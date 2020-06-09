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опубликовано редакцией на Переводике 09.06.20 01:43
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Военное сотрудничество с Россией

Ливан собирается сбивать самолеты США и Израиля

By Natasha Kumar  on June 7, 2020  in News

Ливан всерьез думает о возможности военного сотрудничества с Россией, с  тем  чтобы дать отпор  действиям  США и Израиля. Чтобы сбивать самолеты этих государств, незаконно вторгающиеся  в воздушное пространство  ближневосточной страны, ее лидеры могут начать закупать у России системы ПВО малой  и средней дальности.

Военное сотрудничество: Ливан собирается сбивать самолёты США и Израиля с помощью РФ

По словам военного эксперта Амина Ахтаита, сказанным в интервью сотрудникам информационного агентства «Спутник», атака сил обороны Израиля на этой неделе -  уже  далеко не первая,  для нанесения ударов по  Сирии они использовали воздушное пространство Ливана, так как Дамаск развернул  системы ПВО  для защиты  своего воздушного пространства. У  Ливана нет таких средств, и  он не  имеет возможности контролировать свое собственное воздушное пространство. Для его  армии это положение   связано с двумя факторами: недостаточными финансовыми ресурсами и вмешательством Вашингтона.

«США и их союзники, особенно Израиль, мешают  Ливану выйти на международный рынок вооружений и приобрести  систему противовоздушной обороны. Вашингтон оказывает давление на Ливан, не давая ему возможности принять предложения от таких стран, как Россия, Китай и Иран, в предоставлении этих средств, поскольку он стремится сохранить его  воздушное пространство открытым для агрессии Израиля », - сообщает ливанская онлайн-газета  «Al-Masdar news», со ссылкой на слова военного эксперта.

Несмотря на то, что Ливан уже давно рассматривает возможность приобретения у России нескольких комплексов, в том числе ракетно-пушечного «Панцирь-С», до  сих пор  каких-либо существенных шагов в этом направлении правительством сделано  не  было. Но сейчас этот вопрос ближневосточной страной рассматривается  довольно активно.

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