Второе падение Константинополя или как Запад разжигает войну в православном мире

03.12.18 Автор Дарья АСЛАМОВА

Спецкор «КП» Дарья Асламова пообщалась в Греции с теологами и верующими, чтобы понять, почему политика для Фанара стала важнее веры [Часть 1]

- Ты думаешь, церковь – это мир тишины, благочестия, святых помыслов, где все совершается медленно и степенно? Нет! Это море страстей, ненависти, зависти, борьбы за власть, коррупции и, прежде всего, ПОЛИТИКИ! - говорит мой греческий коллега. - Церковь и политика тысячелетиями шли рука об руку.

Дарья АСЛАМОВА

Мы сидим на балконе знаменитого афинского кафе, я как кошка наслаждаюсь греческим йогуртом с медом, внизу шумит вполне современная площадь Синтагма, и деловито снующие люди кажутся страшно далекими от религиозных проблем.

- Ты когда-нибудь слышала об отце Алексе Карлуцосе? Скромный греческий священник, живущий в Нью-Йорке. Но на его недавнее чествование приехало 1300 человек американской элиты (многие из списка Форбс) – лимузины, бриллианты, вечерние туалеты дам. И его лучший друг – Джо Байден. Они дружат более сорока лет и вместе вырастили сыновей.

Сынок отца Алекса – начальник протокола Госдепартамента США. И отец Алекс, и Джо Байден – это глубинное американское государство. Тихий священник легко собрал 50 (!) миллионов долларов на строительство православной церкви Святого Николая на месте разрушенных башен-близнецов. И он же нашел 2,5 миллиона долларов на православный собор на острове Крит в 2016 году, куда русская церковь по своим сложным соображениям (собор спонсировали американцы) не явилась. Фактически тихий отец Алекс является негласным министром иностранных дел Константинопольского патриархата, его серым кардиналом и казначеем. На чествовании Джо Байден благодарил отца Алекса за то, что он познакомил его с величайшим человеком современности, патриархом Константинополя Варфоломеем. Вся сложная интрига раскола православного мира и дарования автокефалии (независимости) украинской церкви зародилась там, в Америке.

- Но за что чествовали господина Карлуцоса?

- Патриарх Варфоломей даровал ему звание архонта за заслуги в благотворительности. Архонтами («князьями») в Древней Греции называли высших должностных лиц. А в Византии так титуловали богатых вельмож. (Архонт. Что-то щелкает в моей голове. Ну как же! В 2005 году в американском отеле «Хилтон» звания «архонт» и «великий ритор» (за «глубокие богословские познания и высокий уровень ораторского искусства») был удостоен Горбачев от лица патриарха Варфоломея! Торопились так, что даже в православную церковь забыли заехать. Да кого это волновало! Присутствовали бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, грек по происхождению (на следующий день его тоже удостоили звания архонта) и советник Буша Фрэнсис Таунсенд. Кстати, все «архонты» входят в так называемое закрытое, масонское по своей сути общество «ордена Святого Андрея».)

Греческие церкви обычно маленькие и уютные Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

- Тебя, наверное, еще больше удивит, но американцы планировали перенести центр православия – Константинопольский патриархат – в Америку! Не смотри на меня безумными глазами. У всех 14 поместных православных церквей была такая же реакция. Не прокатило. Тогда решили использовать тактику: разделяй и властвуй. В конце прошлого года Вашингтон принял решение предоставить автокефалию Украине. Варфоломея, который реально живет за счет Госдепа, ненавидят все. Даже Эрдоган, его бывший лучший друг. В 2016 году за несколько часов до госпереворота в Турции Варфоломей быстро улетел в Европу (его предупредил Гюлен). Для ухудшения отношений Греции и России США направили послом знаменитого Джеффри Пайетта, организатора майдана на Украине вместе со своей подружкой Викторией Нуланд. И он свое черное дело уже делает. Летом был «шпионский» скандал, когда Греция выслала двух русских «шпионов». (Тогда надо все посольство США высылать).

Как бы ни развивались события, независимая Украинская церковь будет мертворожденным детищем, псевдоструктурой, с которой никто не будет общаться. Будет кровь. А потом Украина начнет смердеть, потому что это труп.

КОГДА КОНСТАНТИНОПОЛЬ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ «ПЕРВЫМ СРЕДИ РАВНЫХ»

Не буду останавливаться на великом расколе 1054 года, когда христианская церковь разделилась на Римскую католическую и Византийскую (православную). Расскажу о первом скандале между Москвой и Константинополем, по сути сделавшем Москву независимой от авторитета греков.

Святая Русь после раскола строго следовала канонам византийского православия. Но Византийская империя слабела, окруженная врагами, на императорском троне тряслись от страха Палеологи, не имевшие ни сил, ни средств. Крестоносцы покинули Константинополь, и тогда Палеологи решили пойти на религиозную сделку с Западом. Они обратились к папскому престолу за военной помощью против турок, а в обмен согласились подчиниться Риму, принять католический «символ веры» при сохранении восточных церковных обрядов. Переговоры были долгими, мучительными, потому что настоящие православные греки отлично понимали, что в военном смысле слабый Рим их просто «кинет». Да и грех это - идти на сделку с еретиками. Истинным сторонникам православия пришлось бежать из Константинополя и укрыться на горе Афон, где родилась новая форма религиозной жизни – исихазм (молчание, безмолвие). Очень удобно: о чем бы вас не спрашивали, можно сослаться на обет молчания. Чтобы не изменить истинной вере, люди ушли в себя.

Главный кафедральный собор в Афинах Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

В Москве внимательно наблюдали за событиями. Нет, разумеется, Русь признавала духовную власть Константинополя, но дела там шли все хуже и хуже. Византийцы, чтобы угодить Риму, открыли проливы для генуэзцев, торговцев и разбойников, которые немедленно обосновались в Крыму и построили там крепости.

Когда в 1438-1439 годах началась работа Ферраро-Флорентийского собора, чтобы закрепить предательскую унию католической и православной церквей (в ход шло все: угрозы, подкупы, насилие), Русь все еще не верила. Да и новости тогда доходили очень медленно. Москву на соборе представлял греческий иерарх Исидор, которого в столице в глаза не видели. Москва хотела поставить митрополитом своего человека, рязанского епископа Иону, но Константинополь воспротивился. Исидор подписал Флорентийскую унию и поехал в Москву учить русских людей, что теперь они должны подчиняться Риму.

Скандал был невероятный! Когда Исидор во время первой литургии вознес имя папы римского прежде патриарха и объявил об унии между церквями, прихожане его чуть не разорвали. Власти немедленно заключили Исидора в монастырь, откуда дали возможность бежать живым обратно в Рим, чтоб уж окончательно не сориться с Византией. И после, спустя несколько лет, произошло невероятное событие: в 1448 году собор русских епископов нарек митрополитом рязанского епископа Иону, наплевав на Константинополь. Именно тогда русская церковь покончила со своей зависимостью от Византии, не простив ей морального падения и предательства.

Когда в 1453 году Константинополь был захвачен турками, и никакой Ватикан не пришел ему на помощь, русские усвоили три правила: Запад всегда будет предателем, отказ от своих убеждений противен Господу Богу, и на всем белом свете остался единственный независимый центр православия – Московская Русь.

Голуби на церкви - символ мира, но мира нет и в самой церкви Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

ПОЧЕМУ МЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ ФАНАРУ?

Потому что жалко. Потому что мы христиане, а падшему и слабому надо помочь. Потому что свои. (Фанар (от него родилось русское слово «фонарь» - светильник) – резиденция Константинопольского патриархата в Стамбуле). Деньги на строительство новой резиденции Вселенского патриарха в 1601 году дал русский царь Федор Иванович. А уж сколько бежавших греков приютила и обласкала Москва, и не сосчитать! Я только в Донбассе насчитала десятки старинных греческих сел и «Греческих чебуречных». А уж по всей южной теплой России греков давно считают своими.

Греция стала первой балканской страной, освободившейся от Османского владычества. В 1821 году восстание поднял русский генерал, этнический грек Александр Ипсиланти, которому тайно помогала Россия. А в том же году на Пасху был низложен и повешен турками на воротах константинопольской резиденции патриарх Григорий V, отнюдь не сочувствовавший восстанию. Греки боялись выкупить его у палача. Только на четвертый день за 800 пиастров тело выкупили местные евреи, надругались над ним и выбросили в море. По другой версии, турки сами выкинули бездыханное тело в море после издевательств. Информацию о нахождении тела греческим морякам продали за большие деньги. Судно под русским флагом «Святой Николай» доставило тело в Одессу, где его опознали близкие люди и захоронили.

Россия прервала с Турцией дипломатические отношения, и в 1828 году началась русско-турецкая война, которую Турцию проиграла и в итоге признала независимость Греции. И весь девятнадцатый век Россия занималась неблагодарным делом спасения православных «братушек» от турецкого ига. Не говоря уж о том, что четыре столетия русские кормили нищий Фанар. А не стояла б за ним Россия, турки давно бы оставили от Фанара кровавое пятно. И где же благодарность?!

«ЗРЯ ВЫ НА ГРЕКОВ ОБИЖАЕТЕСЬ…»

«Я читаю русскую прессу, и мне грустно, - говорит греческий журналист Федор Игнатиадис. – Не надо отождествлять греков и Фанар (Константинопольский патриархат). Элладская церковь молчит и «вырабатывает решение». Если патриарх Варфоломей отменил решение 1659 года об украинско-русской церкви, что ему мешает отменить другие решения?! Все церкви насторожились, ни одна не поддержала. И я хочу вам заметить, во время недавнего визита Варфоломея в Грецию наш патриарх Иероним отказался встретиться с ним. Под предлогом, что занят. Но мы все прекрасно понимаем: если человек приехал издалека, и ему отказывают во встрече, это оскорбление. Раскол в православии совершается иностранным вмешательством с помощью ассимилированных американских греков.

А дело вот в чем. Когда в России произошла революция, и победил атеизм, Фанар стали курировать американцы. То есть почти целый век они кормили и контролировали Константинополь!»

Кстати, надо отдать должное Сталину, который понял, какую огромную ошибку СССР совершил в отношении религии, и попытался исправить ее в 1948 году, когда в Москве состоялось Всеправославное совещание глав и представителей автокефальных православных церквей в честь пятисотлетия фактической независимости Русской церкви (помните избрание митрополита Ионы собором русских епископов в 1448 году?)

Необычность греческих церквей всего привлекает туристов Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Планировалось отнюдь не совещание, а первый за тысячу лет Вселенский собор. Цель – решение вопроса о присвоении Московской Патриархии титула Вселенской(!) То есть проще говоря: отобрать этот титул у крохотной Константинопольской патриархии, которая всю войну тихо просидела в Турции, союзнице Гитлера, и не вякала. Основания для этого имелись наисерьезнейшие: СССР (Россия) в очередной раз освободила Европу, на этот раз от фашистской чумы, то бишь от дьявола, положив 27 миллионов жизней, и спасла православие от полного(!) уничтожения. Разумеется, явились все, исключая самого Константинопольского патриарха (не дурак же он добровольно слагать полномочия), а Вселенский собор подразумевает наличие представителей всех церквей. Вот почему затея провалилась, и собор пришлось назвать просто совещанием. Реши мы тогда этот вопрос, не было бы сейчас никаких проблем с автокефалией (независимостью) Украинской церкви.

Уж не знаю, почему тогда Сталин поскромничал. Времена были суровые. Могли ведь чекисты организовать деликатную, мирную операцию по вывозу патриарха из Константинополя, где на Лубянке ему бы доходчиво объяснили, что трусость – страшный грех в христианстве, и Московская патриархия законно получила бы статус Вселенской. Видать, постеснялись. В результате участники совещания приняли два важных решения: осудить Ватикан (пособника Гитлера) за подрывные действия в отношении православия и не участвовать в создании экуменического Всемирного совета церквей, где правили бал протестанты. (Кстати, оба решения позже наш Московский патриархат нарушил.)

Но игравший такую жалкую и предательскую роль в двух мировых войнах Константинопольский патриархат сохранил свой Вселенский статус. И все наши сегодняшние религиозные беды родом оттуда. Прояви тогда Сталин свойственную ему жесткость, именно Москва бы с полным правом раздавала автокефалии, а не мелочный продажный Константинополь.

Устоит ли Москва как Третий Рим: к чему может привести новый церковный раскол в православии

Спецкор «КП» Дарья Асламова пообщалась в Греции с теологами и верующими, чтобы понять, почему политика для Фанара стала важнее веры [Часть 2]

Самые красивый и мощный колокольный звон в Афинах – в Русской православной церкви. Чудесное воскресное утро. Украинка Галя заваривает кофе для всех прихожан. Здесь такая традиция: после воскресной службы выпить по чашечке кофе во дворе церкви и поговорить о насущном. А самый главный сейчас вопрос – ситуация на Украине.

- И я, и дети мои крестились на Украине в церкви Московского патриархата, - говорит Галя. - Там сейчас все секты процветают, а преследуют и обижают только законную церковь. Я бежала с Украины после распада СССР, от полной нищеты и безнадежности. Много нас тут таких: все с высшим образованием. Я, например, учитель математики, есть врачи, преподаватели, инженеры, а зарабатывают, кто чем может.

Человеком без веры может управлять кто угодно и как угодно. И под кем сейчас будет Украина? Под турками, с которыми столько лет воевала?! У Константинополя даже своей местной паствы нет. И тут Порошенко дарит с барского плеча патриарху Варфоломею знаменитую Андреевскую церковь, настоящую жемчужину! Да кто он такой?! Сегодня есть, завтра нет! И на Украине церковь отделена от государства.

А вы своего Путина берегите. Когда мы сюда приехали, нас всех считали проститутками и бандитами. А когда пришел Путин, греки русских зауважали. У него в Греции такие рейтинги, что местным политикам и не снились. Его недавно признали по опросам лучшим мировым лидером. Не слушайте ваших шавок-либералов».

Подруга Гали украинка Лариса строго спрашивает у меня документы:«А вдруг вы не из «Комсомольской правды», а из какого-нибудь «Эха Москвы»? Внимательно рассматривает «корочку» и режет правду-матку: «Я вам кратко скажу: раскол в православии – хула на Бога. Не может православная церковь делиться. И это преступление перед будущим Украины. Большая провокация, чтобы в очередной раз пролилась православная кровь».

На мою просьбу сфотографировать их, обе женщины пугаются. «Поймите, мы недавно дали интервью местному телевидению, и нас увидели украинцы, которые ходят в греко-католическую украинскую церковь. Подкараулили после службы и избили. Кричали: «Проклятые москальки! Предатели!» Вы не обижайтесь, но нам здесь жить».

Я ухожу, благословляемая тихими украинскими женщинами, и слышу, как Галя повторяет слова Путина: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»

Церковь в центре Афин.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

ЭТО ВЕНДЕТТА

Никогда бы не подумала, что генерал Афанасиос Папаниколау, военный пилот НАТО, бывший командующий военной авиацией Греции, в молодости получил утонченное теологическое образование. Но говорит он точно по-военному, а не как богослов:

- Греция в тяжелой экономической ситуации, вот почему наше правительство строго следует американским инструкциям. США хотят решить проблему: раз и навсегда подчинить Балканы своему полному влиянию. Традиционно русские и греки - близкие нации, и если вы проведете опрос, 80 процентов греков скажут, что они любят Россию. Поскольку есть конфликт между Россией и Украиной, американцы используют церковь как геополитический инструмент в политическом конфликте. Когда мы говорим «религия», мы часто имеем в виду «политику».

- Но откуда деньги у крохотного константинопольского патриархата затеять столь сложную игру?! У него и верующих-то раз-два и обчелся.

Да вы что! Только в Америке проживает 4 миллиона православных греков. В Америке люди идут в церковь, потому что так надо, и платят за свои грехи. Это прагматичный американский подход. А Австралия? А украинцы в Канаде? И все они подчиняются Константинополю. Это огромные деньги и великая власть для крохотного Фанара. Порошенко хочет быть независимым в религиозном отношении и отрезать любые отношения с Россией. Американцы через него намерены добиться полной изоляции Москвы. Следующей будет Молдова.

В Греции часто рисуют революционера Че Геваре в виде библейского сеятеля.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Со священником греческой Элладской православной церкви В. мы встречаемся в модном молодежном баре, где никого не удивляет тет-а-тет светской женщины и священника. (Здесь церковь пока является частью государства, а священники – госслужащими, получающими зарплату. По новому закону церковь скоро отделят от государства.) Встреча наша тайная, поскольку Элладская церковь хранит молчание об автокефалии Украины.

- В нашей церкви глубокий раскол по поводу автокефалии Украины. Это чистая политика. Всем ясно, что у Порошенко нулевой рейтинг. Его единственный шанс – независимость украинской церкви, которую он хочет преподнести как свою историческую заслугу и «подарок» своему народу. То, что такой «подарок», может обернуться большой кровью, его не волнует. Первый шаг – прибытие на Украину «экзархов» из Америки.

- Если не ошибаюсь, один из них был греко-католиком, то есть униатом, раскольником. Это вообще оскорбление.

- Порошенко на это глубоко наплевать. Второй шаг – официальное объявление о намерении дать автокефалию украинской церкви. Причем всем трем церквям, а там, мол, разберутся. Третий шаг – личная встреча Порошенко и патриарха Варфоломея. Скорей всего, автокефалию дадут к Рождеству, предполагаются торжества и ликования, и у президента Украины появляется крохотный шанс.

- Но почему ваши греки, понимая всю подоплеку, во многом поддерживают раскольника Варфоломея?

- Потому что русская церковь не явилась на православный собор на Крите в 2016 году в последний момент. Это сочли высокомерием: мол, Московский патриархат не признает первенство Константинопольского. Вот и отомстили.

- Да кто он такой вообще, этот Варфоломей?! Сидит под контролем турок и американцев, в мусульманской стране, человек зависимый и подневольный!

- Согласен! – улыбается вспышке моих эмоций святой отец. – Но церковь на том и стоит, что не любит изменений.

ЭТО ОБЫКНОВЕННОЕ ВОРОВСТВО.

Дедушка Гиоргоса Папафанасопулоса, журналиста и эксперта по церковным вопросам, был священником в Османской империи. Когда началась резня понтийских греков, вся семья бежала в Грецию. По всему дому висят прекрасные иконы со всех стран мира.

- Констатинополь – это наша душа, наша история, - говорит Гиоргос. - Это новый эллинизм. Мы любим этот город, потому что там живет дух тысячелетней византийской цивилизации. Мы просто сентиментальны.

(Я бы сказала: это не сентиментальность, а страсть. В ХХ веке было предсказание старца Паисия, что будет новая русско-турецкая война. Русские возьмут Константинополь и отдадут(!) его грекам! Когда я спрашивала греков: зачем же нам проливать кровь за чужие интересы, они с полной уверенностью отвечали: но ведь русские знают, что Константинополь греческий город! Мой приятель рассказывал, что в тот день, когда Турция сбила русский самолет, он поехал в банк, где услышал, как пять греческих охранников страстно обсуждают, когда же Россия начнет ради них войну. Собственно, они обсуждали даже не это. Понятно, что русские отдадут им город. Может, сделать великодушный жест и оставить русским проливы? А может, не отдавать? А?)

- Но я не хочу смешивать мою любовь к Константинополю с ситуацией на Украине, -говорит Гиоргиос. - Русские и украинцы – одна нация. Русское православие зародилось в Киеве. Более трехсот лет Украина входила в состав Российском империи. Западные страны четко уверены: отрежем церковь, отрежем национальность и язык. Да, западная Украина всегда хотела стать частью западной цивилизации под зонтиком США и ЕС. Но они униаты, туда им и дорога.

Варфоломей даже не стал разговаривать с канонической московской церковью на Украине, он разговаривает с президентом и правительством! Это нонсенс! Какое право он имеет присваивать себе чужую каноническую территорию с 40 миллионами верующих, просто волевым решением забрав ее себе. Теперь Украина будет подчиняться Константинополю! Это обыкновенное воровство! Я думаю, как этот человек спокойно спит по ночам, когда в православной стране готовится развязанная им религиозная война. И заметьте: никто из поместных церквей его не поддержал. Он ожидал гораздо большего. Большинство требует Синода».

КТО ЖЕ УБИЙЦА?

Профессор философии и религии Мариос Бегзос приходит на встречу, помахивая сумкой с цитатами Достоевского.

- Учу русский язык, - с гордостью говорит он. – Трудно, но дело двигается. И стал лучше понимать Россию. У вашей страны очень скверный опыт отношений с Европой. Россия никогда не атаковала Европу, но всегда была атакована ею. Польша, Швеция, Франция, Германия. И всегда наваливались не по одиночке, а целым кланом союзников. Теперь новая, на этот раз религиозная атака. На Украине идет гражданская война (худшая форма войны – между братьями). Любое вмешательство сейчас, тем более религиозное, - это угроза каждодневной жизни людей.

- Почему Греция молчит? Ведь Константинополь – ваш давний враг.

- Да, наши отношения – открытая рана. Как сейчас Константинополь сказал: беру Украину под свою руку, так и у нас в начале ХХ века после балканской войны он забрал под себя всю северную Грецию, острова Родос, Крит, Лесбос, афонские монастыри. Больше половины территории Греции под его контролем. Но мы не хотим вмешиваться в ссору двух братьев, Авеля и Каина, которые не могут больше жить вместе.

- Так кто же Каин? Кто убийца брата? Москва или Константинополь?

- Это покажет история.

УСТОИТ ЛИ ТРЕТИЙ РИМ ЦВЕТУЩИЙ?

Так называли Москву с 16 века. Основания для этого были архиважные, которые своей актуальности не потеряли и сейчас. После падения Византии, сначала морального (союз с католиками), а потом и полного разрушения империи, единственным независимым православным государством осталась Россия.

Русские отлично понимали, что кровь – великое дело. Поэтому состоялся брак Ивана III и Софии Палеолог (бабушки Ивана Грозного), племянницы последнего византийского императора Константина ХI. Браку всячески способствовал Ватикан, даже дал приданое Софии в надежде, что она добьется подчинения православной церкви Папе римскому. Но не тут-то было. Амбициозная, волевая Софья при пересечении границы немедленно отреклась от католицизма и перешла в веру своих отцов, в православие. Выгнали даже папского легата, который ее сопровождал. Она родила Ивану III девять детей и активно вмешивалась в государственные дела. В том числе, есть свидетельства, что во многом благодаря ей было сброшено татарское иго. Деревянный нищий Кремль так же не устроил родственницу византийских императоров, знающую, что такое настоящая роскошь. Благодаря ей были выстроены Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата и кремлевские башни.

Русская православная церковь в Афинах стала местом упокоения для семьи последнего посланника Российской империи Демидова и его жены Софьи, урожденной Воронцовой-Дашковой.Фото: ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Когда кровь скрепила веру, появились и видения, и пророчества. Главное из них – пророчество старца Филофея (1465 – 1540), который развил знаменитую теорию о Москве как о третьем Риме: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». И на том стояла вся Российская империя, и даже Сталин, хоть и безуспешно, пытался вернуться к ней.

Но любой кризис – это прежде всего возможность. Позорное поведение Константинополя – это шанс Москве укрепить свои позиции и стать главной защитницей православия.

- Делать это надо аккуратно, - говорит религиовед Роман Силантьев. – Если Москва на очередном соборе объявит себя Третьим Римом, это сочтут высокомерием и гордыней. И никто из поместных церквей ее не поддержит. Есть более мягкий вариант. «Первым среди равных» должно стать самое крупное православное государство, которое активно – и словом, и делом, - защищает интересы православия. Это дает шанс всем. Кто знает, сколько осталось до конца света? И устоит ли Москва как светоч православия? На всё воля Божья.

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