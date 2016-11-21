



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.11.16 12:11 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Почём Донбасс, хлопцы? Претензии дончан к россиянам На волне «Русской весны» и отплытия Крыма в порт приписки, многие жители Донбасса тоже считали, что сейчас вот присоединятся к РФ, война быстро закончится, всё наладится, но… Теперь многие начинают думать, что Путин их предал и проект «Новороссия» заморожен. В соцсетях регулярно раздаются истерические выкрики на тему измены, что бросили русских на произвол судьбы, проигнорировав мольбу о помощи от Януковича, что продали Донбасс ЕС, а гумконвои представляют из себя дешёвые советские макароны времён ВОВ, ну и прочие претензии подобного рода. Действительно, 01.03.2014 г. на имя В. В. Путина поступило письмо от легитимного, действующего президента Украины В. Януковича с такими словами: «В этой связи (незаконный захват власти в Киеве – прим. автора) обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооружённые силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины». Помощь, с использованием спецназа на вертушках, оказана была, но только лично Януковичу, чтобы не убили. Может, надо было дать нацистам его прикончить? Тогда бы Запад увидел, кого он поддержал? Нет, не помогло бы. Каддафи растерзали, а Запад только в ладошки хлопал. Казалось бы, вот он, долгожданный шанс вернуть бывшую братскую республику под своё крыло! И многие россияне и украинцы до сих пор вопрошают: «Ах, Путин, ну тебя же просили! Почему ты войска не ввёл?!». А дело в том, что 24.02.2014 г. США и ЕС официально признали власть Турчинова на Украине. На момент получения письма, и де-факто, и, по мнению Запада, Янукович президентом уже не был. А как Запад трактует международное право, все прекрасно знают. Так что, отсылки к нему, к Уставу ООН могут использовать только наивные идеалисты. Ввод войск на украинскую территорию означал военное вторжение посреди Европы в границы суверенного государства, руководство которой признали большинство ведущих стран мира. Тогда в ЕС ещё не было серьёзных проблем с мигрантами, так что войска НАТО спокойно могли войти по приглашению Турчинова для реальной защиты от российского вторжения, не опасаясь за оставленные без защиты собственные дома. Нужна нам была эта война, товарищи дончане? Ещё одно обвинение в сторону РФ заключается в том, что Москва якобы не даёт добро на проведение референдума о присоединении к России. И многие дончане почему-то путают прошедший 11.05.2014 г. референдум о самоопределении с референдумом о присоединении. Действительно, за государственную самостоятельность в Донецкой области проголосовали 89%, в Луганской – 96%. Но в бюллетенях не было вопроса о присоединении к РФ.

На следующий день из новообразованной ДНР было отправлено письмо Путину с просьбой рассмотреть возможность принятия в состав РФ. Как же, Крым приняли, а мы чем хуже? Тут вопрос сугубо правовой. В 1991-м Крымская область вновь стала Автономной республикой Крым, какой была с 1921-го по 1945-й год. А такое образование имеет собственную власть, подчиняющуюся столице государства, но способную самостоятельно принимать решения. Поэтому Крым имел полное право провести референдум, а Москва – полное право к этому прислушаться. Автор напоминает, что независимость Крым и Севастополь объявили 11.04., референдум о присоединении прошёл 16.04, 17.04 на РФ посыпались, как из рога изобилия, первые санкции, потому что Запад понял, что РФ в этом вопросе пойдёт до конца, лишив НАТО стратегически важной военно-морской базы на Чёрном море. А уже 21.04.2014 г. Россия, как злобная ящерица, отрастила себе утерянные Хрущёвым конечности, то есть территории. А вот Донецк и Луганск не имели таких прав. Это были просто областные центры в составе Украины. Собственно, именно поэтому РФ «с уважением отнеслась к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей», но признавать не стала. Причина проста: вот возьмёт, допустим, Ленинградская область, Хабаровский край, ещё кто-нибудь, да и объявит о своей независимости. Признавать, что ли? Могут возразить, мол, а если Республика Карелия проведёт референдум о независимости – признаете? Во-первых, не проведёт, ибо предпосылок нет. А если появятся – повышенное финансовое внимание к проблемам региона очень быстро лечит все сепаратистские симптомы. Автор отдельно отмечает, что не считает восставший Донбасс сепаратистами, но против терминологии особо не попрёшь . Как видим, Крым и Донбасс оказались в разных правовых положениях, поэтому одних признали и присоединили, а других – нет. РФ – одна из немногих стран, уважающих международное право. Теперь посмотрим на экономическую сторону вопроса. Во-первых, где взять деньги на восстановление домов и инфраструктуры, разрушенных украинскими фашистами? Мы же не можем присоединить к себе целый регион и оставить его без финансовой поддержки, верно? Автору часто говорят, мол, на Чечню деньги нашли, и здесь найдёте. Уважаемые, вы не путайте тёплое с мягким! Чечню необходимо было любым способом привлечь на свою сторону, чтобы прекратить террористические поползновения в сторону России, необходимо было восстановить то, что было разрушено, в том числе и нашими войсками, в ходе двух войн. Поэтому данную аналогию автор считает не только неверной, но и паразитической. Мы никому ничего не должны, это следует запомнить и учитывать. К чисто гуманистическому аспекту, к вопросу солидарности вернёмся позже. В 2015-м году министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Г. Зубко представил доклад, в котором называл стоимость восстановления Донбасса – $1,5 млрд. Доклад был составлен на основе отчёта совместной комиссии ЕС, ООН и Всемирного банка, оснований не доверять ему нет. Затем, по оценкам экспертов, цена вопроса возросла до 5 млрд., а на сегодняшний день, по словам того же Зубко, составляет 15-16 млрд. зелёных бумажек, ведь война продолжается, обстрелы продолжаются, страдают строения, дороги, и, как это ни прискорбно, люди. Теперь переведём это в понятные цифры. 16 млрд «зелени» – это 1040 млрд рублей. Бюджет РФ на текущий год составил 13 740 млрд руб. при дефиците 2 360 млрд, которые покрываются половиной Резервного фонда. Это – 7,5% дефицитного годового бюджета России. Это – годовой расход на образование и обслуживание госдолга. Это – четверть годовых расходов на социальную политику внутри страны. Уважаемые дончане, вы хотите, чтобы мы вычеркнули свои статьи бюджета ради восстановления вашего разрушенного региона? Автор считает, что такое расходование госсредств крайне неразумно. Противники авторской позиции могут опять же сослаться на Крым, ведь на него нашли же деньги! И для нас найдёте! Но тут вопрос географического положения. Крым – это курорт, восстанавливающаяся зона отдыха для всех желающих. С санаториями, пансионатами, музеями, историческими памятниками, которым тысячи лет… Это черноморское побережье, в конце концов. А в следующем году там будет создана шестая в стране игорная зона, которая вполне может превратить Крым в российский Монте-Карло. То, что вложено в Крым сейчас, через несколько лет сможет существенно пополнить бюджет страны – иными словами, вложенные средства окупятся сторицей. Но на Донбассе такой проект невозможен. Выход к Азовскому морю только через Новоазовск, где нет курортной инфраструктуры, строить её особо не на что, так что завлечь туда иностранных, да даже российских, туристов, возможным не представляется. Ещё один экономический вопрос – угольная промышленность, как наиболее развитый сектор донецкой экономики. Россия в основном уголь поставляет, это пятая статья нашего экспорта. Импорт есть, но только в рамках поддержания экономических отношений. И вот теперь к нам присоединяется прямой конкурент Кузбасса – Донбасс. Что мы будем с кризисом перепроизводства делать, дончане? Южная Корея – основной потребитель российского угля – не резиновая, ей столько угля не надо. И Китаю не надо, и Нидерландам тоже. Есть его будем, что ли? Или шахты закрывать за ненадобностью? А если закрывать, то какие? Кемеровские или донецкие, а? Словом, принимать сейчас Донбасс в состав РФ просто нет экономической возможности, что автор советует понять жителям региона. Часто говорят: «Какая там гуманитарка? Присылают всякую ерунду, типа старых советских макарон!».

В октябре этого года на Донбасс пошёл 57-й гуманитарный конвой. Обычная загрузка машин – крупы, консервы, сахар, медикаменты, предметы одежды и строительные материалы. Общий вес груза в конвое составляет порядка 600-800 тонн. Получается, что всего отправлено около 40 000 тонн гуманитарных грузов. Даже если половину из него составляют продукты (пусть и макароны, хотя это не так, автор контактировал с пунктом сбора помощи Донбассу в своём городе), то это всё равно большая цифра. От ООН или Красного Креста вы хоть корку хлеба получили? Ну а самый больной вопрос, который задают чаще всего, можно сформулировать примерно так: «А вы спокойно спите, зная, что русские люди сидят в подвалах под обстрелами артиллерии?». Зная, что через границу частенько уходит на Донбасс пусть и списанная, но вполне боеспособная бронетехника, что добровольцы из РФ, как самостоятельно, так и на контрактной основе по линии военкоматов едут в воюющий регион, что регулярно уходят гуманитарные конвои, а пункты сбора гумпомощи открыты во многих городах РФ, – да, спим спокойно. Также недавно депутат Госдумы РФ С. Шаргунов беседовал с главой ДНР А. Захарченко. И Захарченко задал ему вопрос: «Сергей, можно я у вас спрошу? Сколько это все может продолжаться? Давайте я сам этот вопрос вам задам. Поверьте, мне этот вопрос хотелось бы задать не только вам. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы, русские, воюем тут третий год. Здесь живут русские, и мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько еще мы тут должны провоевать? Что мы должны еще сделать? Объясните нам — и мы сделаем, отвоюем, выдержим. Только объясните, что мы должны сделать, к чему мы должны прийти, что мы должны захватить, как мы должны помочь этому процессу возвращения, чтобы он быстрее закончился».* Автор ответит за С. Шаргунова, который на вопрос Захарченко не ответил: держаться надо, больше в текущей геополитической ситуации ничего порекомендовать Россия Донбассу не может по причинам, изложенным выше. Надежда есть на то, что в случае снятия Порошенко мир не признает новую киевскую хунту, тогда ЛДНР остаются единственной властью на Украине, с которой хоть как-то члены ЕС (Германия, Франция) смогут вести диалог. Ну и мы, естественно, куда ж без России-то? И тут возникает интересная конспирологическая теория, объясняющая, почему РФ пока не принимает Донбасс в свою вотчину, почему не были введены войска и т. д. Вспомним, как шёл Майдан. ЕС и США настойчиво требовали от Януковича не применять спецназ для разгона демонстрантов. По некоторым непроверенным данным, это же говорил и Путин. Итог известен: переворот, война и прочие последствия революций. Фашизм спокойно произрастает на Украине. Затем меняется президент США, которому Украина сто лет не сдалась. Европа внезапно прозревает, видит, что творится под боком и перестаёт оказывать поддержку Киеву. Националисты, понимая, что денег больше не будет, скидывают президента и начинают рулить сами. А Русь-матушка, как и 75 лет назад, идёт в «освободительный поход» против очередной «коричневой чумы».

Мир аплодирует избавителям от нового фашистского режима, разрушенная Украина на правах республики входит в состав России. Общими усилиями восстанавливаются местные производства, контракты подписываются, зарплаты и пенсии выплачиваются. Победа? Да, оплаченная кровью Донбасса, но безоговорочная. В заключение хочется сказать дончанам следующее: мы тоже сидим в не самой лучшей ситуации. Чем можем, тем и помогаем. Но не надо считать, что Россия что-то вам должна. Да, вы – такой же русский народ, как и мы, россияне. Но это не значит, что мы должны танками бросаться везде, где притесняется русскоговорящее население. Иначе Прибалтика давно бы уже в составе РФ была. * Сам С. Шаргунов данное интервью, по крайней мере, в этой части, автору не подтвердил, поэтому автор не может ручаться за достоверность данной информации. Автор: Валерий Усачёв статью прочитали: 119 человек Комментарии ﻿

