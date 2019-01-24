«Экономика – это не все»

Ульрих Гоппе – главный управляющий Германо-британской торгово-промышленной палаты. Фото: Германо-британская ТПП.

В Великобритании расположено около 2 500 германских предприятий. Как они ведут себя в условиях хаоса, связанного с Брекситом, объясняет Ульрих Гоппе, главный управляющий Германо-британской торгово-промышленной палаты.

Есть ли еще германские предприятия, которые хотят присутствовать в Великобритании?

Да, такие еще есть. Хотя их число после референдума по Брекситу слегка уменьшилось, и это теперь для них сложнее, но британский рынок с 65 миллионами потребителей и растущей экономикой, тем не менее, интересен.

Какие германские предприятия в настоящее время основывают дочерние предприятия на острове?

Тут нет отдельных отраслей, которые были бы сильно представлены. Решающее значение имеет то, что предприятие предлагает особые решения с уникальным торговым предложением. В данный момент в Соединенном Королевстве около 2 500 германских дочерних предприятий и филиалов, которые в целом приняли на работу 450 000 сотрудников – это 1,5% работающего населения в Великобритании.

Пять важнейших экономических объединений Соединенного Королевства недавно пожаловались на то, что британские депутаты уделяют внутрипартийным спорам больше внимания, чем благополучию страны. Чего базирующиеся в Англии германские предприятия хотят от правительства Англии?

Германские предприятия занимают сдержанную позицию, в конце концов, Брексит был демократическим решением. Тем не менее, все хотят одного и того же: легкого доступа к рынку труда – так как в Великобритании существует дефицит специалистов – мало административных барьеров, гармоничное нормативное регулирование и отсутствуют таможенные барьеры.

После этого ничего не видно

Сейчас многое продолжается. После отклонения договора о выходе из ЕС фунт стерлингов растет, более мягкие варианты, чем жесткий Брексит снова будут более вероятны.

Между тем, даже британское правительство допустило, что Брексит наносит ущерб экономике. Почему тогда многие британцы так настаивают на том, чтобы выйти из ЕС?

В конечном итоге, экономика – это не все. Во время членства в ЕС британцы часто ощущали, что они были под опекой. К этому добавляется сильная иммиграция за прошедшие 10-20 лет. Это имело своим следствием то, что ВВП на душу населения за 10 лет практически не увеличился. У многих британцев нет личной доли в экономическом росте, который страна тем не менее может показать из этого.

Правительство, предприятия и многие частные лица в Великобритании заранее запасаются продукцией, медикаментами и продовольствием с европейского континента. Вы тоже делаете запасы на тот случай, что дело дойдет до Брексита без заключения соглашения?

Нет, этого я не делаю. Конечно, здесь дело дойдет до закупок с целью создания запасов в том случае, если будет жесткий Брексит. Однако в целом британцы тут более спокойны, чем немцы, и остаются верными принципу: ждать и пить чай.

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