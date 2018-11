архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.11.18 23:02

"California's Electricity Giant Faces Possible $30 Billion In Damages For Fires That Have Killed 100" США - 15 ноября 2018 г. Электрическому гиганту Калифорнии грозит выплата 30 миллиардов долларов за ущерб от пожара, который убил сто человек

Пожар DIGITAL FIRST MEDIA VIA GETTY IMAGES Калифорнийская компания PG & E появилась в данных SEC в среду. Предутренний перебой в работе на Карибу-Палермо 115 киловольтной линии передач в Бутте Каунти 8 ноября, возможно, вызвал пожар, который убил не менее 56 человек, уничтожил более 16 000 домов и зданий, и продолжает гореть. По сообщениям, адвокат потерпевших сказал, что есть свидетели, которые видели начало огня на линии электропередач. Инвесторы предполагают самое худшее. Акции PG & E на уровне $ 18,70 упали на 20% в среду и снизились еще на 27% в четверг. Согласно данным Bloomberg, доходность по последним записям PG & E снизилась до 7,09% в среду с 5,40% месяц назад. Компания имеет задолженность по долгосрочным кредитам в размере 18 миллиардов долларов (из общей суммы обязательств в размере 50 миллиардов долларов) против общих активов на сумму 71 миллиард долларов. Рыночная капитализация компании теперь составляет 9,5 миллиардов долларов, но трудно понять, как акция получает какую-либо ценность, если компания не может убедить регулирующих органов заставить платить налогоплательщиков с издержками. Уже аналитики из Citigroup, JPMorgan и Mizuho решили, что компания будет рассматривать обязательства в размере 15 миллиардов долларов за пожар. Это превысило еще 15 миллиардов долларов или около того за ущерб от пожаров в 2017 году в районе виноградства и виноделия, в результате которых погибло более 50 человек. PG & E заявила, что его страховка за пожар составляет всего около 1,4 миллиарда долларов. Уже сейчас PG & E привлекла кредитные линии на сумму 3 миллиарда долларов, что и делают компании, когда они полагают, что их база кредитования будет сокращаться. Пол Фремонт из Mizuho Securities отмечает, что 3,5 миллиарда долларов наличными материнской компании PG & E могут покрыть долги на сумму 800 миллионов долларов до февраля. После этого все может стать рискованным. Сможет ли компания продолжать финансировать ежегодный бюджет строительства на 6 миллиардов долларов? Это далеко не первая катастрофа PG & E. В 2010 году взрыв на газовой линии в Сан-Бруно, к югу от Сан-Франциско, убил восьмерых. Компания была признана виновной и, как сообщается, заплатила около 1,5 миллиарда долларов. В этом году калифорнийские следователи обнаружили, что в 2017 году оборудование PG & E вызвало более дюжины пожаров, в результате чего погибло 18 человек. В большинстве случаев были задействованы ветви деревьев. Жертвы пожара уже предъявили претензии по небрежности PG & E в окружном суде Сан-Франциско. Компания в последний раз объявившая себя банкротом в 2001 году, результат возрастающих потерь, вызванных губительными попытками дерегулирования государственной мощной энергосистемы, которые предохраняли муниципальные предприятия от повышения стоимости энергии налогоплательщикам, следовательно, вызывая недостаток энергии на рынке и веерные отключения потребителей электроэнергии. По состоянию на 31 октября крупнейшим неинституциональным владельцем PG & E, по-видимому, является Klarman’s Baupost Group. Данные показывают 18,9 миллионов акций PG & E, около 3,5% от объема выдающихся. На прошлой неделе эта позиция потеряла бы около 350 миллионов долларов. Главный исполнительный директор PG & E Гейша Уильямс имела 84 000 акций по последним доверенным данным. В недавней презентации инвестора PG & E, проходившей 5 ноября, компания заявила, что предложила 6 миллиардов долларов регулирующим органам на расходы по предотвращению пожаров на 2018-2023 гг., включая 600 камер, 1300 метеорологических станций, 80 000 усиленных электрических столбов и 2800 миль специальных проводов, которые натягиваются над линиями под напряжением и отключают питание к области, если она повреждается падающей ветвью. статью прочитали: 555 человек Комментарии