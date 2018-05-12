Лаборатория на линии информационного фронта

Американский исследовательский центр в Грузии который год не дает покоя российским чиновникам и медиа

Иллюстрация Зураба Мчедлишвили, Coda Story

Грузино-американский научно-исследовательский центр, больше известный как “лаборатория Лугара” фактически находится на линии фронта информационной войны между Россией и Западом.



Гиорги Ломсадзе, Сoda Story:



Что говорит российская пропаганда?

Главная страшилка пропагандистских российских медиа остается неизменной — военные США занимаются разработкой биологического оружия в непосредственной близости от России. Правительства Грузии и США уверяют, что основная задача “лаборатории Лугара” — выявлять и изолировать вспышки эпидемий. Но Кремль слабо верит в то, что американцы с грузинами просто изучают угрозы общественному здоровью на деньги из оборонного бюджета США.

В чем только не обвиняли “лабораторию Лугара” российские чиновники и медиа: и в распространении так называемого мраморного клопа, сожравшего весь прошлогодний урожай фундука в Грузии и вокруг нее, и в заражении комаров вирусом Зика с тем, чтобы отпустить их на российской границе. Обвиняли лабораторию и во вспышках гриппа — свиного и человеческого — на территории Южной Осетии. Спикер российского МИДа Мария Захарова недавно прямо заявила, что присутствие подведомственной Пентагону лаборатории «именно у границ России вызывает особое беспокойство».

Это лишь один из примеров применения давно опробованной технологии, говорит Софи Гелава, сотрудница тбилисского Фонда развития медиа, который занимается мониторингом российских заявлений по поводу лаборатории. Кремль, поясняет она, “активно распространяет черную пропаганду против лаборатории с первого дня ее существования” (лаборатория открылась семь лет назад).

Обвинения в адрес лаборатории озвучивает целый ряд медиа на русском, английском и грузинском языках, а потом их подхватывают пользователи соцсетей, многие из которых действительно испытывают страх и недоверие.





Что такое “Лаборатория Лугара” в Тбилиси?

Официальное название этого учреждения — Центр исследования проблем общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Richard G. Lugar Center for Public Health Research).

Лаборатория находится недалеко от тбилисского аэропорта и оборудована по стандарту, предполагающему работу практически с любыми патогенами, кроме самых опасных, типа возбудителей сибирской язвы и чумы.

Еще с советского периода в грузинских НИИ осталось множество пробирок с опасными бактериями и вирусами. Нормы безопасности при их хранении не соблюдались, и это угрожало всему городу, говорят сотрудники лаборатории. Именно по этой причине было принято решение о создании специально оборудованного центра на городской окраине.

“Эпидемиологическим мониторингом в Грузии занимаются с 1937 года, — сказал Coda Story директор лаборатории Паата Имнадзе. — Мы делаем здесь то же самое, что и в старом НИИ, только в гораздо более безопасных условиях”.

Имнадзе рассказал, что Грузии приходится справляться с целым рядом инфекционных угроз — от бруцеллеза, уничтожающего целые поголовья скота, до сибирской язвы и крымско-конголезской геморрагической лихорадки.

Более того, говорит он, подобные лаборатории на постсоветском пространстве есть не только в Грузии. В самой России есть несколько похожих лабораторий, причем в одной из них уровень биозащиты предполагает работу с более опасными патогенами, чем в “лаборатории Лугара”.

Зачем американцам финансировать лабораторию?

Тбилисскую лабораторию и сеть более мелких станций эпидемиологического мониторинга по всей стране действительно построили на деньги министерства обороны США. Оно до сих пор берет на себя часть расходов по содержанию лаборатории, и в ее штате до сих пор есть несколько американцев. Этот факт тоже вызывает «глубокую озабоченность» в Москве.

Сеть “лабораторий Лугара» обязана своим существованием американской программе по нейтрализации опасности от бывших советских лабораторий по производству химического и биологического оружия. Собственно, сам сенатор Ричард Лугар был автором этой программы и торжественно открыл первую лабораторию, построенную в ее рамках. Еще одним стимулом стала паника по поводу возможной террористической атаки в США при помощи штаммов сибирской язвы: правительство США решило не жалеть средств на систему раннего оповещения о биологических угрозах.

С 2013 года «лаборатория Лугара» подчиняется грузинскому Департаменту общественного здравоохранения. Если верить сотрудникам лаборатории, с тех пор американское присутствие значительно уменьшилось.

“Я был во всех кабинетах”

Бывший американский сотрудник лаборатории, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что лаборатория дает США стратегическое преимущество, а именно систему раннего предупреждения о возможных вспышках болезней. Но для целей Грузии, добавил источник, «лаборатория Лугара», пожалуй, “и правда слишком велика”.

Тем не менее, он отвергает все предположения о секретных исследованиях биологического оружия. “Я там был во всех кабинетах и не верю, что там проводят секретные исследования”, — заявил он.

Источник считает, что Россия и сама не верит в те обвинения, которые выдвигает. Во-первых, потому, что наличие такого исследовательского центра полезно для всего региона, в том числе и для самой России. Несмотря на ядовитые заявления и пропагандистские репортажи, Кремль никогда не оказывал давления на грузинские или американские власти и не требовал от них закрыть лабораторию. Это удобный инструмент для Москвы, которым можно размахивать в случае необходимости.

А во-вторых, российские спецслужбы, скорее всего, в реальности прекрасно осведомлены о том, что происходит в “лаборатории Лугара.”

“У них в какой-то момент должны были появиться там свои агенты», — говорит американский источник.

Директор лаборатории Паата Имнадзе рассказал, что в исследовательском центре бывали и российские журналисты — несколько лет назад здесь провели что-то вроде дня открытых дверей для сомневающихся. “У нас тут работали российские ученые”, — подчеркивает он.

Паата Имнадзе подозревает, что российским властям просто не нравится видеть у себя под боком историю успеха, да еще оплаченного американцами.

“В прошлом нам приходилось просить у них [российских коллег] помощи, когда мы не понимали, с каким заболеванием имеем дело», — говорит Имнадзе. “А сейчас к нам самим за советом едут люди со всего мира”.

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