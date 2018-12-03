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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.18 06:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Кремль готовится купить у компании РУСАЛ алюминия на 10 миллиардов рублей


29 NOVEMBER 2018 BY STAFF

Стремясь оказать поддержку санкционированному российскому алюминиевому гиганту UC Rusal,  правительство России планирует  приобрести у  сталкивающейся с большими проблемами компании  до 50 тысяч тонн алюминия.

По словам анонимного источника, который  общался с Reuters, в понедельник, Кремль издал указ,  зарезервировавший 10 млрд руб. (149 млн долларов США) на такую ​​покупку, автором  этого плана является основатель «Русала» Олег Дерипаска.

Анонимный  источник также указал, что такой шаг будет строго одноразовым. Он сказал, что в  указе не приводится подробностей относительно причин или сроков проведения транзакций.

Хотя ни Русал, ни российское правительство не отреагировали немедленно  на это сообщение, такая покупка, скорее всего, мало удивит экспертов. В конце лета министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что у  правительства есть планы на случай, если санкции против «Русала» будут продлены, в том числе - покупка алюминия у «Русала» для резервов правительства.

Максим Худалов из аналитического рейтингового агентства (Analytical Credit Rating Agency - ACRA) подсчитал, что  такая покупка составит около 17 процентов ежемесячного экспорта Rusal. Однако она поможет обеспечить наличные средства  для компании, если это станет необходимо.

«В ситуации, когда западные финансовые институты отказываются предоставлять кредит, есть гарантированный покупатель», - пояснил он.

«...я думаю,  это будет полезно, чтобы поддержать ликвидность компании . Не  уверен, что государственный резерв фактически что-нибудь купит, но возможность реализовать доставку будет ценна для компании».

Ранее этой весной,  Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC),  Rusal, En+ Group и Дерипаска были названы в числе российских предприятий и частных лиц, которых обвиняют в участии в «злостных действиях», направленных на дестабилизацию правительств и режимов во всем мире, включая  предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году в США.



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теги: Россия  
   
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