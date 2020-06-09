Боты и патриоты

В Латвии борьба с русским языком уперлась в "цифру"

07 июня 2020 | 10:05

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Петр Малеев

Тема: Русские Латвии

Навалились на интернет-компанию, которая рассылает рекламу на русском. Ответ компании ставит патриотов в тупик. Хочется ведь бороться с людьми, а не с сетевыми настройками. Как в Латвии обиделись на русскую рекламу в интернете – в фельетоне Baltnews.

Как думаете, на каком языке читают в интернете настоящие патриоты борьбы с русским языком в Латвии? Конечно, только по-латышски. Именно поэтому их периодически подрывает то, что они получают рассылку на русском языке. Дальше идут возмущения, жалобы и громкая любовь к отечеству, которая выражается обычно в калиброванной русофобии (ну а в чем еще может проявляться любовь к Латвии).

Все правильно, только одна проблемка. Ныне все автоматизировано. Ищете ковры – вам навязчиво будут слать рекламу ковров. Причем именно на том языке, на котором искали. Ищете знакомств в интернете – не удивляйтесь, алгоритм запомнит этот шаг и будет вам об этом напоминать. Не надо потом делать плохо подготовленное удивленное лицо для жены – ой, а чего это мне тут какую-то ерунду шлют. Кстати, громкий защитник семейных ценностей – это как раз основной костяк "любителей сходить налево".

Ныне соцсети мононациональных государств колыхнула реклама самой популярной интернет-компании. Точнее, не сама реклама ("покупай телевизоров" – там так было написано), а то, что она рассылается на русском языке. Ярость благородная закипела, крышка кастрюли забренчала, слюни из нее полились на плиту и начали шипеть. Какого черта по-русски, сколько можно, почему компания не соблюдает закон о языке, что вы меня "тгавите", какой еще русский – он не является официальным языком ЕС (это сейчас ходячая формулировка, которую использовали политики, когда закрывали русские школы, – обществу понравилось, запомнили).

Ну и вправду, интернет, ты зачем людей мучаешь? Они самые латышские люди в мире, их твиттеры полны ненависти к русским (а значит любви к латышам), а ты им кириллицу.

Некоторые стали снимать боль с патриотов: так русского и так в Латвии все меньше – успокойтесь уже. Не понимают, граждане, что чем меньше этого языка, тем все сильнее он бесит горячие сердца.

Хочется избить в кровь столб, на котором написано русское слово. Приводит в ярость то, что столб причиняет боль.

Но вот аргумент других умников совсем задел за живое: вам присылают рекламу по-русски, потому что вы по-русски и читаете. И объяснение компании из той же серии. Прозвучало, как гром среди ясного: "Реклама в социальных сетях таргетируется по настройкам – если она у вас показалась, скорее всего, ежедневно вы много читаете по-русски".

То есть тупо программа. Так интернет устроен. Это бот, в общем, ничего личного. Русь-тройка и сетевая настройка. Получается, что фанаты Латвии… да это даже произносить не хочется. Хочется зацепиться за спасительное слово "бот". Тут его все время слышат в рассказах о борьбе с кремлевской пропагандой. Большинство плохо представляют, что это такое, поэтому им совершенно ясно, что это. Только у всех по-разному. Это какие-то кремлевские чекисты сидят в бункерах и что-то там темное делают, чтобы в Латвии человеку было плохо, когда он открывает интернет.

Вот и получается, что с одной стороны – боты, а с другой – патриоты. Иногда настолько похожи друг на друга, что непонятно, где кто. Борьба выходит на новый уровень. Требует дополнительных сил и жалоб. Где у вас там интернет настраивается? Настройте так, чтобы в Латвии "Гугл" работал не так, как во всем мире. Нужен персональный подход к клиенту, который всегда ультраправ. Особенно такому ранимому с вечно оскорбленными чувствами чувств.

Тут, кстати, еще одного патриота-депутатика Рижской думы задело основательно: "Латыши, пожалуйста, не делитесь мудростями и шутками на кириллице! Очистим наше информационное поле от русского языка". Только написал – и сразу в его Твиттере пошла одна сплошная кириллица. Причем от латышей. Видимо, Кремль отреагировал и начал травить истинного патриота. У них и так от столбов – ранения, так еще и никто не утешает.

И вообще, что это за идиотские советы – не хотите, чтобы приходила реклама – не читайте по-русски. Во-первых, мы и так не читаем. А во-вторых, ну если и читаем, так и что? Ну а где огня набираться? Где черпать вдохновение? Где вести борьбу? Если все вокруг будет только латышское – националисты будут не нужны.

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