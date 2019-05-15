Найдено 2624-летнее дерево

University of Arkansas

Только что было обнаружено, что в Америке на болоте растет 2624-летнее дерево

Вдоль Черной реки в Северной Каролине тысячелетиями спокойно росли болотные кипарисы. В буквальном смысле. Ученые недавно обнаружили деревья старше 2000 лет, в том числе и дерево, которому не менее 2624 лет.

Это делает его пятым по возрасту известным не клонированным деревом в мире. (Пандо Юты, древний дрожащий осиновый лес, размножается, клонируя себя из 80 000 летней корневой системы.)

Было обнаружено, что другому соседнему дереву было 2088 лет, и геологи считают, что в Болоте Three Sisters могут быть болотные кипарисы (Taxodium distichum) того же возраста или даже старше.

«В Блэк-Ривер, несомненно, есть множество деревьев, возраст которых превышает 2000 лет», - сказал The Charlotte Observer геолог Дэвид Штал из Университета Аранзаса.

На протяжении десятилетий было известно, что некоторые деревья в этом месте являются древними. В 1980-х годах Штал и его коллеги нашли деревья до 1700 лет. Это привело к частной покупке 16 000 акров Комитетом по охране природы Северной Каролины для защиты этих величественных деревьев.

Но новое открытие значительно отодвигает известный возраст деревьев почти на тысячелетие.

Все произошло в заболоченной территории, в которой еще не была исследовательская группа.

Используя специальный инструмент, исследователи могут взять образец, позволяющий им подсчитать кольца деревьев - те, которые сделаны ежегодными слоями роста.

Удивительно, что дереву по имени BLK227, по крайней мере, 2624 года. Оно было саженцем или молодым деревом в 605 г. до н.э. - период, который предшествовал Римской империи на века.

Еще одному дереву, BLK232, 2088 лет - оно датируется 70 годом до нашей эры, примерно в то время, когда родилась великая царица Клеопатра.

«Чрезвычайно необычно видеть старые деревья по всей длине такой реки», - сказал Штал. «Болотный кипарис ценен для лесоматериала, и он был сильно вырублен».

Эти деревья отличаются не только своим возрастом. Кольца болотных кипарисов – это четкая запись осадков в течение вегетационного периода любого года.

Таким образом, кольца BLK227 и BLK232 содержат ценную информацию о климатической информации за два с половиной тысячелетия - засухи и наводнения, восходящие ко времени Нео-Вавилонской империи.

Особый интерес вызвала сильная засуха, которая началась в 1587 году и длилась два года, что совпало с первыми попытками поселиться в Роаноке в Северной Каролине - возможно, это пролило некоторый свет на то, почему поселенцы Роанок исчезли где-то между 1587 и 1590 годами.

«Это удивительное совпадение, что самые старые известные живые деревья в восточной части Северной Америки также обладают самым сильным климатическим сигналом на Земле», - сказал Штал.

«Лучшая корреляция, которую мы когда-либо видели, связана с этими деревьями. Почему, я не знаю. Они невероятно стары и чрезвычайно чувствительны к климату, особенно к дождю».

Команда осмотрела только 110 деревьев из десятков тысяч. Возможно, в болоте есть даже более старые деревья. Некоторые из них могут быть полыми, но это не делает их менее невероятными.

Защищать данное место – очень важно. Конечно, существует вышеупомянутая угроза лесозаготовок, но и другие виды человеческой деятельности представляют собой угрозу. Загрязнение. Изменение климата. Повышение уровня моря.

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