Русский военный корабль Дмитрий Донской обнаружен у побережья Южной Кореи

Поисково-спасательная группа Shinil Group сообщила, что ей удалось обнаружить боевой корабль Дмитрий Донской у побережья острова Уллындо, на востоке Южной Кореи.

В прошлом несколько компаний заявляли о находке затонувшего корабля, окутанного слухами о несметных сокровищах на его борту.

Крейсер был затоплен своим экипажем в 1905 году после победы Японцев в Цусимской битве – в ключевом моменте Русско-Японской войны.

Вышедший в море в 1885 году, броненосный крейсер нес боевую службу в Средиземном и Балтийском морях, после чего взял курс на Тихий океан.

Не будучи серьезно поврежденным в самом сражении, крейсер отстал от эскадры и был атакован Японцами. Экипаж затопил Донского неподалеку от Корейского острова.

По сей день ходят слухи, что Донской перевозил золото, предназначенное для выплаты зарплат экипажам и оплаты доковых ремонтных работ на Тихоокеанском флоте России – золото, которое могло бы стоить миллиарды долларов, случись кому-нибудь найти его сегодня.

Однако, доказательств того, что корабль перевозил золото нет, к тому же ученые серьезно сомневаются в том, что боевой корабль мог перевозить такой ценный груз.

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Комментарии

Кирилл Колесниченко, профессор социологии Дальневосточного университета России, сообщил агентству РИА Новости о том, что перевозка всех ценностей на борту одного корабля была бы слишком опасна. Он также задался вопросом почему Россия отправила золото морем, когда она спокойно могла перевезти его поездом прямо во Владивосток и без всякого риска.