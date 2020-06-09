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опубликовано редакцией на Переводике 09.06.20 01:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Правительство Ливии раскрывает подробности о задержанных российских шпионах

08/06/2020

Два российских шпиона задержанных в Триполи. [Photo: GNA]

TRIPOLI, Libya (AA) – В воскресенье, источник в ливийском правительстве раскрыл новые подробности дела двух россиян, задержанных с мая 2019 года за шпионаж.

«Ливийская разведка  передала  дело двух шпионов - Максима Шугалея и Самира Сейфана  в прокуратуру после того, как им были предъявлены обвинения в действиях, которые нанесли ущерб безопасности государства», - говорится в заявлении правительства.

В заявлении указывается, что эти двое работали в российской медиакомпании, принадлежащей Евгению Пригожину, который возглавляет российскую частную военную компанию Wagner Group, и ежедневно посылали  своим руководителям отчеты об экономической и военной ситуации в Ливии.

Также в заявлении  их  обвинили  в том, что они встречались  с находящимся в бегах  Саифом Каддафи, сыном покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, в рамках  лоббирования его кандидатуры на  предстоящих президентских выборах в Ливии.

Кроме того , в заявлении говорится, что два российских агента вербовали ливийцев для сбора информации и обучения их тому, как повлиять на  будущие выборы в Ливии.

Часть их миссии также состояла в том, чтобы помочь созданию  российской авиабазы ​​в Ливии,  не  позволив  при этом   построить американскую ​​базу.

В среду,  МИД России призвал освободить двух мужчин, заявив, что они работают в Фонде защиты национальных ценностей, исследовательской группе, занимающейся гуманитарной, культурной и политической ситуацией в Ливии.

Министерство добавило, что их дальнейшее задержание препятствует дальнейшему сотрудничеству между двумя странами.

Ранее ливийское правительство сообщило, что Шугалей и Сейфан имели контакты с группой Вагнера, которая обвиняется в отправке тысяч наемников на борьбу в поддержку ливийского военного лидера Халифы Хафтара против международно признанного ливийского правительства.

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