Covid-19 и его предшественники

Эстония

Мэтт Ридли The Spectator

Пандемия гриппа в США ФОТО: akg-images/akg-images

От смертельной пандемии до простуды: чему нас могут научить события 1889-90 годов. Об этом пишет Мэтт Ридли на страницах The Spectator.

Убийца прибыл с востока зимой, принося с собой жар, кашель, боль в горле, боли в мышцах, головная боль, а иногда и смерть. Он быстро распространился по всему миру, от города к городу, используя новые транспортные сети. Во многих городах улицы опустели, а магазины и школы закрылись. Миллион людей умер.

Пандемия "русского гриппа" 1889-90 годов может дать подсказки о том, что будет дальше - не в последнюю очередь потому, что, как полагают в последнее время, она тоже могла быть вызвана новым коронавирусом.

В дополнение к новым болезням Sars, Mers и Covid-19, есть еще четыре коронавируса, которые заражают людей. Все они вызывают простуду и являются причиной примерно одного из каждых пяти случаев насморка, остальные - риновирусы и аденовирусы. Насколько мы можем судить по их генам, два из этих коронавирусов произошли от африканских летучих мышей (один из них причудливо через альпак или верблюдов), а два от азиатских грызунов, один из них через крупный рогатый скот.

Последний, известный как OC43, является самым распространенным из простудных коронавирусов. Он приходит каждую зиму и, видимо, иногда повторно заражает людей, переболевших им раньше. В отличие от других трех, его происхождение не потеряно в глубине веков - известно, что он возник сравнительно недавно. Сравнивая его генетическую последовательность с последовательностью его близкого родственника, доктор Марк ван Ранст из Университета Лёвена в Бельгии и его коллеги подсчитали в 2005 году, что примерно в 1890 году у них был общий предок. Вероятно, это и есть дата, когда вирус впервые передался человеку.

Дата интригует, потому что в 1889-90 годах, как уже говорилось ранее, произошла страшная пандемия - самая тяжелая в XIX веке, вызванная респираторной инфекцией. Более того, ей предшествовала глобальная вспышка того, что в то время считалось плевропневмонией у крупного рогатого скота. Всегда предполагалось, что русский, или азиатский грипп 1889-90 годов действительно был формой гриппа. Но прямых доказательств этого нет, и некоторые симптомы кажутся не совсем подходящими для гриппа. Учитывая, как много людей заболели, что подразумевает слабый иммунитет, представляется вероятным, что это был новый для человеческого вида вирус, и совпадение датировок с видовым скачком ОС43 весьма показательно.

Предполагается, что первый случай произошел весной 1889 года в Бухаре, в Центральной Азии, но к октябрю были затронуты также Константинополь и Санкт-Петербург. В декабре военные госпитали в российской столице были переполнены, фабрики и мастерские были закрыты из-за нехватки рабочих, а "целые районы города были оставлены населением", согласно одному отчету. Симптомы, как говорили, включали головную боль, лихорадку, боль в костях, сыпь на лице и опухшие руки. Болезнь длилась пять или шесть дней, но иногда пациент оставался обессилевшим неделями.

В ноябре вирус достиг Парижа. К концу года, когда больницы были заполнены, пациентов стали размещать в военных казармах и палатках в городских парках. Многие школы были закрыты. В Вене школы закрывись рано на Рождество и оставались закрытыми до конца января. В Берлине сообщалось, что пострадали многие сотрудники почты. В Лондоне заболело так много адвокатов, что суды на какое-то время были закрыты. Однажды в январе в больнице Святого Варфоломея в лондонском Сити доктор Сэмюэл Уэст обнаружил, что в в приемном покое собралось более 1000 человек, большинство из которых мужчины.

В каждой стране столицы и портовые города страдали первыми и сильнее всего, потому что у них было самое оживленное железнодорожное и морское сообщение. Не были застрахованы и знаменитости: заболели русский царь, молодой король Испании, президент Франции, королева Швеции и лорд Солсбери. В Турине умер герцог Аоста, который некоторое время был королем Испании. Скончались немецкая императрица Августа и Лорд Нейпир. Газеты распространяли повсеместную тревогу.

Согласно современному анализу, уровень смертности достиг максимума на неделе, закончившейся 1 декабря 1889 года в Санкт-Петербурге, 22 декабря в Германии, 5 января 1890 года в Париже и 12 января в США. R0 был оценен в 2,1, а коэффициент смертности был где-то между 0,1% и 0,28%: цифры, аналогичные сегодняшней пандемии.

В современных газетных сообщениях говорится, что, как и сегодняшняя эпидемия, русский грипп, похоже, атаковал взрослых больше, чем детей, и в некоторых школах пострадали все учителя, тогда как ученики нет. Как и в случае с сегодняшним вирусом, сообщалось, что он поражает мужчин гораздо сильнее, чем женщин. Газеты были заполнены статистикой смертности, анекдотами и обнадеживающими редакционными колонками.

В 1890 году микробная теория заболеваний была далеко не общепринятой, и вирусы еще не отличали от бактерий. Гипотеза «миазма», которая обвиняла в таких пандемиях плохой воздух, оставалась популярной, а скорость, с которой болезнь распространилась по всему миру, по-видимому, указывала на что-то иное, нежели личный контакт, хотя на самом деле причиной были железнодорожные путешествия.

К марту 1890 года пандемия в большинстве мест уже угасала, так же, как и сегодня обычные простуды и грипп утихают к весне. Сезонная картина простуды и гриппа настолько поразительна, что не может быть совпадением тот факт, что сегодня пандемия также отступила во всем мире к маю, независимо от проводимой странами политики. Когда в северном полушарии началось лето 1890 года, вирус проник в южное полушарие, достигнув Австралии в марте. Он вернулся в Европу следующей зимой и спустя несколько лет.

Если OC43 был причиной пандемии 1889-90 годов - что, конечно, далеко не доказано - и учитывая, что сегодня он является причиной, вероятно, одного из каждых десяти простудных заболеваний, то он развился в сторону более низкой вирулентности. Легко увидеть, как это происходит с респираторными вирусами, которые передаются людьми, во время общения и рукопожатий. Мутации, которые влияют на серьезность вируса, также имеют тенденцию влиять на то, передают ли люди его: если он отправляет вас в постель с ощущением слабости, вы не передадите его большому числу людей. В неизбежной борьбе за выживание более мягкие штаммы постепенно сменят более противные. Вот почему так много вирусов простуды поражают нас, но очень немногие убивают, за исключением, возможно, новых для нашего вида.

Возможно, степень иммунной реакции населения также помогает смягчить воздействие вируса, даже если не достигается полный и постоянный иммунитет. Похоже, сегодня существует некий перекрестный иммунитет, благодаря которому те, кто болел коронавирусными простудами, не заражаются Covid-19 или переносят его в легкой форме.

Здесь возникает тревожная мысль: предотвращает ли локдаун этот эволюционный процесс?

Наша судьба ясна: без вакцины или лекарства Covid-19 исчезнет, ​​затем вернется, но станет менее смертоносным, пока в конечном итоге не станет неотличимым от любой другой простуды.

Белоруссия

07 июня 2020 Источник: Клим Картохин

Алексей Никитин вернулся из командировки в середине осени 1977 года. Военный три недели провел в дружественном Китае, где был занят делами, известными только партии. Год назад умер «мудрейший председатель Мао», а значит СССР надо было прощупывать почву на предмет «как жить дальше?». Впрочем, Алексея все это мало интересовало. Он наконец-то был дома во Владивостоке, где офицера ждала любимая семья и привычная служба. Вряд ли Никитин узнал, что, скорее всего, стал нулевым пациентом в СССР, от которого распространилась одна из самых загадочных пандемий прошлого столетия — так называемый «русский грипп». Вполне возможно, что это был первый вирус, вызвавший глобальную эпидемию и при этом имеющий искусственное происхождение.

Пандемия за пандемией

Увы, но память у людей короткая. Вся история человечества сопровождается эпидемиями множества заболеваний. А уж те, что мы называем «гриппом» или ОРВИ, и вовсе стали вечными спутниками людей. Каждое столетие планету обычно накрывает четыре-пять масштабных пандемий.

Источник фото: Национальный музей здоровья и медицины

Сто лет назад мир выкашивала знаменитая «испанка», унесшая больше жизней, чем Первая мировая война. В 1957 году настало время «азиатского гриппа», впервые обнаруженного в провинции Гуйчжоу. За год от заражения новым подтипом вируса A (H2N2), происходящим из штаммов вирусов птичьего и человеческого гриппа, умерли около двух миллионов человек. Заражено было до 35% населения планеты.

Спустя десять лет вирус мутировал и вернулся. В 1968—1969 годах люди болели и умирали уже от «гонконгского гриппа». По названию понятно, где вирус впервые обнаружили. Эпидемия унесла еще около миллиона жизней.

А в следующем десятилетии появилась одна из самых странных пандемий, о которой никто почти ничего не знает. Незнание порождает слухи, а потому «русскому гриппу» приписывают миллионы оставшихся незамеченными смертей (ведь интернета в нынешнем виде тогда еще и близко не было). «Русскому гриппу» приписывают искусственное появление и «заточенность» на уничтожение молодежи. Для первого утверждения действительно приводят доказательства, а вот второе остается спорным.

«Красный грипп»

Распространение новой заразы было стремительным, впрочем, как и в случае с его собратьями. Сначала на карантин попала целая военная часть, в которой служил Никитин. В течение месяца о вспышке заболевания заговорили в вузах и армейских подразделениях во Владивостоке и Хабаровске.

В начале 1978 года вирус добрался до Великобритании, а еще через месяц он уже был в США, где полностью парализовал академическую и военную подготовку курсантов академии ВВС. Болезнь действительно настигала молодых людей в основном в возрасте до 26 лет. Симптомы — те же, что и при любом другом гриппе: высокая температура, кашель, озноб и так далее.

Первые образцы вируса доставили в Москву практически сразу после вспышки в Приморье. В НИИ вирусологии с удивлением обнаружили, что имеют дело с новым штаммом, который, однако, имеет много общего с печально известной «испанкой» H1N1. Сейчас, наверное, новый грипп назвали бы «китовым». Потому что выяснилось, что аналогичный вирус был обнаружен еще в 1975 году у китов в районе Антарктиды. Те, скорее всего, заразились от птичьего помета, который морские животные поедали вместе с планктоном.

Информацию о новом гриппе передали в ВОЗ, а образцы вируса разослали в лаборатории по всему миру. Название же «русский» или «красный» грипп закрепилось благодаря стране, где впервые появились данные о новинке.

На самом деле СССР только первым сообщил о вирусе, но вообще-то впервые загадочный штамм выделили на полгода раньше в Китае. Уже там его подхватил командированный в относительно дружественную страну офицер Алексей Никитин, который и привез заразу домой. Как раз в этом ничего необычного не было — почти все предыдущие эпидемии начинались в Азии и распространялись подобным образом. Другое дело, что этот вирус имел ряд странностей, чем вызывал подозрения у международной общественности.

Страшно или не очень?

Основная проблема с «русским гриппом» связана с ареалом его распространения. Согласно официальной информации, заболевшие люди переносили заразу относительно легко. Болела в подавляющем большинстве молодежь, причем две трети из них практически бессимптомно. В общем, в СССР данных о количестве погибших от «русского гриппа» нет либо они засекречены.

Автор фото: Максим Малиновский

А если есть секрет, то обязательно появятся конспирологические теории. В западных газетах одна за другой публиковались статьи о сотнях тысяч и даже миллионах умерших от «русского гриппа» в СССР. Вирус же якобы «вырастили» в секретных советских лабораториях, откуда он каким-то образом «сбежал».

Что в этих заметках правда, а что ложь — вряд ли кто-нибудь когда-либо узнает. Считается, что за время эпидемии от «русского гриппа» умерли около 700 тысяч человек по всему миру. С одной стороны, много. С другой, это стандартные показатели для респираторных заболеваний в любой обычный неэпидемический год. Отмечается даже, что вероятность умереть от «русского гриппа» была несколько меньше, чем от привычных ОРВИ в любой другой год. Впрочем, обычно эта информация подается с придыханием и шепотом о «советском следе» и неразглашаемых данных со стороны СССР.

В стране Советов об эпидемии вскоре позабыли. Однако остальной ученый мир смутили некоторые свойства «русского гриппа», которые позволяли подозревать в нем лабораторное происхождение.

Откуда вирус?

Дело в том, что нынешняя версия гриппа напоминала не только «испанку», но куда больше — штамм вируса начала 1950-х годов. «Русский грипп» почти на 99% совпадал с ним. Этим объясняется тот факт, что появившаяся в 1977-м инфекция не затронула людей старше 26 лет — у них уже был выработан иммунитет. Однако это означает, что четверть века вирус себя не проявлял, а потом вдруг после небольших мутаций внезапно заразил половину планеты. Такое развитие событий практически невозможно, если речь идет о естественном происхождении гриппа.

Кроме того, «русский грипп» оказался чрезвычайно чувствительным к повышению температуры. Именно этим было обусловлено легкое течение болезни — вирус быстро погибал, когда температура тела больного достигала 37,5 градуса. По словам специалистов, такой факт тоже косвенно свидетельствует об искусственном происхождении вируса.

Здесь и далее фото носят иллюстративный характер. Источник: Главархив Москвы

Одна из версий гласила, что «русский грипп» — это биологическое оружие, созданное на советском НПО «Биопрепарат». Предприятие открыли в начале 1970-х, причем никто особо не скрывал, что его главное предназначение — разработка биологического оружия. Хотя на бумагах, разумеется, речь в первую очередь шла о создании медпрепаратов и вакцин.

Над биологическим оружием работало около 40 тысяч специалистов. На конец 1970-х как раз пришелся пик активности «Биопрепарата». К этому времени на предприятиях объединения «освоили» чуму, сибирскую язву, сыпной тиф, лихорадку Эбола и еще полсотни страшнейших патогенов.

В этом и заключается слабость теории. Вирус гриппа не рассматривался в качестве биологического оружия. Зачем, если в арсенале есть проверенные столетиями куда более смертоносные заразы? Сопли и кашель — так себе по надежности средство уничтожения.

Вторая теория гласит, что «русский грипп» — это результат испытаний вакцины. В то время как раз проводились испытания так называемой LAIV — живой вакцины против гриппа с ослабленным вирусом. Для их хранения не нужен холод, а внедряют ее с помощью спрея в нос. Есть лишь один серьезный недостаток — ослабленный вирус в LAIV быстро мутирует и восстанавливает вирулентность. Чтобы снизить способность вакцины снова превращаться в вирус, у него повышали температурную чувствительность.

В 1960-е и в начале 1970-х в СССР в испытаниях такой вакцины участвовали около 40 тысяч детей. А в 1977 году в Одессе наладили массовое производство LAIV против H1N1. Аналогичные испытания проводились и в Китае. Более того, экс-глава Китайской академии медицинских наук как-то заявил, что пандемия «русского гриппа» связана с испытаниями вакцины на Дальнем Востоке, в которых участвовали несколько тысяч военных.

Версия с испытаниями вакцины звучит убедительнее всего. И Алексей Никитин со своей секретной миссией (а скорее всего, и сотни его сослуживцев) вполне мог участвовать в неудачных испытаниях вакцины, после чего вернулся домой, а ослабленный вирус по пути набрал силу и приступил к тому, что у него лучше всего получается — заражать людей.

Пандемия «русского гриппа» обросла слухами и обзавелась ореолом таинственности. Вокруг нее до сих пор строят теории, в том числе заговоров. Секретные лаборатории, миллионы умерших и почти полное отсутствие достоверной информации — все эти слухи сделали из «красного гриппа» одну из самых загадочных зараз современности.

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