор программы Демократии в Фонде Генриха Белля, представила свой новый проект: база данных женщин - экспертов в тех отраслях промышленности где доминируют мужчины. В других выступлениях обсуждались гендерные вопросы, будущее мужественности и отношений между женщинами и патриархальными институтами, включая Русскую православную церковь. На фестивале были показаны представления, такие как русский вариант “Монологов влагалища” - американской пьесы того же названия. На сцене несколько актрис говорили, с точки зрения влагалища, о занятии сексом, о посещении доктора и об использовании предметов гигиены. “Мое влагалище хочет испытать все!” сказала одна из актрис. “Замечательно, что любой может приехать сюда и узнать так много о феминизме и о мужчинах и женщинах в современном мире”, сказал Femida, 38, менеджер по продажам, изданию The Moscow Times. “Мне жаль, что у меня не было доступа к такому фестивалю, когда мне было 25 лет”. Для Юлии, 25 лет, которая работает в рекламе, “феминизм является неотъемлемой частью самых основных нравственных норм. Но люди все еще нуждаются в помощи, чтобы увидеть эту связь, вот почему так важны эти виды фестивалей” сказала она. Фестиваль проходит в то время, когда гендерное равенство и права женщин вышли из тени в России. Ранее в этом году несколько журналистов, работающих в Государственной думе, обвинили одного из законодателей в сексуальных домогательствах. Но, хотя эти обвинения и привели к протестам и бойкоту некоторыми российскими СМИ Государственной думы, Леонид Слуцкий был признан невиновным в каких-либо проступках и получил широкую поддержку среди своих коллег. Вероятно не случайно, Анна Ривина, руководитель проекта “Стоп насилие”, сделала презентацию о домогательствах на рабочем месте. Тем не менее, некоторые участники утверждали, что фестиваль недостаточно политизирован. В прошлом году члены феминистского сообщества подвергли критике фестиваль за его примиренческий подход и дошли даже до призывов к бойкоту. Для Киры, 30 лет, активистки феминистской группы “Она”, организаторы фестиваля упустили больше чем достаточно ключевых моментов. “Они хотят выглядеть позитивно и поэтому вы ничего не услышите ни, например, о насилии в семье, ни о дискриминации на рынке труда” сказала она The Moscow Times. “Они хотят избежать политики”. Изотова, организатор фестиваля, кажется не была обеспокоена критикой. “Наш фестиваль обеспечивает платформу для множества голосов, и мы никогда и никому не запрещали в нем участвовать” сказала она. “В прошлом году некоторые активисты просто решили не участвовать в нашем фестивале, и мы уважаем их выбор”. Когда фестиваль уже подходил к концу, Василий, 21-летний студент, выразил разочарование, что было недостаточно практической информации. “Я пробыл здесь весь день, и так и не узнал, что, например, является домогательством, приставанием, причинением беспокойства” сказал он The Moscow Times. Но Яна Чернова, эксперт по гендерным исследованиям в Высшей школе Экономики, чувствует, что гендерная революция вскипает в России. “Российские девочки видят непосредственно все недостатки того, как к женщинам относятся в России”, сказала она аудитории. “И когда они вырастут, они захотят для себя другого будущего”. статью прочитали: 2 человек Комментарии