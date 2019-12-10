Швейцарцы – поедатели котов

Автор: Заррина Салимова, Берн, 9. 03. 2018.

Коты возмущены гастрономическими привычками швейцарцев. Фото: Pixabay

В конце февраля на Frankfurter Allgemeine Zeitung (серьезное немецкое издание, между прочим, а не какая-то желтая газетенка) вышла статья «20 любопытных фактов о еде», в которой утверждается, что в кантонах Берн, Люцерн и Юра кошачье мясо долгое время считалось традиционным рождественским блюдом фермеров. Готовят котов с тимьяном, уточняет автор Леннардт Лосс. В конце подчеркивается, что в Швейцарии до сих пор разрешено использовать в пищу собственных домашних животных. Заметка проиллюстрирована изображением печального кота с веточкой тимьяна на тарелке.

Что?! Неужели это правда, что швейцарцы запекают кошек к Рождеству? В этом вопросе решили разобраться журналисты Tages Anzeiger. По их предположению, во всем виновата коммунистическая пропаганда: якобы в одной из московских газет в 1953 году было написано, что недоедающие швейцарские рабочие кормятся котами и собаками. Видимо, статья должна была показать советским трудящимся, как сложно живется в странах «загнивающего Запада».

Однако, как выяснилось позже, советские газеты не обманули – такая традиция действительно раньше существовала и, возможно, продолжает существовать до сих пор. 10 лет назад сайт Le Matin опубликовал материал о семье фермеров, которая время от времени выбирает одну из своих кошек и готовит ее к ужину. «Это очень нежное мясо и по вкусу похоже на кроличье», - поделилась своими впечатлениями с журналистами жена фермера Стефани П. из кантона Юра. Прямо, как в известном анекдоте про кроликов, которые только что мяукали.

Дальше все закрутилось, как снежный ком. Хотя вице-президент швейцарского союза фермеров поспешил опровергнуть этот факт и заявил, что это чушь и он никогда не слышал о подобном обычае, остановить распространение информации в интернете уже было невозможно. Новость подхватили другие информационные ресурсы и блоги, и в Википедии Швейцарию стали указывать вместе с Китаем и Вьетнамом как страну, в которой едят котов и собак.

Откровения других любителей спорных деликатесов не заставили себя ждать. В 2015 году на телеканале SRF вышел репортаж об охотнике Мартине Бюлманне из Люцерна. Глядя прямо в камеру и не испытывая неловкости, он рассказал, что любит блюда из котов, которые для него ничем не отличаются от курятины. По словам охотника, кошек готовила еще его мама – семья была многочисленной, времена трудными, а средств, чтобы прокормить всех, не хватало.

Если вы думаете, что на Бюлманна обрушился общественный гнев, то вы ошибаетесь. Заместитель главного редактора Le Matin Филипп Мессейе выступил в его защиту и написал, что не нужно никого осуждать за пищевые привычки и заглядывать в тарелку другому. Каждый может есть все, что ему нравится, если это не нарушает закон – а поедание котов и собак в Швейцарии не запрещено. Продавать такое мясо нельзя, но использовать для личных нужд можно.

К слову, самый популярный комментарий под этим текстом также оправдывает Бюлманна, мол, кошатина – это то же самое, что и говядина, да и сами коты – эгоистичные хищники, которых стало слишком много. Такое чувство, что комментарий оставил Полиграф Полиграфович.

Зоозащитники во главе с активисткой Томи Томек (той самой, которая боролась против истребления украинских бездомных котов и собак перед ЧМ по футболу в 2012 году) собрали подписи, чтобы запретить употребление домашних животных в пищу. По оценкам Томек, 3% швейцарцев регулярно поедают котов. Откуда взялась эта цифра, не может объяснить даже она сама, но с легкой руки информагентства AFP, перепечатавшего эту информацию, о странных кулинарных пристрастиях швейцарцев написали, без преувеличения, все.

Ситуация сложилась презабавная. С одной стороны, примеры со Стефани П. и Мартином Бюлманном, скорее всего, единичные. С другой, никто не решается полностью опровергнуть утверждение о поедающих котов швейцарцах. Если в строке Google ввести фразу «швейцарцы едят», то первыми всплывут следующие подсказки: кошек, собак, кошек и собак. От этого, мягко говоря, не самого лучшего имиджа можно было бы избавиться, если бы употребление в пищу домашних животных было законодательно запрещено.

Однако со стороны властей никаких шагов не последовало. По их мнению, нет необходимости принимать дополнительные законы, так как этот обычай крайне мало распространен на территории Конфедерации, хотя и неизвестно, насколько именно. А федеральная ветеринарная служба считает, что это вопрос этики и культуры, как и в случае с кониной.

Пока соответствующего закона нет, швейцарцам придется мириться с тем, что «кот с тимьяном» считается их традиционным праздничным блюдом. Но, на всякий случай, не теряйте бдительность: будучи в гостях у швейцарской фермерской семьи, не забудьте уточнить, из чего сделано рагу.

статью прочитали: 50 человек