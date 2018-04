архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 14.04.18 21:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Middle East Eye”,

"US, France and UK launch 'precision strikes' on Syria" Великобритания - 14 апреля 2018 г. США, Франция и Британия нанесли "точные удары" по Сирии Россия решительно осудила атаку, предупредила, что США и союзники могут столкнуться с "последствиями" Французский истребитель готовится к взлету в рамках совместной операции нанесения воздушных ударов по Сирии британскими, французскими и американскими силами (Рейтер) Президент США Дональд Трамп объявил вечером в пятницу, что начались "точные удары" по подозреваемым объектам с химическим оружием в Сирии. Трамп подчеркнул, что военные удары уже начались, и что в этих действиях участвуют Франция и Соединенное Королевство. "Короткое время назад я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать точные удары по мишеням, имеющим отношение к химическому потенциалу сирийского диктатора Башара аль-Асада", сказал Трамп в телевизионном выступлении из Белого дома. Трамп провел последние несколько дней вместе с его ведущими военными советниками и беседуя с союзниками Францией и Британией, чтобы решить, какие действия предпринять, после смертоносной подозреваемой газовой атаки в Думе, крупнейшем городе в ранее контролировавшемся повстанцами бастионе в Восточной Гуте. "Сегодня вечером я прошу всех американцев произнести молитву за наших благородных воинов и наших союзников, когда они выполняют свои задачи. Мы молимся, чтобы бог принес спокойствие страдающим в Сирии. Мы молимся, чтобы бог направил весь регион к будущему достоинства и мира". pic.twitter.com/I3cw4LfyKq

— CBS News (@CBSNews) 14 апреля 2018 Россия решительно осудила атаку, а один российский чиновник сравнил президента США с Адольфом Гитлером. "Трамп не просто преступник для всего мира, он Адольф Гитлер номер два", были процитированы "Спутником" слова Александра Шерина, заместителя председателя комитета по обороне российской Государственной Думы. Он назвал удары под руководством США "актом агрессии" и "поворотным моментом". "Это объявление войны против суверенного государства, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по помощи и безопасности", сказал Шерин. Анатолий Антонов, российский посол в Вашингтоне, сказал, что США и их союзники могут столкнуться с "последствиями" этих ударов. "Опять нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", сказал Антонов в заявлении. "Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже". Премьер-министр Британии Тереза Мэй сказала, что прицельные удары не нацелены на усиление напряженности в регионе, и что объекты были выбраны так, чтобы предотвратить потери среди мирного населения. "Этим вечером я разрешила британским вооруженным силам провести скоординированные и прицельные удары, чтобы ослабить сирийский химический потенциал и воспрепятствовать его применению", сказала она в заявлении. Мэй сказала, что "значительное количество информации, включая разведданные" указывает на ответственность сирийского правительства за подозреваемую химическую атаку в прошлую субботу. "Нет реальной альтернативы применению силы, чтобы ослабить и воспрепятствовать использованию химического оружия сирийским режимом", сказала она. Франция подключается к драке

Французский президент Эммануэль Макрон сказал: "Мы не можем допустить повторяющегося использования химического оружия, что является непосредственной опасностью для сирийского народа и нашей коллективной безопасности", сказано в заявлении Елисейского дворца. Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что атака является "однократным ответным ударом", чтобы удержать Асада от использования химического оружия. Он добавил, что военные США "прилагают большие усилия, чтобы избежать потерь среди гражданского населения и иностранцев". Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, который выступал вместе с Мэттисом на пресс-конференции в Пентагоне, сказал, что США "не координировали удары" с Россией. "Мы не проводили никакой координации с Россией по этим ударам, также мы не информировали их заранее", сказал он. В эту операцию были вовлечены силы ВМФ США, включая эсминец класса Арли Бёрк с управляемым ракетным оружием USS Donald Cook, который находится в регионе, в то время как Мэй разрешила использовать подлодки в качестве демонстрации поддержки, сказал чиновник США каналу "Fox News" ранее. США использовали крылатые ракеты "Томагавк" в своих ударах и выбрали в качестве мишени множество мест в стране, сказал "Рейтер" один американский чиновник, не раскрыв того, участвуют ли в ударах и американские самолеты. Пентагон сказал, что они удвоили число "Томагавков" по сравнению с ударом в апреле прошлого года по сирийской авиабазе "Шайрат", когда были запущены 59 этих ракет. Другой чиновник сказал агентству "Франс Пресс", что в операции использовались различные типы оружия. Конфликт в Сирии: где находятся вооруженные силы Значки оранжевого цвета - Сирия, красного - Россия, фиолетового - США, синего - Британия, голубого - Франция



Сирийская Обсерватория прав человека заявила, что во время атаки удары были нанесены по научно-исследовательскому центру и военным базам в Дамаске. Также мишенями стали сирийская республиканская гвардия и 4-я дивизия, элитные подразделения сирийской армии. Сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило, что сирийские системы ПВО "отражают удары американской, британской и французской агресии в Сирии". Сирийские системы ПВО сбили 13 ракет, сообщило сирийское государственное телевидение. Оно сказало, что ракеты были перехвачены в районе Кисва к югу от Дамаска. Обсерватория сказала, что всего были нанесены удары по трем научно-исследовательским центрам - двум в Дамаске и одному в районе Хомса - в дополнение к военным базам в Дамаске. Она добавила, что все базы и объекты, по которым были нанесены удары во время атаки, были эвакуированы сирийским правительством ранее на неделе. Сирийское правительство и его союзники выдержали удар под руководством США, так как выбранные в качестве мишеней объекты были эвакуированы несколько дней назад благодаря предупреждению со стороны России, сказал высокопоставленный чиновник из регионального альянса, поддерживающего Дамаск. "У нас было своевременное предупреждение от русских ... и все военные базы были эвакуированы несколько дней назад", - сказал чиновник агентству "Рейтер". Около 30 ракет были запущены во время атаки и треть из них были сбиты, сказал этот чиновник. В Дамаске были слышны взрывы, когда выступал Трамп, сообщило "Рейтер". Несмотря на этот удар, Трамп повторил свое обещание вывести американские войска из Сирии. Он дал понять, что американские партнеры - Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Египет - заполнят пустоту, оставленную американцами, для противодействия возрождению группы "Исламское государство". "Америка не стремится к бессрочному присутствию в Сирии под любым предлогом", сказал Трамп. Ближний Восток является "неблагополучным местом", но США попытаются "сделать его лучше", добавил он. Реакция в США Внешнеполитические "ястребы" Линдси Грэм и Джон Маккейн, оба сенаторы-республиканцы, приветствовали эти удары. "Это крайне важно, что когда выступает американский президент и предупреждает безжалостных диктаторов не использовать химическое оружие против невинных детей, то эти заявления реально что-то значат", написал твит Грэм. Маккейн одобрил Трампа и поблагодарил Британию и Францию за удары. Нэнси Пелоси, глава демократов в Конгрессе, по-видимому, поддержала американский военный ответ на предполагаемую химическую атаку, но призвала в заявлении к "ясной, полноценной стратегии по Сирии". Она добавила: "Президент Трамп должен также привлечь Путина к ответственности за то, что он делает возможными зверства режима Асада против сирийского народа". Независимый сенатор Берни Сандерс, который баллотировался в президенты как демократ в 2016 году, назвал удары незаконными в посте в Твиттере. "Конгресс, а не президент, несет конституционную ответственность за ведение войны", написал он. "Международное сообщество должно соблюдать запрет на использование химического оружия, но не ясно, как незаконные и неправомочные удары Трампа по Сирии достигают этой цели". статью прочитали: 3 человек Комментарии