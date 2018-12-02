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Арабские СМИ: Путин и кронпринц КСА подтвердили взаимный позитивный настрой

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент России Владимир Путин.   Фото: AFP

Первая встреча наследного принца Королевства Саудовская Аравия (КСА) Мухаммеда бин Салмана и президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в Аргентине прошла в дружеской и непринужденной атмосфере. Такую оценку встрече главы российского государства и фактического правителя крупнейшей арабской монархии дает просаудовское издание Asharq Al-Awsat(издаётся в Лондоне), поместив в субботу, 1 декабря, на заглавной странице фотографию улыбающихся президента и кронпринца.

Как отмечает газета, «горячее приветствие» лидеров под объективами телекамер говорит о дружеских отношениях, а также подтверждает их взаимный позитивный настрой. Asharq Al-Awsat при этом назвала встречу Путина и кронпринца «ключевым событием первого дня саммита».

Кадры, запечатлевшие беседу лидеров перед началом работы саммита, публикует саудовская пресса и размещают на своих сайтах арабские телеканалы. Отмечается, что, несмотря на попытки изолировать наследного принца на фоне выдвигаемых в его адрес подозрений об отдаче приказа ликвидировать оппозиционного журналиста Джамала Хашогги, «лидеры крупнейших экономик мира приветствовали» принца Мухаммеда на саммите в аргентинской столице.

За время работы форума наследник саудовского престола провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Сегодня должна состояться его встреча с российским лидером.

Как заявил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков, на повестке встречи Путина и принца Мухаммеда ситуация в Йемене, Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества.



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