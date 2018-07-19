Армения - 18 июля 2018 г.

Паника в Панике

18.07.2018

Военные дислоцированной в Гюмри 102-й российской военной базы вторглись в село Паник, ездили по улицам, стреляя и взрывая. Люди сначала испугались, потом поняли, что это русские солдаты, и стали требовать, чтобы они удалились.

Как сообщается, военные провели 17-го июля учения в местности близ села Паник Артикского региона, сообщил марзпет Ширака Карен Саруханян.

Видеоролик c YouTube: ՌԴ 102-րդ ռազմաբազայի զինվորականները տանկերով մտել են Փանիկ եւ խուճապի մատնել մարդկանց

18 июля марзпет принял замкомандира базы Алексея Палюховича. «В ходе встречи было сказано, что случился форс-мажор. Приказа от командования не было. Они заверили, что такое больше не повторится, и попросили извинения у жителей, отметив, что это первый подобный случай, и виновные будут наказаны», отметил марзпет Ширака. После встречи замкомандира сказал журналистам, что передал марзпету извинения. «Проводится следствие, и мы уведомим о результатах», сказал он.

Данный вопиющий случай указывает на то, как вольготно чувствуют себя российские солдаты на территории всей Армении. Несмотря на то, что, согласно договорам, места их дислокации ограничены, они свободно передвигаются с боевым оружием по всей территории Армении, даже стреляют и пугают людей.

Проведет ли армянская сторона расследование по этому факту вопиющего межгосударственного скандала? Предъявит ли Армения России ноту протеста в связи с тем, что ее солдаты передвигались с большим количеством оружия по гражданской местности?

Эти вопросы возникали уже не раз. Сначала депутат парламента Заруи Постанджян остановили в Сюникском районе российские пограничники, пытаясь ее обыскать. Тогда вопрос удалось решить «во внутреннем порядке», хотя российские пограничники так и не объяснили, по какому праву они отошли, с оружием, так далеко от границы.

Второй случай произошел в январе 2015 года, в Гюмри, когда Валерий Пермяков вышел с оружием с территории базы, расстрелял в Гюмри целую семью, а затем российские солдаты разгуливали по улицам Гюмри с оружием, пытаясь найти беглого Пермякова. Тогда также возникли вопросы к российской базе – имеют ли право российские военнослужащие выходить с оружием в мирный армянский город?

Случаев, когда из-за халатности российских военных страдали гражданские лица, даже погибали дети, было немало.

Армении следует раз и навсегда решить этот вопрос, проведя собственное расследование. Решение этих вопросов «между собой» приводит к тому, что российские солдаты чувствуют себя в Армении даже не как дома, потому что дома им тоже не разрешается ездить с оружием куда вздумается.

Наира Айрумян

Лрагир





Информационное агентство Eurasia Daily

18 июля 2018

На российской базе в Гюмри проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении. Об этом в среду, 18 июля, после встречи с губернатором области сообщил журналистам заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович.

Ранее в руководстве армянского села Паник сообщили, что в его административных пределах прошли учения, сопровождаемые стрельбой (как потом выяснилось, холостыми боеприпасами). Извещения о проведении учений они не получили, поэтому многие жители села были напуганы.

«Мы достигли взаимопонимания по этому вопросу. Проводим разбирательство по этому вопросу, по итогам пресс-служба сообщит о его результатах», — сказал Полюхович, после встречи с руководством Ширакской области.

В свою очередь губернатор армянской области Карен Саруханян рассказал, что российские военные сообщили о форс-мажорной ситуации и извинились за инцидент. «Такое произошло впервые, и они заверили, что в следующий раз подобного не повторится. В отношении виновных сейчас проводится служебное расследование, и они обязательно понесут ответственность», — сказал Саруханян.

Село Паник расположено рядом с высокогорным полигоном «Алагяз», где проводятся учения личного состава российской базы в Армении.

Как сообщало EADaily, на полигоне «Алагяз» российской военной базы в Армении на этой неделе начались занятия с мотострелковыми подразделениями во взаимодействии с расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Подразделения совершили 100-километровый марш в район выполнения задач с целью достижения тактического превосходства, выполнили разведку действий условного противника с применением БЛА, после чего поразили указанные цели по координатам из вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий при поддержке истребительной и армейской авиации. К практическим занятиям, которые продлятся до конца текущей недели, привлечены около 2 тыс. военнослужащих и задействовано 300 единиц военной техники, в том числе беспилотная, истребительная и армейская авиация.

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