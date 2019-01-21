Забытые подводные грабли

Наш флот под прицелом большой минной беды

Климов Максим

14 января 2019

Коллаж Андрея Седых

Хакерская группа Anonymous обнародовала выдержки из материалов финансируемого Великобританией проекта Integrity Initiative Института государственного правления, а также данные о его руководителе Кристофере Доннелли. Среди опубликованных документов есть «Предложения по Крыму» 2014 года. В перечне мер – установка с парома донных мин в Севастопольской бухте, для достижения необходимого эффекта их не требуется много.

Конечно, это предложения частного лица, хотя и находящегося на содержании правительства ее величества. Возникает вопрос: если бы эти меры были приняты, какие они могли иметь последствия?

«Обуховым» по голове

Ввиду полного отсутствия в ВМФ РФ средств борьбы с современными донными минами при таком развороте событий использование Севастополя как порта и базы флота могло быть парализовано на длительное время. На единственном имевшемся в составе ВМФ РФ тральщике – искателе мин «Вице-адмирал Захарьин» противоминный комплекс с подводным аппаратом «Маевка» в то время, когда создавался цитируемый документ, был не в строю. Более того, несмотря на резкое обострение обстановки, «Маевка» на «Захарьине» была введена в строй только через два года после крымских событий.

“На протяжении всего похода нашей авианосной группы в охранении «Кузнецова» не было ни одного корабля с современным противолодочным вооружением”

Применение противником минного оружия в Сирии имело бы еще более тяжкие последствия. Подрыв наших БДК на входе в Тартус или Латакию мог, помимо катастрофических политических последствий, просто перекрыть эффективное снабжение нашей группировки по морю, а значит, сорвать всю операцию.

Кроме того, дойди обострение обстановки с Турцией в 2015 году до военного столкновения, мины противника стали бы для нас одной из самых больших проблем. В части морского подводного оружия это далеко не страна третьего мира, а один из ведущих игроков в области как эксплуатации передовых образцов, значительно превосходящих таковые у нас, так и самостоятельной разработки новых.

Также у нас оказался забыт опыт «террористической угрозы» подводного оружия – то, что мы уже проходили в Никарагуа в 1983 году, или «минный кризис» в Красном море в середине 80-х.

По информации сайта госзакупок, единственный до сих пор тральщик-искатель Черноморского флота небоеспособен (из-за гидроакустики), решение вопроса намечается в этом году. 15 декабря на боевую службу в Средиземное море (со страховкой в виде буксира) прошел морской тральщик «Иван Голубец», построенный в 1973-м и с тех времен не знавший ни одной модернизации. Собственно, это исчерпывающая характеристика ситуации с новейшим противоминным кораблем «Александр Обухов». Когда на боевую работу вместо него, принятого ВМФ два года назад, отправляют антиквариат, возникают очень серьезные вопросы.

И нет «Кузнецова»?

Ситуация с торпедным оружием тоже не внушает оптимизма. На протяжении всего похода нашей авианосной группы в 2016 году в охранении «Кузнецова» не было ни одного корабля с современным противолодочным вооружением и маневрирование в районе боевых действий наших кораблей происходило фактически под прицелом действовавших там же иностранных субмарин.

Более того, даже в условиях резкого обострения отношений с Турцией в конце 2015 года ВМФ не сделал ничего для реального противолодочного обеспечения своих сил у берегов Сирии – и это с учетом прямых заявлений Анкары, что наши корабли, включая крейсер «Москва», находятся на прицеле турецких подлодок.

Фото: nevskii-bastion.ru

Проблемы с подводным оружием имеют не технические, а сугубо организационные причины, в первую очередь связанные с действиями и бездействием конкретных должностных лиц. Мы вполне могли экстренно развернуть рубежную систему МГК-608М и провести учения с применением новых торпед, например комплекса «Пакет», используемого с вертолетов. Технически задача была решаема за пару дней. В качестве целей для практического применения оружия целесообразно было бы использовать наши подводные лодки проекта 6363, испытав заодно противоторпедную систему «Вист-2». При этом командование ВМС Турции убедилось бы в реальной возможности обнаружения своих подводных лодок и их уничтожения новыми торпедами ВМФ РФ в случае развязывания боевых действий.

Подледный фитнес

Создается ощущение, что ВМФ просто игнорирует реальные угрозы «из-под воды». Как заявил представитель промышленности, позиция военных: «У нас очень мощные тральные силы, которые позволят обеспечить защиту кораблей не только от существующих, но и от перспективных мин». Говорящие так люди живут в параллельной реальности. А вот фраза ответственного за тематику подводного оружия должностного лица: «Когда корабли на минах подрываться начнут, тогда мы меры предпринимать и будем!».

У нас вообще никогда не проводилось торпедных стрельб в Арктике, подо льдом с включенными системами самонаведения. При этом наши «партнеры» проводят там ежегодные противолодочные учения с групповым применением субмарин и отстрелом до двух десятков торпед на одну подлодку. И пока мы в Арктике фактически занимаемся «патрулированием с элементами фитнеса», противник отрабатывает там жесткую боевую подготовку, находясь в готовности к немедленному уничтожению наших подлодок с получением приказа.

Фраза высокопоставленного офицера ВМФ, много сделавшего для повышения реальной боеспособности флота, показывает, с какой горечью настоящие моряки воспринимают сложившуюся ситуацию: «Пока «Москва» не станет «Чхонаном», ничего у нас не изменится». Напомню, что «Чхонан» – корвет ВМС Южной Кореи, торпедированный сверхмалой подводной лодкой КНДР в 2010 году. А «Москва» – это крейсер. Наш.

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