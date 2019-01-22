Российские ученые обнаружили дефект в новой ракете-носителе тяжелого класса

AFP

Москва: Ученые обнаружили дефект в двигателях новой российской ракеты-носителя тяжелого класса, который может уничтожить ее в полете.

«Ангара А5» разрабатывается, чтобы заменить «Протон М» в качестве российской ракеты-носителя тяжелого класса, способной перевозить на орбиту полезные грузы более 20 тонн. Стартовая площадка для новой ракеты должна открыться в 2021 году.

В июле Путин заявил, что «Ангара А5» имеет «огромное значение» для обороны страны, и призвал корпорацию «Роскосмос» более активно работать над ней и соблюдать все сроки.

Ученые «Энергомаш» обратили внимание на проблему с «Ангара А5» в статье перед космической конференцией.

В документе говорится, что двигатели «Ангара А5» могут создавать низкочастотные колебания, которые в конечном итоге уничтожат ракету.

Чтобы смягчить проблему, был установлен специальный клапан, но колебания продолжались. «Энергомаш» не сразу дал комментарии.

В последние годы российскую космическую программу преследовали неприятности, в том числе неудачные миссии по доставке грузов в космос и прерванный запуск «Союза» на Международную космическую станцию в октябре. С момента ввода в эксплуатацию в 2001 году нынешняя российская ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" давала более 10% отказов в более чем 100 запусках, что говорит о необходимости реорганизации и совершенствовании космической программы.

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