В Калининграде возник конфликт из-за Иммануила Канта

Meduza 1 декабря 2018

Портрет Иммануила Канта, 1768 год (холст, масло). Иоганн Готтлиб Беккер.

Wikimedia Commons

В ходе конкурса «Великие имена России» власти предложили людям в разных городах выбрать исторических личностей и дать их имена местным аэропортам. В Калининграде в голосовании лидировал немецкий философ Иммануил Кант: он жил в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) и умер там за 140 лет до того, как тот был присоединен к Советскому Союзу. Тем не менее 20 ноября депутат Госдумы Марат Бариев сказал, что одно только присутствие такого кандидата оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. 26 ноября неизвестные облили памятник философу и его могилу краской; в городе разбрасывали листовки с призывом переименовать Балтийский федеральный университет имени Канта. «Медуза» попросила доцента Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Вадима Чалого ответить на базовые вопросы о немецком философе.

Кант всю жизнь прожил в Кенигсберге, который теперь Калининград, да? И когда он жил?

Да, Иммануил Кант родился и умер в Кенигсберге. Родился в 1724-м, а умер в 1804 году. Но это не означает, что Кант никуда не выезжал из родного города. Вопреки расхожему мнению, он был большим путешественником. В молодости он работая домашним учителем в разных состоятельных семьях и примерно шесть лет провел за пределами Кенигсберга. Однажды Кант и его друзья пересекли на лодке морской залив; потом философ долго вспоминал, как его укачало. Впрочем, все эти путешествия довольно миниатюрны и проходили в радиусе максимум ста пятидесяти километров от дома. Кант был достаточно высокого мнения о Кенигсберге, считал его крупным центром торговли, куда доносятся веяния культур всего света и откуда нет нужды уезжать, чтобы понять мир. Это, пожалуй, самое спорное утверждение Канта, если не считать тезиса о непознаваемости «вещей самих по себе», о котором мы расскажем ниже. Тем не менее, многие калининградцы именно в этом вопросе остаются ревностными кантианцами.

Пренебрежение перемещениями в физическом пространстве Кант успешно компенсировал чтением. Есть анекдот: Кант так подробно описал архитектурные детали одного из лондонских мостов, что собеседники были уверены, что он бывал в столице Великобритании. Самым популярным курсом из тех, что вел Кант, стал курс «физической географии», в котором он увлекательно рассказывал о дальних странах. Этот курс снискал широкую известность за пределами города, а достижения Канта в области географических исследований послужили главным основанием для представления его к званию академика Петербургской академии наук в 1794 году.

Какие идеи Канта сделали его таким знаменитым? Есть же какие-то главные?

Главная идея Канта — автономия и достоинство человека как существа наделенного самостоятельным разумом и свободой. Свобода проявляется в способности иногда действовать из моральных соображений вопреки природным склонностям и себялюбию. Разум — это сочетание инструментальной рациональности, то есть способности подбирать средства и проектировать достижение любых целей, и умения различать долг перед тем самым моральным законом, который внутри, и выбирать моральные цели. Существование внутри нас морального закона Кант считал чудом не меньшим, чем существования звездного неба над нами. Изумление перед звездным небом двигало кантовским исследованием природы, изумление перед невесть откуда взявшейся нравственностью приводило в движение его исследование человека. При этом Кант не был мечтателем и хорошо понимал, каковы реальные люди, и из какого грязного материала сделана человеческая история. Его поиск — это поиск оснований для веры в человека перед лицом очевидного и неизбывного людского несовершенства.

Широко известен кантовский проект вечного мира, который вдохновил многие поколения политиков, стремящихся к обустройству международной политики на разумных основаниях. Кантианские надежды на такое обустройство иногда с легким пренебрежением называют политическим идеализмом, но они лежат в основе международного права. Появление таких организаций как ООН напрямую связаны с идеями Канта.

Еще у Канта есть знаменитая «вещь сама по себе». Если коротко, Кант утверждает, что мы наделены познавательными способностями, которые позволяют воспринимать и упорядочивать опыт, поступающий извне. Представьте, что мы смотрим на мир через сложный оптический прибор. Каков мир «на самом деле», мы можем сказать лишь оторвавшись от прибора и взглянув невооруженным и неискаженным взглядом — во всяком случае так подсказывает здравый смысл. Однако от вшитой в нас природой оптики мы оторваться не в состоянии и все видим через нее. Поэтому каково это «все» само по себе, независимо от нашего восприятия, мы сказать не можем.

Кант вроде как утверждает, что внешний мир, или, в его терминологии, вещь сама по себе, совсем непознаваема, но вместе с тем служит причиной того, что нам является. Выходит противоречие: раз мы знаем, что вещь сама по себе — причина того, что нам является, мы уже не можем сказать, что эта вещь так уж непознаваема — и кое-что мы все-таки знаем. Спор о том, так это или нет, не прекращается — и в нем отметились участники от Гегеля и Ленина до современных философов. Возможно, эта интрига для кого-то станет поводом почитать «Критику чистого разума» и самостоятельно разобраться с «вещью самой по себе».

А правда, что торжество личности, свобода, равенство перед законом — это все придумал Кант?

Придумал, может, и не он: эти идеи составляют главное достояние современности, они вызревали очень долго и болезненно (и процесс вызревания, как мы видим, продолжается с переменным успехом). Однако именно Кант собрал их в систему и придумал для них глубокие обоснования. Кант защищает человеческое достоинство, основанное на способности морального выбора, идею согласия народа как меры легитимности власти, принцип политической свободы как отсутствия незаконного принуждения. Он решительно критикует правление, лицемерно претендующее на «отеческую заботу» о «несовершеннолетних» подданных, и призывает нас иметь мужество быть взрослым и пользоваться своим умом, создавая собственное счастье. Кант сегодня надежный союзник тех, кто хочет строить современное, разумное и мирное общество со справедливым государством и, соответственно, вызывает острую боль у приверженцев обскурантизма, клерикализма, узурпаторства, шовинизма, неравенства, несвободы.

Как Кант относился к русским? А то некоторые обвиняют его в русофобии.

Нет никаких сведений о том, что Кант как-то особенно относился к русским. Три «Критики», «Метафизика нравов» и другие главные работы философа посвящены несколько другим проблемам — достаточно абстрактным и насущным, чтобы относиться к человеку любой культуры. Конечно, в кантовском подходе к ним есть влияние таких факторов, например, его собственного религиозного воспитания (и приобретенного отвращения к нему), но это опять же не делает его идеи мельче и не сводит их к этнокультурным обстоятельствам автора. Что касается России и русских: во время Семилетней войны, когда Кант стал на четыре года подданным российской короны, смена подданства никак не отвлекла его от работы. Среди его учеников появились русские офицеры. Они интересовались более пиротехникой и фортификацией, чем философией, но это скорее делает им честь как профессиональным военным. Как уже отмечалось выше, в 1794 году Кант стал российским академиком. Русских Кант пять раз упоминает в «Антропологии с прагматической точки зрения», но и там говорит лишь об огромности России, опровергает стереотип о том, что у русских «бьет, значит любит», и цитирует другую пословицу — «по одежке встречают, по уму провожают». Тем, кто обвиняет Канта в русофобии, стоит внимательнее читать источники.

Туристы приезжают в Калининград посмотреть на кантовские места?

Конечно, сказать, что в Калининград из-за Канта идут туристические потоки со всего мира, было бы преувеличением. Но те немногие туристы, которые приезжают именно из-за Канта, как правило, люди серьезные — профессура, деятели культуры, чиновники. Обязательно внимание Канту уделяют официальные лица. В 2018 году нас посетил Чемпионат мира по футболу. В 2024 году 300-летие Канта будет в Калининграде событием не меньшего масштаба — разумеется, не количественно, но качественно.

В Калининграде не так много осталось камней, помнящих Канта. Есть его могила в опустевшем после войны центре города. Есть собор, где Кант иногда бывал и где находится посвященный ему музей. И есть восстановленный бывший дом пастора, в семье которого Кант три года учительствовал, в 125 километрах от Калининграда. Дом философа в Кенигсберге был разобран еще в конце XIX века. Есть примерное представление о том, где лежал маршрут его ежедневной прогулки, но те места изменились до неузнаваемости.

Настоящие «кантовские места», которые не менялись — это его книги. И здесь обязан побывать всякий, кто интересуется философией. Задерживаться и, тем более, оставаться вовсе не обязательно, важно отточить собственный ум, прежде чем двигаться дальше. Тот, кто внимательно осмотрел достопримечательности этих «мест», проникается глубоким уважением к кантовской мысли. Посмотрите, как достойно выражают свое несогласие с Кантом философы Владимир Соловьев или Николай Бердяев, как тщательно они выстраивают аргументы, с какой готовностью принимают то, что находят у Канта убедительным. Но это, конечно, не туристы, а сами полноправные обитатели и создатели философских «мест».

Канта очень сложно читать? С чего начать, чтобы сразу не сломаться?

На второй вопрос есть однозначный ответ — начать следует с «Ответа на вопрос: что такое Просвещение?» Это всего несколько страниц текста, который читается так, как будто написан сегодня. Вообще-то такое ощущение возникает у читателей этого текста вот уже без малого двести пятьдесят лет, что еще раз говорит о силе кантовской мысли. Что касается первого вопроса, то, конечно, читать не популярные, а теоретико-философские работы Канта сложно. Кант сам понимал это, когда складывал свои опусы из предложений длиной в полстраницы, но говорил, что сложная мысль требует сложной формы. Однако стоит только понять, зачем он все это писал, с чем спорил, что пытался доказать — и понимать его тексты становится проще.

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