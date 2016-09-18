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опубликовано редакцией на Переводике 18.09.16 17:50
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Атаки на ВАДА привлекли внимание к исключениям для применения лекарственных препаратов американскими спортсменами

ПЕКИН, 17 сентября (Синьхуа) - Нет сомнений, что недавние атаки хакеров Fancy Bears являются российским возмездием против агентства и глобальной анти-допинговой системы, сказал в среду генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. 

Всемирное анти-допинговое агентство (ВАДА) осудило Россию за получение незаконного доступа к его системе администрирования и управления (ADAMS) и за раскрытие личных медицинских данных 29 спортсменов. 

Кремль сразу же отреагировал на обвинения ВАДА, отрицая какое-либо участие России во взломе.

"Мы также очень обеспокоены, потому что у них есть те же самые данные на российских спортсменов, и мы тоже можем стать жертвами", - сказал в среду российский министр спорта Виталий Мутко, имея ввиду российского боксера Михаила Мишу Алояна, который также упоминается в обнародованных списках.

Группа хакеров под названием Fancy Bears опубликовала через свой аккаунт в Твиттере документ ВАДА во вторник, в котором раскрыт список американских спортсменов, использующих запрещенные препараты, включая американскую гимнастку Симону Байлз и теннисисток Серену и Винус Уильямс.  

Затем хакеры обнародовали еще один пакет документов ВАДА в четверг, в которых содержатся личные медицинские данные спортсменов из восьми стран, включая американскую баскетболистку Элену Делле Донне. 

ВАДА подтвердило подлинность данных из утечки, в которых указано, что 29 спортсменам были предоставлены исключения для терапевтического использования (формы TUE). Формы TUE могут разрешать спортсменам использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям. 

Согласно утечке данных, Серене и Винус Уильямс были предоставлены несколько таких исключений для приема запрещенных препаратов с 2010 по 2015 год. Анализы Байлз дали положительный результат на наличие метилфенидата в августе, но она не была дисквалифицирована и завоевала четыре золотых медали на Олимпийских играх в Рио.

Серена, завоевавшая серебряную медаль в смешанной парной игре на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, заявила через своего агента, что исключения для нее были "рассмотрены группой анонимных, независимых врачей и одобрены по обоснованным медицинским показаниям".

"Я следую правилам, установленным анти-допинговой программой в теннисе, подав заявку и получив "исключение для терапевтического использования"", - сказала она.

В своем заявлении американская федерация по спортивной гимнастике также заявила, что Байлз получила разрешение на исключение для терапевтического использования и не нарушила никаких правил.

"Пожалуйста, знайте, что я верю в чистый спорт, всегда следовала правилам и продолжу это делать, так как честная игра важна для спорта и очень важна для меня", - написала Байлз в своем аккаунте в Твиттере.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил во вторник, что он "решительно осуждает такие методы, которые явно нацелены на то, чтобы бросить тень на репутацию чистых спортсменов", и поэтому считает использование американскими спортсменами запрещенных препаратов обоснованным.

"Любой человек, являющийся спортсменом и находящийся под контролем анти-допинговой программы, как, например, сестры Уильямс, также подвержен заболеваниям и может иметь медицинские показания", - сказал Стюарт Миллер, директор анти-допинговой программы Международной федерации тенниса.

"Программа является строгой и необходимой частью спорта высших достижений; и это одобряется подавляющим большинством спортсменов, врачей и всех вовлеченных в анти-допинговую программу", согласно заявлению, опубликованному в пятницу на официальном веб-сайте ВАДА.  

Ежегодно обновляемый список запрещенных препаратов утверждается комиссией из трех медицинских экспертов, отобранных агентством ВАДА, у которого есть полномочия ветировать первоначальные решения, принятые спортивными организациями. 

Окончательные решения принимаются с учетом того, не получит ли спортсмен несправедливое преимущество для своей результативности, сказал чиновник ВАДА Ниггли. 

С другой стороны, Алан Д. Рогол, профессор из университета штата Вирджиния, работающий с Анти-допинговым агентством США (USADA), назвал некоторые решения ВАДА "очевидными", не требующими особых умственных усилий.   

В отличие от американских спортсменов, которым было разрешено использовать запрещенные препараты, российской команде легкоатлетов и многим другим спортсменам было запрещено участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио после того, как в докладе ВАДА былло заявлено, что в стране существует организованный государством допинг. 

Хотя название хакеров Fancy Bears, по сообщениям, связано с российским кибер-шпионажем, известным как Tsar Team (АРТ28), пока что нет никаких твердых доказательств, что атаки были совершены из России.  

Несмотря на обвинения со стороны ВАДА, личности хакеров все еще не установлены. Веб-сайт хакеров, например, зарегистрирован, судя по всему, в Париже, в его коде имеются корейские буквы, а сервер базируется в Калифорнии.

В заявлении, размещенном на веб-сайте утром во вторник, группа хакеров объявила о своей приверженности Anonymous - слабо связанной международной сети активистов и хакер-активистов, включая и из Соединенных Штатов.  

Тем не менее американские СМИ, по всей видимости, объявили виновной Россию. Помимо осуждения атак хакеров как "преступных деяний" и "кибер-запугивания невинных спортсменов", некоторые называли группу хакеров напрямую "российскими хакерами".   

Редактор: Тянь Шаохуэй

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теги: Спорт, допинг  
   
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