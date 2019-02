архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.02.19 16:11 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Science alert”,

"Bricks Made From Human Waste Could Be The Future of The Construction Industry" Австралия - 27 января 2019 г. Канализационные отходы могли бы стать строительным материалом будущего (vadimguzhva/iStock) Кирпичи, сделанные из остатков сточных вод, могли бы стать будущим строительной индустрии Сточные воды обрабатывают и сушат - что вы с ними делаете? Ну, часть из них идет на удобрения, но огромные 30 процентов остатков отправляются на свалку, где они гниют или просто хранятся. Какая потеря! Особенно, когда, по мнению исследователей из австралийского университета RMIT, использование таких «биосолидов» в кирпичах может быть удивительно эффективным способом переработки отходов. «Это практичное предложение по переработке всех биосолидов мира», пишут ученые в своей новой статье. «Использование только 15 процентов биосолидов может сократить углеродный след при производстве кирпича и одновременно удовлетворить все экологические и технические требования». Обычно кирпичи изготавливаются из смеси глины или бетонных материалов. По словам исследователей, 1,5 триллиона кирпичей, произведенных в мире, требуют около 3,13 миллиардов кубических метров глинистой почвы. Это можно сравнить с 1000 футбольных полей, вырытых на безумной глубине 440 метров - больше, чем высота Эмпайр Стейт Билдинг. Таким образом, было выяснено, какое количество биосолидов должно быть в кирпиче, чтобы не разрушить его структурную целостность. При использовании от 10 до 25 процентов биосолидов кирпичи проходили испытания на прочность, а тяжелые металлы внутри биосолидов оставались внутри кирпичей. Также было обнаружено, что такие кирпичи более пористые, чем стандартные. Это говорит о том, что они обладают лучшими изоляционными свойствами. «Использование биосолидов в кирпичах может решить большие экологические проблемы», - объясняет инженер RMIT Аббас Мохаджерани. «Это практичное предложение по переработке биосолидов, которые в настоящее время заполняют свалки всего мира». Более того, производство биосолидного кирпича требует меньше энергии, что может значительно снизить углеродный след производственных компаний и их затраты на электроэнергию. Но еще необходимы дальнейшие исследования, поскольку биосолиды из разных мест могут отличаться по химическому составу и характеристикам. Перед тем, как вы увидите эти кирпичи на полках (или в стенах), нужно будет провести дополнительные испытания. Но, так или иначе, с ростом температуры по всему миру у нас остается все меньше и меньше времени, чтобы что-то с этим сделать. Нам нужны странные решения, такие как это (независимо от того, откуда они берутся).

