Ливан собирается сбивать самолеты США и Израиля

By Natasha Kumar on June 7, 2020 in News

Ливан всерьез думает о возможности военного сотрудничества с Россией, с тем чтобы дать отпор действиям США и Израиля. Чтобы сбивать самолеты этих государств, незаконно вторгающиеся в воздушное пространство ближневосточной страны, ее лидеры могут начать закупать у России системы ПВО малой и средней дальности.

По словам военного эксперта Амина Ахтаита, сказанным в интервью сотрудникам информационного агентства «Спутник», атака сил обороны Израиля на этой неделе - уже далеко не первая, для нанесения ударов по Сирии они использовали воздушное пространство Ливана, так как Дамаск развернул системы ПВО для защиты своего воздушного пространства. У Ливана нет таких средств, и он не имеет возможности контролировать свое собственное воздушное пространство. Для его армии это положение связано с двумя факторами: недостаточными финансовыми ресурсами и вмешательством Вашингтона.

«США и их союзники, особенно Израиль, мешают Ливану выйти на международный рынок вооружений и приобрести систему противовоздушной обороны. Вашингтон оказывает давление на Ливан, не давая ему возможности принять предложения от таких стран, как Россия, Китай и Иран, в предоставлении этих средств, поскольку он стремится сохранить его воздушное пространство открытым для агрессии Израиля », - сообщает ливанская онлайн-газета «Al-Masdar news», со ссылкой на слова военного эксперта.

Несмотря на то, что Ливан уже давно рассматривает возможность приобретения у России нескольких комплексов, в том числе ракетно-пушечного «Панцирь-С», до сих пор каких-либо существенных шагов в этом направлении правительством сделано не было. Но сейчас этот вопрос ближневосточной страной рассматривается довольно активно.

