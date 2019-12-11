Сближение Китая с Россией: ЕС должен действовать

Европейский Союз должен пойти на компромисс, чтобы предотвратить дальнейшее сближение между Китаем и Россией. Без Москвы Брюссель не выживет в глобальной борьбе за власть, говорит журналист "Дойче Велле" Франк Зирен.

На прошлой неделе был официально открыт газопровод протяженностью 3000 километров между Россией и Китаем. Российский президент Владимир Путин сказал, что строительство "Силы Сибири" является "историческим событием". Но, видимо, недостаточно важным, чтобы он и его китайский коллега Си Цзиньпин поехали в восточную Сибирь. Оба они следили за событием по видеосвязи. Путин сказал, что этот проект может поднять энергетическое сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

Это не преувеличение. Трубопровод, который соединит сибирские газовые месторождения с Шанхаем, является крупнейшим энергетическим проектом в России после распада Советского Союза, а его стоимость в 55 миллиардов долларов (49,7 миллиардов евро) делает его самым дорогостоящим российским трубопроводом. Первая часть трубопровода - 2157 километров, идущая к китайской границе - теперь функционирует. Оставшаяся часть должна быть введена в эксплуатацию к 2022 году. Планируется поставка 38 миллиардов кубометров газа из России в Китай ежегодно в течение тридцати лет, начиная с 2025 года - это 9,5% текущих потребностей Китая.

Китай станет крупнейшим покупателем России

В данный момент только Германия покупает больше газа у России, но сколько это продлится? Москва и Пекин уже обсуждают другой трубопровод, который будет транспортировать до 30 миллиардов кубометров газа в год из западной Сибири в Китай через Алтайский регион.

Стратегия Путина ясна: он делает Россию менее зависимой от европейцев, которые ввели санкции после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Пекин является счастливым выгодоприобретателем от этой ситуации, говоря здесь - как он это часто делает - о "взаимовыгодной ситуации".

Сегодня Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии. Так что поставки из России начинаются в подходящий момент - не только поставки газа, но и нефти и другого ископаемого топлива. Обе страны также начали более тесно сотрудничать в других областях. Путин недавно объявил, что они планируют увеличить двустороннюю торговлю до 182 миллиардов евро к 2024 году. В 2018 году она впервые достигла более 100 миллиардов долларов.



Эта ситуация вряд ли изменится, пока Россия страдает от западных санкций, а Китай - от тарифов, введенных США. Обе страны знают, что им придется стать менее зависимыми от Запада, и это сближает их, несмотря на их многие разногласия.

Компания Huawei создаст сеть мобильной связи пятого поколения в России

Россия и Китай подписали недавно телекоммуникационное соглашение во время встречи двух президентов. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei поможет создать сеть мобильной связи пятого поколения в России. Символичность этого подписания явно не осталась незамеченной на Западе - как и символичность открытия трубопровода. Россия достаточно дерзка политически и сильна в военном плане, чтобы бросать вызов и США и ЕС на мировой арене - например, в Сирии, заодно с проблематичным членом НАТО Турцией, чей президент также чувствует себя в настоящее время достаточно осмелевшим, чтобы бросать вызов и Брюсселю, и Вашингтону благодаря поддержке Путина.

Китай, со своей стороны, создает союзы с одним недовольным членом ЕС за другим посредством своего инвестиционного проекта "Один пояс - один путь".

Более внимательный анализ показывает, что Пекин и Москва работают настолько же независимо друг от друга, как и вместе. И не без оснований.

Взаимное недоверие и опасения

Некоторые россияне опасаются, что Китай, который больше и более эффективен, захватит их страну. Антикитайские настроения иногда выходят на поверхность. Недавно были протесты против строительства китайской фабрики по розливу бутилированной воды рядом с озером Байкал, что, как говорят активисты, нанесет ущерб уникальной экосистеме. Некоторые китайские инвесторы, со своей стороны, обеспокоены, что их проекты исчезнут в трясине коррупции и неэффективности.

Франк Зирен живет в Пекине более 25 лет

Китай сейчас играет главную роль. Он занимает первое место в мире в классификации стран по их валовому внутреннему продукту на основе паритета покупательной способности. Россия занимает шестое место. Москве нужен доход от продажи газа больше, чем Пекину газ.

До того, как была заключена сделка в 2014 году, Пекин вел переговоры с российским гигантом "Газпромом" в течение многих лет. Тот факт, что сделка произошла в тот же год, что и аннексия Крыма, не был случайностью. Китай нанес сильный удар, хотя Россия ждала и опасалась западных санкций больше. Теперь 20% российского импорта поступает из Китая. У Германии только 12% импорта из Китая.

ЕС в тупиковой ситуации

Брюссель находится в тупике, когда речь идет о его отношениях и с Китаем и Россией. ЕС экономически пострадал от санкций, введенных против России, без каких-либо политических выгод. Запад ошибается, если думает, что он может образумить такую страну как Россия санкциями. Особенно если есть такой влиятельный игрок как Китай, чтобы заполнить пробел.

ЕС следует безотлагательно взглянуть на реальность: Россия важна. Французский президент Эммануэль Макрон констатировал это, призвав к компромиссу с Москвой и переосмыслению отношений ЕС с Россией.

"Европа продолжит быть театром стратегической борьбы между Соединенными Штатами и Россией", - сказал он в речи в конце августа. Он также мог бы сказать - борьбы между Китаем, который становится все более сильным, и США, которые все менее надежны.

В общем, для поддержания баланса европейцам необходимо помешать дальнейшему сближению между Россией и Китаем. И они могли бы, конечно, говорить намного более открыто, если бы Путин не чувствовал себя чужим в семье ЕС.

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