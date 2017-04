архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.04.17 17:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Haaretz.com”,

"The Strange Case of a Nazi Who Became an Israeli Hitman" Израиль - 27 марта 2016 г. Странное дело нациста, ставшего израильским убийцей Отто Скорцени, один из самых ценных агентов Моссада, являлся бывшим подполковником войск СС в нацистской Германии и одним из любимчиков Адольфа Гитлера. The Forward, Дэн Равив и Йосси Мелман Отто Скорцени. Wikimedia Commons / Kurt Alber 11 сентября 1962 года исчез немецкий ученый. Основные факты были простыми: Хайнц Круг находился в своем бюро, но домой не вернулся. Единственной другой заметной деталью, известной полиции в Мюнхене, было то, что Круг часто ездил в Каир. Он был одним из десятков нацистских экспертов по ракетным установкам, которых Египет нанял для разработки современного оружия для этой страны. Единственной другой заметной деталью, известной полиции в Мюнхене, было то, что Круг часто ездил в Каир. Он был одним из десятков нацистских экспертов по ракетным установкам, которых Египет нанял для разработки современного оружия для этой страны. "HaBoker", уже не существующая израильская газета, удивительным образом утверждала, что у нее есть объяснение: египтяне похитили Круга, чтобы не дать ему вести дела с Израилем. Но эта несколько топорная утечка была попыткой Израиля отвлечь следователей от более глубокого копания в этом деле - и не потому, что они смогли бы найти 49-летнего ученого. Теперь мы можем сообщить - на основе бесед с бывшими офицерами Моссада и с израильтянами, имеющими доступ к архивным секретам Моссада пятидесятилетней давности - что Круг был убит в рамках израильского шпионского плана по запугиванию немецких ученых, работавших на Египет. Более того, самое поразительное открытие - это агент Моссада, сделавший смертельные выстрелы: Отто Скорцени, один из самых ценных агентов израильского шпионского ведомства, являлся бывшим подполковником войск СС в нацистской Германии и одним из личных любимчиков Адольфа Гитлера среди командиров диверсионно-разведывательных частей партии. Фюрер наградил Скорцени самой престижной медалью армии - рыцарским "Железным крестом" - за командование операцией спасения, которая вытащила его друга Бенито Муссолини из плена. Но все это было тогда. К 1962 году, согласно нашим источникам - которые говорили только при обещании, что их имена не назовут - у Скорцени был другой работодатель. История о том, как это произошло, является одной из самых важных нерассказанных историй из архивов Моссада, агентства, полное название которого в переводе с иврита звучит как "Институт разведки и специальных задач". Отто Скорцени вместе с освобожденным Муссолини - 12 сентября 1943 года. Wikimedia Commons /Toni Schneiders Ключом к пониманию этой истории является то, что одним из основных приоритетов Моссада было помешать немецким ученым, работавшим в то время для египетской ракетной программы. На самом деле в течение нескольких месяцев перед своей смертью Круг, как и другие немцы, работавшие в египетской индустрии по производству ракет, получал послания с угрозами. Когда они находились в Германии, то они получали телефонные звонки посреди ночи и им говорили, чтобы они ушли из египетской программы. Когда они были в Египте, то некоторым рассылались письма с бомбами - и несколько человек были ранены взрывами. Круг, как оказалось, был почти самым первым в списке мишеней "Моссада". Во время войны, которая закончилась 17 годами ранее, Круг являлся частью команды "суперзвезд" в Пеенемюнде, военном испытательном полигоне на побережье Балтийского моря, где ведущие немецкие ученые упорно трудились на службе Гитлера и Третьего Рейха. Эта команда, возглавлявшаяся Вернером фон Брауном, гордилась тем, что создала ракеты для молниеносной войны, которая чуть было не нанесла поражение Англии. Среди более широких целей команды были ракеты, которые могли лететь намного дальше, с большей точностью и с большей разрушающей мощью. Согласно анализу Моссада, через десять лет после окончания войны фон Браун пригласил Круга и других бывших коллег присоединиться к нему в Америке. Фон Браун, чье военное прошлое было практически уничтожено, возглавлял программу разработки ракет для Соединенных Штатов. Он даже стал одним из отцов программы исследования космоса НАСА. Круг выбрал другой, на первый взгляд, более доходный вариант: войти в группу Пеенемюнде вместе с другими учеными - под руководством немецкого профессора Вольфганга Пильца, которым он сильно восхищался - в Египте. Они создадут секретную стратегическую ракетную программу для этой арабской страны. По мнению израильтян, Круг должен был знать, что Израиль, страна, где столько людей, переживших Холокост, нашли себе убежище, являлся намеченной целью военного потенциала его новых хозяев. Идейный нацист рассматривал бы это как благоприятную возможность для продолжения ужасной задачи уничтожения еврейского народа. Записки и звонки с угрозами, однако, сводили Круга с ума. Он и его коллеги знали, что угрозы были от израильтян. Это было очевидно. В 1960 году израильские агенты похитили Адольфа Эйхманна, одного из главных администраторов Холокоста, в далекой Аргентине. Израильтяне удивительным образом тайно вывезли нациста в Иерусалим, где его отправили под трибунал. Эйхманна повесили 31 мая 1962 года. У Круга тоже были основания чувствовать, что Моссад затягивает петлю на его шее. Именно поэтому он вызвал подмогу: нацистского героя, которого считали лучшим из лучших в золотую пору Гитлера. Отто Скорцени (второй слева) 3 октября 1943 года. Wikimedia Commons В день, когда он исчез, согласно нашей новой информации от надежных источников, Круг покинул свое бюро, чтобы встретиться со Скорцени, человеком, который, как он думал, станет его спасителем. Скорцени, которому в то время было 54 года, был настоящей легендой. Щегольской, прогрессивный военный, выросший в Австрии - знаменитый длинным шрамом на левой стороне его лица - результат излишне энергичного фехтования в юности - он дослужился до звания подполковника в войсках СС нацистской Германии. Благодаря подвигам Скорцени в качестве командира десантно-диверсионных сил Гитлер понимал, что у него есть человек, который будет делать возможное и невозможное и ни перед чем не остановится, чтобы выполнить задание. Подвиги полковника во время войны вдохновляли немцев, и вызывали неохотное уважение врагов Германии. Американская и британская разведка называли Скорцени "самым опасным человеком в Европе". Круг установил контакт со Скорцени в надежде на то, что этот именитый герой - живший тогда в Испании - сможет разработать стратегию, чтобы уберечь ученых от опасности. Оба мужчины находились в белом "Мерседесе" Круга и ехали на север от Мюнхена, и Скорцени сказал, что для начала он договорился о трех телохранителях. Он сказал, что они находятся в машине, которая ехала позади, и сопроводят их в безопасное место в лесу для разговора. Круга там и убили, даже без формального возбуждения уголовного дела или смертного приговора. Человеком, который стрелял, был не кто иной как знаменитый нацистский герой войны. Шпионскому агентству Израиля удалось превратить Отто Скорцени в тайного агента еврейского государства. После того, как Круг был застрелен, трое израильтян вылили кислоту на его тело, немного подождали и затем похоронили то, что осталось, в яме, вырытой ими заблаговременно. Они покрыли импровизированную могилу известью, чтобы поисковые собаки - и дикие животные - никогда не обнаружили запах человеческих останков. Эту тройку, координировавшую данную внесудебную казнь, возглавлял будущий премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, который был в то время главой подразделения спецопераций Моссада. Одним из других был Цви "Питер" Малкин, который захватил Эйхманна в Аргентине, и позднее вошел в мир искусства как художник, базирующийся в Нью-Йорке. На расстоянии это контролировал Йосеф "Джо" Раанан, являвшийся старшим офицером спецслужбы в Германии. Все трое потеряли большое число родственников среди 6 миллионов евреев, убитых во время жестокого геноцида по всему континенту, которым управлял Эйхманн. Отто Скорцени (слева) и Адриан фон Фёлькерзам (справа) в Будапеште, 16 октября 1944 года. Wikimedia Commons Мотивы работы Израиля с таким человеком как Скорцени были ясны: подобраться как можно ближе к нацистам, которые помогали Египту планировать новый Холокост. План Моссада по защите Израиля и еврейского народа не имел предопределенных правил или ограничений. Шпионы службы обходили законы во множестве стран с целью ликвидации врагов Израиля: палестинских террористов, иранских ученых и даже канадского изобретателя оружия по имени Джеральд Булл, который работал на Саддама Хусейна, пока пули не окончили его карьеру в Брюсселе в 1990 году. Агенты Моссада в Лиллехаммере, Норвегия, даже убили морокканского официанта в ошибочной убежденности, что он являлся организатором массового убийства 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году террористической группой, известной как "Черный сентябрь". Ахмед Бушихи был застрелен в 1973 году, когда он выходил из кинотеатра с его беременной женой. Израильское правительство позднее выплатило ей компенсацию, официально не признав деяния. Это с треском провалившееся задание замедлило другие убийства Моссада, но не прекратило их. Чтобы попасть в неожиданные места во время этих невероятных заданий, Моссад иногда сотрудничал с сомнительными партнерами. Если краткосрочные союзы могли им помочь, то израильтяне были готовы танцевать с дьяволом, как говорится, если это казалось необходимым. Но почему Скорцени работал с Моссадом? Он родился в Вене в июне 1908 года, в зажиточной семье, гордившейся ее службой в армии Австро-Венгерской империи. С раннего возраста он казался бесстрашным, дерзким и талантливым, сочиняя фальшивые, сложные истории, обманывавшие людей бесчисленными способами. Это были обязательные требования для офицера диверсионного отряда во время войны и, разумеется, ценные качества для Моссада. Он вступил в австрийское отделение нацистской партии в 1931 году, когда ему было 23 года, служил в ее вооруженном отряде СА и восторженно благоговел перед Гитлером. Фюрер был избран канцлером Германии в 1933 году, и затем захватил Австрию в 1938 году. Когда Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году и разразилась Вторая мировая война, Скорцени оставил свою строительную фирму и стал добровольцем - не в регулярной армии, Вермахте, а в танковой дивизии "Лейбштандарт СС", которая служила личной охраной Гитлера. Скорцени в мемуарах, написанных после окончания войны, рассказывал о своих годах на службе СС так, словно это были почти бескровные поездки по оккупированной Польше, Голландии и Франции. Но его деятельность не могла быть такой безобидной, как это изображалось в его книге. Он участвовал в боевых действиях в России и Польше, и израильтяне определенно считали, что он с большой долей вероятности был замешан в истреблении евреев. Ведь войска СС не были регулярной армией; это было военное подразделение нацистской партии и ее геноцидного плана. Отто Скорцени в Померании во время посещения 500-го парашютно-десантного батальона, февраль 1945 года. Wikimedia Commons Его самая известная и дерзкая боевая задача была в сентябре 1943 года: он командовал диверсионным отрядом, который пролетел на безмоторных планерах до итальянского горного курорта, чтобы спасти друга и союзника Гитлера, недавно свергнутого фашистского диктатора Бенито Муссолини, и тайно вывезти его в ужасных обстоятельствах. Это было рискованное предприятие, за которое Скорцени получил повышение в звании - до подполковника - и оперативное управление силами специального назначения СС Гитлера. Гитлер также вознаградил его несколькими часами беседы с глазу на глаз, а также престижным "рыцарским крестом". Но это была далеко не единственная его блестящая победа. В сентябре 1944 года, когда диктатор Венгрии адмирал Миклош Хорти, союзник нацистов, был на грани того, чтобы запросить перемирия с Россией, так как перспективы оси Берлин-Рим-Токио сильно уменьшились, Скорцени возглавил группу спецназа в Будапеште, чтобы похитить Хорти и заменить его правительство на более непримиримый фашистский режим "Скрещенных стрел". Этот режим, в свою очередь, затем убил или депортировал в концентрационные лагеря десятки тысяч венгерских евреев, которым удалось пережить войну до этого момента. Также в 1944 году Скорцени тщательно отобрал 150 солдат, включая некоторых, говоривших сносно или отлично по-английски, для дерзкого плана отпора союзникам после того, как они высадились в Нормандии в июне. С продвижением союзников по территории Франции Скорцени одел своих людей в захваченную форму армии США и раздобыл захваченные американские танки для них, чтобы использовать для атаки и приведения в замешательство войск союзников в их собственном тылу. Эта дерзкая хитрость - включая кражу имущества американских солдат - привели Скорцени к двум годам допросов, тюремного заключения и к суду после окончания войны. В конце концов военные судьи союзников оправдали его в 1947 году. И снова мировые газеты вышли с заголовками, называвшими его самым опасным человеком Европы. Он получал удовольствие от славы, и опубликовал свои мемуары в различных изданиях и на многих языках, включая книгу 1957 года "Skorzeny’s Special Missions: The Autobiography of Hitler’s Commando Ace" ("Спецзадания Скорцени: Автобиография лучшего диверсанта Гитлера"), опубликованную издательством Greenhill Books. В книгах он рассказывал небылицы и однозначно преуменьшал значение своих контактов с самыми кровожадными нацистскими лидерами. Рассказывая о своих многих беседах с Гитлером, он описывал диктатора заботливым и внимательным военным стратегом. Было много вещей, о которых Скорцени ничего не рассказал, включая то, как он сбежал от американских военных властей, которые оставили его в заключении на третий год после его оправдания судом. Обвинение готовилось предъявить ему новые обвинения на Нюрнбергском трибунале, но ему удалось сбежать во время одного из переводов в другое место - предположительно с помощью бывших солдат СС, одетых в форму американской военной полиции. Ходили слухи, что побегу Скорцени содействовала предшествовавшая ЦРУ служба - Управление специальных служб, на которое он работал иногда после войны. Конечно, примечательно и то, что ему было позволено обосноваться в Испании - рае для нацистских ветеранов войны, при покровительстве про-западного фашиста, генералиссимуса Франциско Франко. В последовавшие за этим годы он выполнял работу консультанта для президента Хуана Перона в Аргентине и для правительства Египта. Как раз в этот период Скорцени познакомился с египетскими офицерами, которые руководили ракетной программой и являлись работодателями немецких экспертов. Отто Скорцени в камере как свидетель Нюрнбергского трибунала 24 ноября 1945 года. Wikimedia Commons В Израиле плановая группа Моссада начала работу над тем, где было бы лучше всего найти и убить Скорцени. Но у главы службы Иссера Хареля был более дерзкий план: не убивать его, а поймать в ловушку. Чиновники Моссада знали в течение некоторого времени, что для устранения немецких ученых им был нужен свой человек в групповой цели. Фактически Моссаду был нужен нацист. Израильтяне никогда бы не смогли найти нациста, которому они могли бы доверять, но они увидели нациста, на которого они могли бы рассчитывать: основательного и решительного человека, с историей успешного исполнения оригинальных планов, имевшего опыт неразглашения секретов.

На первый взгляд, странное решение завербовать Скорцени было принято с некоторой личной болью, так как эта задача была поручена Раанану, который также родился в Вене и едва избежал Холокоста. Будучи австрийским евреем, его имя первоначально было Курт Вайсман. После того, как власть захватили нацисты в 1938 году, его отправили - в возрасте 16 лет - в управляемую британцами Палестину. Его мать и младший брат остались в Европе и погибли. Как и многие евреи в Палестине, Курт Вайсман вступил в британскую армию в поисках возможности нанести ответный удар по Германии. Он служил в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. После создания Израиля в 1948 году он последовал моде принятия иудейских имен, и в качестве Джо Раанана он был одним из первых пилотов в крошечных ВВС нового государства. Молодой человек быстро стал командиром авиационной базы, а позднее - главой разведки ВВС. Уникальное резюме Раанана, включая работу, которую он исполнял для Королевских военно-воздушных сил в области операций психологической войны, привлекло внимание Хареля, который завербовал его для работы на Моссад в 1957 году. Через несколько лет Раанана отправили в Германию для руководства операциями секретной службы там - с особым вниманием к немецким ученым в Египте. Таким образом, именно Раанану пришлось разработать и командовать операцией по установлению контакта со Скорцени, знаменитым нацистским диверсантом. Израильскому шпиону было трудно преодолеть свое нежелание, но когда ему приказали, он собрал команду, которая отправилась в Испанию для "предварительной разведки". Члены команды наблюдали за Скорцени, его домом, его рабочим местом и повседневной жизнью. В команду входила немка в возрасте около 30 лет, которая являлась не подготовленным, штатным агентом Моссада, а "помощницей". Известная под ее ивритским прозвищем "сааянит" (или "сааян", если это мужчина), этот член команды была как статистка в грандиозном кинофильме, играя любую роль, которая могла быть необходимой. "Сааянит" часто изображала возлюбленную тайного бойца Моссада. Во внутренних докладах Моссада позднее называлось ее имя - Анке, и она описывалась как привлекательная, жизнерадостная и по-настоящему кокетливая. Это идеально подходило для предстоящей работы - игры в супругов. Однажды вечером в начале 1962 года состоятельный и мужественно красивый, хотя и со шрамами, Скорцени находился в роскошном баре в Мадриде со своей значительно более молодой женой, Илзе фон Финкенштейн. Ее собственные нацистские характеристики были безупречны; она являлась племянницей Хьялмара Шахта, талантливого министра финансов Гитлера. Они выпили несколько коктейлей и отдыхали, когда бармен представил их немецкоговорящей паре, которую он обслуживал. Женщина была привлекательной, ей было около 30, а ее кавалером был хорошо одетый мужчина, которому было около 40. Они были немецкими туристами, сказали они, но они также рассказали жуткую историю: что они только что пережили шокирующее уличное ограбление. Они говорили на отличном немецком, конечно же, мужчина - с небольшим австрийским акцентом, как и у Скорцени. Они назвали свои фальшивые имена, но в реальности они являлись, соответственно, агентом Моссада, имя которого все еще должно оставаться в тайне, и его "помощницей" Анке. Они выпили еще несколько коктейлей, затем последовало несколько бросающееся в глаза флиртование, и вскоре жена Скорцени пригласила молодую пару, которая потеряла все - деньги, паспорта и багаж - провести ночь на их роскошной вилле. Было что-то соблазнительное в этих двух новых приезжих. В воздухе витало ощущение сексуальной интимности между двумя парами. Но после того, как все четверо вошли в дом, в решающий момент, когда игривый флирт достиг, казалось, точки разделения на пары, обаятельный хозяин Скорцени направил оружие на молодую пару и заявил: "Я знаю, кто вы, и я знаю, почему вы здесь. Вы - Моссад, и вы приехали, чтобы убить меня". Молодая пара даже не стала увиливать. Мужчина сказал: "Вы правы наполовину. Мы из Моссада, но если бы мы приехали убить вас, вы бы уже были мертвы несколько недель назад". "Или же", - сказал Скорцени - "это я вас убью". Заговорила Анке. "Если вы убьете нас, то следующие, кто приедут, не станут пить с вами, вы даже не увидите их лица, прежде чем они вышибут вам мозги. Наше предложение вам - чтобы вы просто нам помогли". После долгого минутного раздумья, которое показалось часом, Скорцени, не опуская оружия, спросил: "Помог с чем? Вам нужно что-то сделать?" Офицер Моссада - которого коллеги даже сейчас не называют по имени - сказал Скорцени, что Израилю нужна информация, и что ему очень хорошо заплатят. Любимый диверсант Гитлера раздумывал несколько мгновений, а затем удивил израильтянина, сказав: "Деньги меня не интересуют. У меня их достаточно". Агент Моссада был еще больше удивлен, услышав от Скорцени то, чего он хотел: "Мне нужно, чтобы Визенталь вычеркнул меня из своего списка". Саймон Визенталь, знаменитый охотник за нацистами из Вены, внес Скорцени в список военных преступников, но теперь обвиняемый настаивал, что он не совершал никаких преступлений. Израильтянин не верил утверждениям нацистских офицеров высокого ранга об их невиновности, но вербовка агента для шпионской операции предполагает необходимость своевременной лжи и обмана. "Хорошо", - сказал он - "это будет сделано. Мы позаботимся об этом". Скорцени в конце концов опустил оружие, и оба мужчины пожали друг другу руки. Агент Моссада скрыл свое отвращение. "Я знал, что вся история с вашим ограблением была фальшивой", - сказал Скорцени с хвастливой улыбкой такого же профессионала разведки. "Просто легенда". Следующим шагом по завоеванию его доверия было привезти его в Израиль. Его куратор из Моссада, Раанан, тайно организовал полет в Тель-Авив, где Скорцени представили Харелю. Нациста расспросили, он также получил более конкретные инструкции и указания. Во время его визита Скорцени отвезли в Яд Вашем - музей в Иерусалиме, посвященный памяти 6 миллионов еврейских жертв Холокоста. Нацист был молчалив и выглядел почтительным. Был странный момент, когда человек, переживший войну, указал на Скорцени и выделил его, назвав его "военным преступником". Раанан, будучи искусным актером, каким и должен быть любой шпион, улыбнулся еврейскому мужчине и мягко сказал: "Нет, вы ошиблись. Он мой родственник и сам выжил в Холокосте". Естественно, многие в израильской разведке задавались вопросом, был ли знаменитый солдат Германии по-настоящему - и легко - завербован. Действительно ли он так заботился о своем имидже, что попросил убрать его из списка военных преступников? Скорцени дал понять, что нахождение в списке означало, что он является мишенью для убийства. Сотрудничая с Моссадом, он приобретал страховку.

Новый агент, казалось, доказывал свою полную надежность. Как было затребовано израильтянами, он полетел в Египет и составил подробный список немецких ученых и их адресов. Скорцени также предоставил названия многих подставных компаний в Европе, которые приобретали и отправляли компоненты для египетских военных проектов. Среди них была компания Хайнца Круга Intra, в Мюнхене. Раанан оставался руководителем проекта всей операции, нацеленной против немецких ученых. Но он поручил задачу поддержания контакта со Скорцени двум своим самым результативным агентам: Рафи Эйтану и Аврааму Ахитуву. Эйтан был одним из самых поразительных персонажей в израильской разведке. Он заслужил прозвище "Господин похититель" за его роль в похищении Эйхманна и других людей, разыскиваемых израильскими разведывательными службами. Эйтан также помог Израилю заполучить материалы для его секретной ядерной программы. Он затем приобрел дурную славу в 1980-е, курируя Джонатана Полларда как американо-еврейского шпиона в правительстве Соединенных Штатов. Удивительно экстравагантный после жизни, проведенной в тени, в 2006 году, в возрасте 79 лет Эйтан стал членом парламента в качестве главы политической партии, представляющей пожилых граждан. "Да, я был знаком и курировал Скорцени", - подтвердил нам недавно Эйтан. Как и другие ветераны Моссада, он отказался рассказать для печати другие детали. Ахитув, который родился в Германии в 1930 году, также был вовлечен в широкий спектр израильских тайных операций по всему миру. С 1974 по 1980 год он являлся главой внутренней службы безопасности Шин-бет, которая также хранила множество секретов и часто проводила совместные проекты с Моссадом. Агенты Моссада действительно пытались убедить Визенталя вычеркнуть Скорцени из его списка военных преступников, но охотник за нацистами отказался. Моссад, с типичной чрезмерной самоуверенностью, подделал вместо этого письмо - якобы Скорцени от Визенталя - с заявлением, что его имя было вычеркнуто. Скорцени продолжал удивлять израильтян своим уровнем сотрудничества. Во время поездки в Египет он даже отправлял по почте взрывающиеся посылки; одна сделанная израильтянами бомба убила пятерых египтян на военной ракетной площадке Factory 333, где работали немецкие ученые. Кампания запугивания в целом была успешной, так как большинство немцев уехали из Египта. Израиль, однако, прекратил насилие и угрозы только когда одна группа была арестована в Швейцарии за оказание давления угрозами на семью одного ученого. Агент Моссада и австрийский ученый, работавший на Израиль, предстали перед судом. К счастью, швейцарский судья сочувствовал страху Израиля перед египетской ракетной программой. Двое мужчин были признаны виновными в высказывании угроз, но тут же были отпущены. Премьер-министр Давид Бен-Гурион, однако, заключил, что все это, ставшее достоянием общественности, было катастрофическим для имиджа Израиля - и в частности могло сорвать сделку с Западной Германией, о которой он договорился о продаже оружия Израилю. Харель подал прошение об отставке, и к его полной неожиданности Бен-Гурион ее принял. Новый директор Моссада, командующий военной разведкой генерал Мейр Амит, прекратил преследование или запугивание нацистов. Но Амит использовал Скорцени как минимум еще один раз. Опытный разведчик хотел изучить возможность тайных мирных переговоров, поэтому он попросил нациста, получавшего деньги от Израиля, организовать встречу с высокопоставленным египетским чиновником. Из этого ничего не вышло. Скорцени никогда не объяснял свои реальные причины содействия Израилю. В его автобиографии нет слова "Израиль" или даже слова "еврей". Это правда, что он стремился и получил страховку жизни. Моссад не убил его. У него также был очень долгий период авантюризма, и идея выполнения секретной работы с замечательными шпионами - даже если они были евреями - должно быть притягивала человека, чьи оригинальные подвиги заслужили ему медаль "Железный крест" от Гитлера. Скорцени был из тех людей, которые чувствуют себя наиболее молодыми и бодрыми за счет убийств и страха. Возможно, что сожаления и искупление грехов тоже играли роль. Психологи-аналитики Моссада сомневались в этом, но Скорцени мог по-настоящему жалеть о своих действиях во время Второй мировой войны. Его мотивацией могло быть сочетание всех этих факторов и, вероятно, даже других. Но Отто Скорцени забрал эту тайну с собой в могилу. Он умер от рака в возрасте 67 лет в Мадриде, в июле 1975 года. У него было два погребения, одно - в церкви в столице Испании, и другое, чтобы похоронить его кремированные останки на участке земли семьи Скорцени в Вене. На обеих службах присутствовали десятки немецких военных ветеранов с женами, не колеблясь отдавших нацистский салют одной рукой и спевших некоторые любимые песни Гитлера. Четырнадцать медалей Скорцени, на многих из которых красовалась черная свастика, были на видном месте во время похоронных процессий. На отпевании в Мадриде присутствовал один человек, который не был никому известен, но он по привычке постарался скрыть свое лицо, насколько это было возможно. Это был Джо Раанан, который к тому времени стал успешным бизнесменом в Израиле. Моссад не посылал Раанана на похороны Скорцени; он сам решил поехать, и за свои деньги. Это была личная дань уважения одного рожденного в Австрии воина другому, и одного старого куратора его лучшему, но самому отвратительному агенту, которым он когда-либо руководил. Дэн Равив, корреспондент CBS News, базирующийся в Вашингтоне, и израильский журналист Йосси Мелман являются соавторами пяти книг об израильских шпионских службах и службах безопасности, включая "Spies Against Armageddon: Inside Israel's Secret Wars" ("Шпионы против Армагеддона: тайные войны Израиля" (Levant Books, 2014).