Выход Великобритании из Европейского Союза: все, что нужно знать о последствиях референдума. Самое главное о «Брексите»

DPA

Британцы хотят выйти из ЕС. Это можно быстро сказать, но сложно реализовать на практике. Каково положение дел в реальности? И что произойдет в ближайшее время?

Почему Великобритания вообще хочет выйти из ЕС?

23 июня 2016 года британцы незначительным большинством голосов в 51,9% высказались на референдуме за выход из Европейского союза, за так называемый «Брексит». Явка на референдуме составила 72%. В Шотландии и Северной Ирландии большинство высказалось против этого; Уэльс и Англия – за «Брексит». Оба лагеря вели жесткую борьбу за голоса британцев. Сторонники выхода от консерватора Бориса Джонсона до лидера Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) Найджела Фаража вели агитацию популистскими методами, используя даже недостоверные утверждения. Например, они утверждали, что 350 миллионов фунтов стерлингов, которые Великобритания еженедельно якобы платит Европейскому союзу, после выхода будут перенаправлены в сферу здравоохранения.

Позиция Великобритании в отношении европейской интеграции с самого начала была двойственной. Хотя еще Уинстон Черчилль после окончания Второй мировой войны предлагал создать «что-то вроде Соединенных Штатов Европы», тем не менее, британцы не должны быть стать частью этого Союза. И поэтому только с 60-х гг. экономически отстающая страна стремилась к вступлению в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), что произошло в 1973г. Однако немногим позже уже возникли движения за выход из ЕЭС, что повлекло за собой первый референдум в 1975 году: тем не менее, более 67 процентов британцев тогда проголосовали за продолжение участия в Сообществе.

Однако британцы настаивали на предоставлении им особого статуса. Так премьер-министр-консерватор Маргарет Тэтчер продвигала широко известную «скидку» для британцев, согласно которой Великобритания добилась выравнивания для своих платежей в бюджет ЕС. И при заключении Шенгенского соглашения Великобритания тоже в значительной степени осталась в стороне. Королевство также отказалось от присоединения к зоне Евро.

За несколько лет до референдума долговой кризис в Еврозоне способствовал росту присущего Британии скепсиса в отношении ЕС. Критики опасались серьезных последствий для экономики Британии и утраты значимости национальных государств. К этому добавляется страх некоторых британцев перед ростом иммиграции граждан новых стран-членов ЕС из Восточной Европы. Это способствовало возвышению Партии независимости Соединенного Королевства (Ukip), критично настроенной в отношении ЕС. Ее победное шествие привело к усилению давления на премьер-министра-консерватора Дэвида Кэмерона с тем, чтобы он выражался скептически и жестко выступал в отношении ЕС. Таким образом, в 2011 году он отказался дать согласие на принятие Европейского фискального пакта, предусматривающего строгую бюджетную дисциплину и национальные «долговые тормоза».

Учитывая выборы в Нижней палате Парламента, Кэмерон обещал британцам провести референдум, в случае переизбрания его самого и его консервативной партии. Этим он исполнил давнее требование противников ЕС в своей партии. В преддверии референдума премьер-министр агитировал за продолжение участия в ЕС. По его мнению, это соответствует национальным интересам Великобритании. Поскольку избиратели решили иначе, он подал в отставку. Его приемником в консервативной партии стала Тереза Мэй.

Как вообще страна-член ЕС может выйти из Союза.

Процедура официального выхода из Союза регулируется пунктами 2-4. В соответствии с этими правилами, премьер-министр Тереза Мэй 29 марта 2017 года официально уведомила Европейский Совет, т.е. глав государств и правительств всех стран-членов ЕС о намерении выйти из Союза. После этого начались переговоры между желающей выйти из Союза страной-членом ЕС и Европейским Советом. Европейская комиссия направила для участия в переговорах делегацию во главе с министром иностранных дел Франции Мишелем Барнье. Наряду с Комиссией в определении формата переговоров участвует и Европейский Совет. Целью этих переговоров было заключение соглашение, регулирующего детали выхода Великобритании из ЕС; только после этого возможно установление формата будущих отношений Соединенного Королевства с ЕС. Согласно пункту 4 сама Великобритания не может принимать участия в заседании Совета о ее выходе из ЕС и последующем решении о заключении Соглашения.

Со стороны ЕС, решение о заключении прочного Соглашения должны быть принято Европейским советом суперквалифицированным большинством. Однако Европейский парламент имеет при этом право вето. Для Соглашения также требуется согласие британского парламента.

Движение в направлении Брексита чисто теоретически еще можно остановить, и Соединенное Королевство может остаться членом ЕС. Однако для этого нужно провести новый референдум. Однако также возможно, что Великобритания выйдет из Союза 29 марта 2019 года и без заключения Соглашения. Однако в таком случае сложно предвидеть экономические последствия Брексита.

Каковы цели ЕС в отношении Брексита?

Уже в начале переговоров ЕС прояснил, что Великобритания будет иметь доступ к внутреннему рынку ЕС со свободой передвижения товаров только в том случае, если Великобритания также примет и прочие его условия – свободу передвижения капитала, услуг и лиц. «Избирательного подхода» не будет, заявила Федеральный канцлер Германии Меркель вскоре после голосования о Брексите в июне 2016 года. В ходе переговоров глава делегации ЕС неоднократно повторял, что 4 свободы внутреннего рынка ЕС не могут быть предметом переговоров.

Сохранение статуса живущих на острове граждан ЕС, как и британцев в континентальной части ЕС имеет для европейцев ключевое значение. Кроме того, подчеркивалось, что Великобритания должна выполнять принятие на себя финансовые обязательства. Тем временем, речь шла о сумме до 100 миллиардов Евро. В ноябрьском проекте договора не названа никакая сумма, однако расчеты доходят до 50 миллиардов.

По вопросу о Северной Ирландии ЕС также занимает ясную позицию: Соглашение Страстной Пятницы (Белфастское соглашение) необходимо соблюдать во всех его измерениях, заявил Барнье. К этому относится и то, что Северная Ирландия и Республика Ирландия интегрированы в общее европейское правовое и экономическое пространство.

В ноябре 2018 года британское правительство и ЕС договорились о Соглашении о выходе Великобритании из ЕС и о Декларации о намерениях относительно будущих отношений. Сразу после этого глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, учитывая сопротивление этому в Великобритании, заявил, что согласованный договор более не может быть предметом переговоров.

Каковы важнейшие пункты ноябрьского Соглашения?

Спустя 874 дня после проведения в Великобритании референдума о Брексите, ЕС и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ноябре договорились о плане, согласно которому должен осуществляться выход Великобритании из ЕС. Результатом стали 585 страниц, включая три дополнительных протокола и ряд приложений.

-Переходный период

С заключение соглашения и сроком выхода из ЕС 29 марта 2018 года начинается почти 2-летний переходный период до конца 2020 года. Однако он может быть продлен один раз. В это время статус кво почти не изменится, однако далее будет проведены переговоры о будущих отношениях. Великобритания продолжит платить взносы, но не будет принимать участия в принятии решений.

-Подстраховочное решение (backstop) по завершении переходного периода

Если в течение переходного периода не удастся договориться о заключении Соглашения, что с учетом затяжных переговоров ЕС о заключении других Соглашений о свободной торговле нельзя исключать, Соединенное Королевство еще некоторое время как единое целое останется в таможенном союзе с ЕС (подстраховочное решение). Это служит, прежде всего, устранению пограничного контроля между Ирландией и Великобританией и обеспечению мира в Северной Ирландии. В случае «подстраховочного» решения таможенные пошлины не будут вводиться, будет только общие внешнеторговые пошлины, таким образом, не будет пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Тем не менее, Северная Ирландия через внутренний рынок по-прежнему будет более тесно связана с ЕС, что с меньшей степенью вероятности делает необходимым введения контроля и в Ирландском море. Великобритания сможет выйти из таможенного союза только после заключения подлинного Соглашения о свободной торговле. Кроме того, она должна придерживаться Общей внешнеторговой политики ЕС и продолжить соблюдать многочисленные стандарты ЕС. Кроме того, Великобритания не сможет заключать собственные договоры о свободной торговле с другими странами.

-Будущие взаимоотношения

Согласившись на переходный период и дальнейшее функционирование таможенного союза, Мэй совершила значительный шаг в сторону более тесной связи с ЕС. Поставлена цель – заключить Соглашение о свободной торговле, предусматривающее минимизацию таможенных пошлин и всеобъемлющую унификацию стандартов. И это касается всей территории Великобритании, в том числе и Северной Ирландии. Интерпретация со стороны ЕС исходит из того, что Великобритания после вступления в силу вероятного «перестраховочного» решения сможет присоединиться к договору о будущих отношениях.

-Гражданские права

Права примерно 3,5 миллионов живущих в Великобритании граждан ЕС и одного миллиона британцев в остальных странах ЕС должны сохраниться без ограничений. Они смогут там работать и будут иметь право на социальную защиту. Это касается всех, кто переселится до завершения вышеуказанного переходного периода.

-Продолжение платежей в пользу ЕС

Великобритания должна выполнять свои финансовые обязательства, принятые ею на себя в качества страны-члена ЕС. В соглашении сумма не названа, однако расчеты исходят из суммы до 50 миллиардов Евро.

Что подвергается критике?

Уже после публикации первых подробностей Соглашения острые дискуссии возникли в первую очередь среди британцев. Ни противники Брексита, ни сторонники жесткой линии не хотят соглашаться ни с далеко идущими, ни с мягкими результатами. Некоторые министры из кабинета Мэй в знак протеста подали в отставку, среди них и министр по вопросам Брексита.

Основной момент критики со стороны сторонников жесткой линии со стороны ушедшего летом в отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона: выход из ЕС будет осуществляться мягко, почти незаметно. Полное отделение от ЕС, к чему они стремятся, и неограниченная свобода передвижения во внешней торговле, в крайнем случае, могут быть отложены на неопределенный срок. И пока это станет реальностью, Великобритания должны соблюдать нормы права ЕС, не имея права участвовать в принятии решений. Многие видят в этом кабальный договор.

Противники Брексита, наоборот, не видят смысла в таком договоре, который мог бы привести только к ухудшению по сравнению с полноправным членством в ЕС.

В настоящее время не ясно, будет ли премьер-министр Мэй продвигать свой план в парламенте. Не исключено, что ее план будет отклонен парламентом. Тогда уж тем более возникает угроза Брексита без заключения Соглашения. Вероятно, что в случае провала Мэй дело дойдет до новых выборов. Тогда можно будет думать и о втором референдуме о продолжении членства в ЕС.

Со стороны других стран-членов ЕС было меньше критики. Споры возникали только по вопросу о правах на рыболовство. Такие страны как Дания, Франция и Нидерланды требовали большей ясности, однако в итоге отозвали свои оговорки. Эта тема теперь будет обсуждаться на переговорах о будущих взаимоотношениях.

Испания еще нуждается в прояснении по вопросу о статусе британского эксклава Гибралтара и не хочет терпеть особый статус скалы по окончании переходного периода. В итоге ЕС и британское правительство пообещали, что Испания и Великобритания смогут провести отдельные переговоры по этому вопросу.

Какую позицию занимают политические партии Великобритании?

Сторонники премьер-министра Терезы Мэй

Консерватор Тереза Мэй первоначально оставалась сдержанной, но после референдума 2016 года попала в немыслимую роль: теперь она как приемник ушедшего в отставку премьер-министра Дэвида Кэмерона разрабатывала позицию Великобритании по Брекситу и вела переговоры с ЕС. Она объявила об о «жестком» Брексите в своей программной речи в январе 2017 года, однако после переговоров с ЕС была вынуждена постоянно смягчать свою позицию. Она считалась ослабленной враждебными действиями определенных кругов. Она непоколебимо придерживается достигнутого соглашения, которое подвергается критике со всех сторон. Ее кабинет согласился с планом, но после этого некоторые из ее министров подали в отставку. До настоящего времени еще не был выдвинут вотум недоверия в отношении лидера партии консерваторов. Теперь все сводится к противостоянию в Нижней палате парламента. Стратегия Мэй заключается в том, что многие депутаты опасаются Брексита без заключения соглашения и его последствий и поэтому попытаются избежать провала соглашения.

Сторонники жесткой линии в отношении Брексита

Самый жесткий оппонент Мэй – в ее же партии. В консервативной партии группа вокруг бывшего мэра Лондона и бывшего министра иностранных дел с самого начала выступала против планов Мэй по Брекситу. Сторонники жесткой линии хотят жесткого разрыва отношений с ненавидимым ими Европейским Союзом. Они настаивают на максимально возможной независимости Королевства. Все остальное Джонсон называет «моральным и интеллектуальным унижением». Соглашение, недавно представленное премьер-министром Мэй, для сторонников жесткой линии – неприемлемый кабальный договор с ЕС. Соглашение по Северной Ирландии также вызывает сопротивление со стороны североирландских унионистов, которые занимают большинство мест в парламенте Мэй. Никто из евроскептиков среди консерваторов еще не выступил с инициативой выдвижения вотума недоверия против лидера партии. Ее оппоненты теперь надеются, что Мэй потерпит поражение при голосовании о заключении Соглашения в Нижней палате парламента, что могло бы привести к новым выборам.

Лейбористы: Джереми Корбин

Оппозиционной лейбористской партии было сложно с определением собственного, ясного курса в отношении Брексита. Ее лидер Джереми Корбиндо до референдума 2016 года сначала колебался встать на сторону «остающихся» (remainer). На съезде партии в конце сентября было достигнуто соглашение о том, что не исключен новый референдум. Ранее руководство партии было скептически настроено по отношению к новому референдум, так как не хотели рисковать вводить в заблуждение избирателей-евроскептиков в рабочей среде. Поэтому лейбористы стремятся в первую очередь к проведению новых выборов. Дело может дойти до этого, если в ходе голосования в британском парламенте будет провалена инициатив Мэй по Соглашению о Брексите. Лейбористы отклоняют проект соглашения, разработанный в ноябре.

Сторонники нового референдума

Уже после референдума по Брекситу прозвучали первые голоса, призывающие провести второй референдум с тем, чтобы воспрепятствовать Брекситу. Так, в частности, бывший премьер-министр из партии лейбористов Тони Блэр и либерал Ник Клегг призвали к продолжению членства в ЕС, либо к новому референдуму. В конце концов, из проевропейских гражданских инициатив выделилась кампания «People`s vote» (голос народа), требующая позволить народу голосовать по договору о Брексите. В октябре 2018 года в пользу этого 700 000 человек вышли на улицы в Лондоне. Среди консерваторов тоже были отдельные голоса, которые выступали за проведение референдума в случае Брексита без заключения Соглашения.

Почему так актуален вопрос Северной Ирландии?

Существует опасение того, что хрупкий мир может оказаться под угрозой. Если после Брексита будет жесткая граница между Северной Ирландией и Ирландией – страной-членом ЕС. Католическая Ирландия веками была под властью Англии, после войны за независимость от Англии в 1921 году она стала свободным государством, а потом республикой. Тем не менее, Северная Ирландия осталась в составе Соединенного Королевства, страна была разделена. Вследствие дискриминации и подавления католического меньшинства в 1968 году в Северной Ирландии началась гражданская война, закончившаяся только в 1998 году подписание Соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения). Центральным пунктом мирного соглашения было открытие границы. Во время конфликта границы находилась под серьезной военной охраной и часто становилась объектом нападений. В результате «беспорядков» (Troubles) - как этот конфликт называли британцы и ирландцы – погибли примерно 3500 человек. И сегодня общество в Северной Ирландии продолжает страдать от сильного раскола по конфессиональному признаку. На одной стороне были протестанты, считающие себя британцами, а на другой стороне – католики, чувствующие себя ирландцами и часто открыто отрицающие власть британского государства.

Таким образом, уже с самого начала переговоров вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией считался одной из самых сложных проблем. Достигнутые на переговорах промежуточные результаты привели к возникновению разногласий между премьер-министром Мэй и ее фактическими партнерами по коалиции из североирландской демократической унионистской партии (DUP), что привело к дополнительным переговорам. Теперь достигнутое с 2018 году соглашение между ЕС и британским правительством предусматривает начать своего рода промежуточное решение проблемы: вопрос о Северной Ирландии должен быть конкретно решен в будущем, в еще не разработанном договоре о будущих взаимоотношениях. Для этого Великобритания должна на переходный период до 2020 года с возможностью продления этого срока оставаться пассивным членом ЕС. Если до этого времени не будет достигнуто соглашение, всей Великобритании нужно будет вступить в таможенный союз с ЕС: внутренние пошлины вводиться не будут, будет введена только общая внешнеторговая пошлина, таким образом, не будет контроля между Ирландией и Северной Ирландией. Тем не менее, Северная Ирландия по-прежнему будет обязана соблюдать нормы права ЕС, что с меньшей степенью вероятности сделало бы необходимым введение контроля в Ирландском море. Фактически провинция, таким образом, останется членом ЕС и будет тесно связана с Ирландией.

Какие сценарии можно представить себе для будущих взаимоотношений между ЕС и Великобританией?

Есть очень разные возможности того, какими могли бы быть будущие политические и торговые отношения между Великобританией и ЕС. В соответствии с разработанным в ноябре Соглашением исходят из того, что эти отношения не должны отставать от условий согласованного предварительного таможенного союза, которые могут вступить в силу по завершении переходной стадии без заключения нового Соглашения. Не исключена возможность того, что партнеры по переговорам не смогут договориться о новом договоре о будущих взаимоотношениях до истечения переходного срока. Однако и не исключено, что обе стороны, тем не менее, договорятся о принятии декларации о намерениях в отношении будущих взаимоотношений. Цель – построение свободной от барьеров зоны свободной торговли без таможенных пошлин, сборов или границ для множества товаров. Как конкретно это должны выглядеть, об этом еще нужно договориться на переговорах.

В прошлом называли следующие модели будущих взаимоотношений:

- Европейское экономическое пространство (норвежская модель)

Этот вариант означает как можно более тесную связь британцев с ЕС. Наряду с Норвегией, в Европейское экономическое пространство также входят Лихтенштейн и Исландия. В этом многие видят мягкий вариант Брексита. В таком случае была бы почти полная свобода передвижения товаров, услуг и лиц. Британцы должны были бы соблюдать нормы права ЕС, однако практически никогда не имели бы права участвовать в принятии решений. На них также распространялась бы юрисдикция Суда Европейского Союза. Равным образом, они должны были бы платить существенный взнос в бюджет ЕС. Однако тогда британцы, в отличие от нынешнего положения, смогли бы заключать с другими государствами собственные соглашения о свободной торговле. Когда ЕС заключает новые соглашения, они бы не принимались во внимание. Против этого варианта выступают, прежде всего. сторонники жесткого Брексита. Этот вариант можно считать исключенным.

- двухсторонние договоры (швейцарская модель)

Швейцария не входит в Европейское экономическое пространство и заключала с ЕС множество специализированных договоров о двухсторонних отношениях. Между двумя сторонами существует почти свободное передвижение товаров и лиц, однако это лишь частично распространяется на услуги и вообще не распространяется на передвижение капитала. Швейцарцы по собственной инициативе приняли существенное важные стандарты ЕС и на таких же условиях делают взносы в бюджет ЕС.

- Таможенные союз (турецкая модель)

Турция и ЕС связаны друг с другом с 1996 года через таможенный союз. Турция имеет беспошлинный доступ к внутреннему рынку для промышленных и обработанных сельскохозяйственных товаров. Равным образом действует Общий внешнеторговый таможенный тариф на товары. Соответственно Турция должны соблюдать нормы права ЕС. Однако она не может принимать участия в принятии решений по внешнеторговой политике ЕС.

- расширенное соглашение о свободной торговле (канадская модель)

При таком варианте доступ к внутреннему рынку ЕС был бы только при определенных условиях, что означает жесткий Брексит. В качестве примера можно назвать всеобъемлющее соглашение о свободной торговле ЕС с Канадой (CETA), а также соглашение об ассоциации с Украиной. При этом не вводилось бы никаких пошлин. Так называемые нетарифные торговые ограничения, например, различные экологические стандарты, во многих областях должны быть выровнены или по крайней мере взаимно признаны.

- при отсутствии соглашения: торговля в рамках Всемирной торговой организации

В случае если Великобритания и ЕС не смогут договориться о расширенном соглашении о свободной торговле, обе стороны снова обязаны вести торговлю по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Однако и в таком формате таможенные пошлины и иные барьеры в прошлом были сильно сокращены. Тем не менее, при таком варианте снова были бы сильные торговые ограничения. Великобритания было бы полностью свободной в заключении собственных двух- и многосторонних соглашений и не была бы обязаны соблюдать нормы правового и торгового режима ЕС.

Какими могут быть последствия Брексита без заключения соглашения?

ЕС уже готовится к этому, и британцы рассматривают этот сценарий. Не только оппозиция в британском парламенте, но и многие сторонники партии Мэй отклоняют разработанное соглашение. Риск того, что Великобритания выйдет из Союза без заключения нового соглашения, значительно вырос, так как согласованный переходный период может начаться после 29 марта 2019 года только в том случае, если до этого времени с этим согласятся все стороны.

С точки зрения торгового права, в случае отсутствия соглашения Великобритания оказалась бы в положении третьей страны по отношению к ЕС. Тогда обе стороны были бы обязаны соблюдать действующие нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая уже десятилетиями способствует сокращению торговых барьеров между государствам и межгосударственными союзами, что до настоящего времени еще не в полной мере реализовано.

Если не будет достигнуто соглашение, то в первую очередь это затрагивает пограничный контроль. Уже в краткосрочной перспективе снова будет введен таможенный и паспортный контроль. Последствием этого стали бы автомобильные пробки на юго-востоке острова, в первую очередь, были бы разорваны каналы поставок. По расчетам британских властей, длина пробок составила бы до 50 км. Британская автомобильная промышленность столкнулась бы с проблемами поставок запчастей из Европы и была бы вынуждена нести значительные дополнительные расходы из-за таможенных пошлин и иных торговых барьеров. То же самое касается и ввоза мяса. Также может возникнуть и недостаток поставок медикаментов. Европейский медицинский страховой полис, обеспечивающий медицинскую помощь в пределах ЕС, потерял бы юридическую силу.

Кроме того , в случае Брексита без заключения соглашения Великобритания выйдет из всех институтов и агентств ЕС, в том числе и из Европейского агентства лекарственных средств и из Европейского агентства по безопасности полетов. Британцам нужно было бы как можно скорее построить свои собственные агентства и настаивать на взаимном признании их предписаний. Пока это все не урегулировано, могут пройти годы. В худшем случае Брексит без заключения соглашения может привести к тому, что прилетающие из Великобритании самолеты в краткосрочной перспективе не смогут приземляться в европейских аэропортах.

Однако особо критичным было бы внезапное возвращение настоящей внутриирландской границы с усиленным контролем, что возможно могло бы привести и к возобновлению конфликта.

В сентябре 2018 года Международный валютный фонд предупредил об общих экономических последствиях неупорядоченного Брексита. Его последствиями могли бы стать заметное снижение экономического роста, рост государственного долга и падение британской валюты. И рынок недвижимости тоже мог бы пострадать от резкого падения цен.

Могут ли новые выборы либо референдум еще воспрепятствовать Брекситу?

Премьер-министр из консервативной партии Тереза Мэй категорически отклоняет возможность референдума по своему плану в отношении Брексита либо по продолжению членства Королевства в Союзе. Однако постоянно раздаются призывы к этому, из самых разных политических направлений. Так, например, бывший премьер-министр лейборист Тони Блэр и либерал Ник Клегг выступали за продолжение членства в ЕС либо за новый референдум. Мэй теперь должна представить для голосования в парламенте соглашение, которое она заключила в ходе переговоров c ЕС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин настаивает на том, чтобы план Мэй не был одобрен в парламенте, что приведет в новым выборам. Если его партия на них победит, он хотел бы разработать свой собственный план. Он более не исключает возможность второго референдума. Теневой министр по Брекситу от партии лейбористов, Кейр Стармер, тоже хотел бы оставить открытым для своей партии вопрос о продолжении членства в Союзе и референдуме об этом.

Для идеи нового народного голосования предметом дискуссий является и сама постановка вопроса: нужно ли голосовать о готовом договоре о выходе из ЕС или поставить на голосование вопрос о продолжении членства в ЕС? Например, Джастина Грининг, бывший министр образования в правительстве Блэра, предлагает референдум с тремя возможностями выбора: избиратели должны имеет возможность принять решение о плане Мэй. Если они его отклонят, они могли бы выбрать, хотят ли они выйти из ЕС без заключения соглашения или остаться в Союзе.

Однако есть и еще один барьер: до даты выхода из ЕС 29 марта 2019 года остается мало времени. Но для подготовки проведения второго референдума нужно время. Проведение референдума по Брекситу в июне 2016 года потребовало 13 месяцев. Даже если повторный референдум можно организовать быстрее, точно было бы неизбежно обратить в ЕС с просьбой о продлении срока для выхода из ЕС.

Четко определенного юридического способа остаться в ЕС у британцев уже нет, хотя статья 50 Договора о ЕС предоставляет каждому государству возможность выхода из Союза и приблизительно устанавливает процедуру. Однако как государство-член ЕС еще может аннулировать выход из ЕС в соответствии со статьей 50 до истечения установленного срока, в данной статье не объяснено.

Юристы спорят о том, может ли Соединенное Королевство закончить этот процесс в одностороннем порядке либо на этом требуется и согласие других 27-стран-членов ЕС. В конце концов, это может привести к тому, что прояснить этот вопрос должен будет Суд Европейского Союза.

Каковы ближайшие этапы дорожной карты Брексита?

- до середины марта 2019 года: Европейский парламент ратифицирует Соглашение о выходе Великобритании из ЕС. После этого решение по соглашению принимается Советом Европейского Союза. Для этого требуется суперквалифицированное большинство: не менее 72% стран-членов, представляющих в совокупности не менее 65% населения.

- 29 марта 2019 года: Великобритания официально выходит из ЕС. Если дело дойдет до Брексита при наличии ратифицированного соглашения, начинается переходный период до конца 2020 года. Кроме того, в таком случае будут проведены переговоры о будущих взаимоотношениях между ЕС и Соединенным Королевством.

- в июле 2020 года будет принято решение о возможности продления переходного периода.

- 31 декабря 2020 года: завершается первоначально установленный переходный период. В случае, если стороны в ходе переговоров не смогут договориться о заключении соглашения о свободной торговле, вступает в силу «перестраховочное» решение (backstop), согласно которому введение жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией будет отложено на неопределенный срок до принятия дальнейших решений.

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