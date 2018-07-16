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опубликовано редакцией на Переводике 16.07.18 12:03 скаут: TimofeyKuzmin; переводчик TimofeyKuzmin;

Ссылка на оригинал США объединяют Армению и Азербайджан против Ирана





Действительно, США уже не первый год пытаются заигрывать с Арменией. Под давлением "Армянского национального комитета Америки" (Armenian National Committee of America - ANCA) комитет по ассигнованиям США практически каждый год выделяет немалые средства Армении по программе гуманитарной помощи НКР, начиная с 1998 г. Так, на будущий год Армения получит порядка $24 миллионов, не считая адресной помощи беженцам из Сирии, обосновавшимся в стране, и оснащения армянских передовых позиций специальными радарами, позволяющими отслеживать действия азербайджанской стороны.



При этом ситуация в стране находится под жестким контролем. Не раз звучал вопрос, зачем такой небольшой стране как Армения огромное по территории американское посольство и невероятное количество дипломатов США. По некоторым данным, на каждые 1200 армянских граждан приходится по одному американцу с дипломатической неприкосновенностью.



Кроме того, США стремится перехватить инициативу у России в качестве ведущего посредника в карабахском урегулировании и занять лидирующую роль в этом процессе. Так, в пику "Плану Лаврова" по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были разработаны шесть элементов сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, встреченные армянами с большей благосклонностью.

Такой интерес США к Армении неслучаен. По оценке аналитика проекта Национальной безопасности Трумана Дэниеля Гейнора, это государство занимает стратегическую позицию в важном, потенциально самом опасном регионе в мире. Оно является историческим союзником Ирана на Южном Кавказе против конгломерата тюркских племен и народов, перекрывая им выход в Переднюю Азию и Европу. На сегодняшний день это единственный спокойный пограничный рубеж Ирана, который воспринимает Армению как одну из временно потерянных провинций персидской империи. Потому участие Армении в совместных учениях со странами НАТО в Грузии и Румынии в прошлом году было практически ударом в спину Тегерану.



Учитывая невозможность военного союза с шиитским Ираном против шиитского Азербайджана, желание Армении выйти из географического окружения и получить экономический доступ на запад тоже закономерно. Особенно это стало актуально после

Армении полностью оставит Иран без союзников в регионе.



Однако просчет США состоит в восприятии Азербайджана как полностью послушной марионетки, безропотно принимающей все "необходимое зло" во имя высоких целей Большого Брата. Такие шаги как сентябрьские санкции не остаются незамеченными руководством Баку. Оно уже предпринимает ответные действия. Так, Азербайджан предоставил РФ небо для переброски военной техники в Сирию, не присоединился к санкциям Запада и даже допускает возможность присоединения к ЕАЭС. Непопулярность американской идеи укрепления антииранской коалиции за счет Армении подтвердили и азербайджанские эксперты.

Таким образом, каковы бы ни были планы США по дальнейшему наступлению на Иран, им не суждено осуществиться в том виде, в каком их представляют чиновники Госдепа. США по-прежнему придется выбирать одну из сторон нагорно-карабахского конфликта. Однако если политическим гениям Вашингтона удастся примирить таких традиционных врагов как Армения и Азербайджан, Иран потеряет важного стратегического союзника. Ситуация в Северном Иране, где сильны пантюркские настроения и идеи турецкой экспансии, и так накалена до предела. Потеря же последнего союзника в этом регионе может привести к усилению центробежных сил в стране в целом и послужить сигналом к началу полномасштабного конфликта между Ираном с одной стороны и собранной США антииранской коалиции с другой.



Первоисточник.

США пытаются создать на Южном Кавказе беспрецедентную антииранскую коалицию, примирив Армению и Азербайджан - старых соперников, враждующих из-за спорных территорий не одно столетие. Ключевым аспектом заключения мира, по мнению американских идеологов, должна стать постепенная передача Нагорного Карабаха Азербайджану. Пришедший к власти в Армении Никол Пашинян, очевидно, готов пойти на этот беспрецедентный шаг ради получения политической поддержки со стороны Вашингтона. Однако азербайджанские эксперты относятся к такому варианту развития событий с определенной долей скепсиса.Действительно, США уже не первый год пытаются заигрывать с Арменией. Под давлением "Армянского национального комитета Америки" (Armenian National Committee of America - ANCA) комитет по ассигнованиям США практически каждый год выделяет немалые средства Армении по программе гуманитарной помощи НКР, начиная с 1998 г. Так, на будущий год Армения получит порядка $24 миллионов, не считая адресной помощи беженцам из Сирии, обосновавшимся в стране, и оснащения армянских передовых позиций специальными радарами, позволяющими отслеживать действия азербайджанской стороны.При этом ситуация в стране находится под жестким контролем. Не раз звучал вопрос, зачем такой небольшой стране как Армения огромное по территории американское посольство и невероятное количество дипломатов США. По некоторым данным, на каждые 1200 армянских граждан приходится по одному американцу с дипломатической неприкосновенностью.Кроме того, США стремится перехватить инициативу у России в качестве ведущего посредника в карабахском урегулировании и занять лидирующую роль в этом процессе. Так, в пику "Плану Лаврова" по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были разработаны шесть элементов сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда, встреченные армянами с большей благосклонностью.Такой интерес США к Армении неслучаен. По оценке аналитика проекта Национальной безопасности Трумана Дэниеля Гейнора, это государство занимает стратегическую позицию в важном, потенциально самом опасном регионе в мире. Оно является историческим союзником Ирана на Южном Кавказе против конгломерата тюркских племен и народов, перекрывая им выход в Переднюю Азию и Европу. На сегодняшний день это единственный спокойный пограничный рубеж Ирана, который воспринимает Армению как одну из временно потерянных провинций персидской империи. Потому участие Армении в совместных учениях со странами НАТО в Грузии и Румынии в прошлом году было практически ударом в спину Тегерану.Учитывая невозможность военного союза с шиитским Ираном против шиитского Азербайджана, желание Армении выйти из географического окружения и получить экономический доступ на запад тоже закономерно. Особенно это стало актуально после подписания в марте этого года Грузией, Турцией и Азербайджаном тройственного меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере обороны в турецком городе Гиресун. Турцию и Азербайджан связывает многолетнее военно-политическое сотрудничество, в том числе, в традиционном противостоянии иранским амбициям на Южном Кавказе. Присоединение к ним Грузии и, предположительно,Армении полностью оставит Иран без союзников в регионе.Однако просчет США состоит в восприятии Азербайджана как полностью послушной марионетки, безропотно принимающей все "необходимое зло" во имя высоких целей Большого Брата. Такие шаги как сентябрьские санкции не остаются незамеченными руководством Баку. Оно уже предпринимает ответные действия. Так, Азербайджан предоставил РФ небо для переброски военной техники в Сирию, не присоединился к санкциям Запада и даже допускает возможность присоединения к ЕАЭС. Непопулярность американской идеи укрепления антииранской коалиции за счет Армении подтвердили и азербайджанские эксперты.Таким образом, каковы бы ни были планы США по дальнейшему наступлению на Иран, им не суждено осуществиться в том виде, в каком их представляют чиновники Госдепа. США по-прежнему придется выбирать одну из сторон нагорно-карабахского конфликта. Однако если политическим гениям Вашингтона удастся примирить таких традиционных врагов как Армения и Азербайджан, Иран потеряет важного стратегического союзника. Ситуация в Северном Иране, где сильны пантюркские настроения и идеи турецкой экспансии, и так накалена до предела. Потеря же последнего союзника в этом регионе может привести к усилению центробежных сил в стране в целом и послужить сигналом к началу полномасштабного конфликта между Ираном с одной стороны и собранной США антииранской коалиции с другой.

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