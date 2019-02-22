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опубликовано редакцией на Переводике 22.02.19 11:02
переводчик bachmatov1988;
   
 

В Барселоне 200 000 человек вышли на протесты против судебного процесса по делу о сепаратизме

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С завязанным ртом и плакатом, на котором написано «испанская демократия», демонстранты протестуют против судебного процесса против лидеров сепаратистов.
© DPA

Прокуратура потребовала 25 лет лишения свободы для главного обвиняемого по делу об организации референдума об отделении Каталонии. В Барселоне это вызвало возбужение. Около 200 000 человек вышли на улицы.

Сотни тысяч человек в Каталонии приняли участие в протестах против судебного процесса в отношении 12 лидеров сепаратистов конфликтного региона на северо-востоке Испании. Митинг состоялся в субботу вечером в центре столицы региона Барселоне под лозунгом: «Самоопределение – не преступление».

По оценкам городской полиции, число участников составило около 200 000, а по оценкам организаторов – среди которых правящие в регионе партии – полмиллиона. Среди участников был и глава региона Каталония Ким Торра.

«Независимость, независимость», скандировали домонстранты наряду с другими лозунгами. Главная транспортная магистраль Gran Via была полностью заполнена людьми на расстоянии около двух километров.

Мятеж и растрата государственных средств?

Судебный процесс против лидеров сепаратистов начался в вторник в Высшем суде в Мадриде. Прокуратура обвиняет подсудимых в восстании, мятеже и растрате государственных средств. Предпосылкой для этого стало проведение 1 октября 2017 года референдума об отделении с последующим принятием решения о независимости. Для главного обвиняемого, бывшего вице-президента региона Ориола Жункераса прокуратура требует 25 лет лишения свободы.

Жункерас, который находится в следственном изоляторе более 15 месяцев, заявил: «Ничего, ничего, вообще ничего из того, что мы слелали, не является преступлением». По его словам, перед судом предстали его идеи, он политический заключенный. Отстраненный от должности бывший глава региона Карлес Пучдемон, сбежавший в Бельгию, не затронут судебным процессом.

Митинг, состоявшийся в субботу, стал первым из ряда запланированных действий сторонников независимости. Они протестуют против судебного процесса и выступают за право на самоопределение. Сепаратистские партии, обладающие абсолютным большинством в региональном парламенте Барселоны, вместе с другими объединениями и профсоюзами призвали к проведению всеобщей забастовки в следующий четверг.


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теги: Испания, Сепаратизм, Суд, протесты  
   
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