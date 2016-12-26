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опубликовано редакцией на Переводике 26.12.16 16:10
скаут: karlos1911;
 
 

Город Алеппо «не по зубам» боевикам

Скептикам может показаться, что еще рано делать оптимистичные прогнозы по поводу того, что город Алеппо будет освобожден от боевиков, а я считаю, что время как раз выбрано удачно. Достаточно просто посмотреть, что  сейчас происходит на территории арабской республики.  Сирийская армия на протяжение долгих лет ведет борьбу против террористов и мы все были свидетелями, что эта борьба не всегда была на стороне сирийских войск, но именно сейчас, армия Асада готова взять реванш. Город Алеппо это только отравная точка на пути к миру в Сирии, это ясно, как божий день.

 

 Армия Асада  ведет успешную борьбу против террористов, если военные продолжат в том же духе, то боевикам придется сильно пожалеть, что в свое время они вообще здесь оказались. Сирия, и город Алеппо в частности, это не место для ИГИЛовцев и представителей ряда других террористических группировок, вроде «Джебхат ан-нусры». Хозяева Сирии – мирные жители, боевики однозначно взяли  на себя не ту роль.

 

Очень хочется, чтобы город Алеппо все-таки был освобожден от террористов. Это даст надежду на то, что война в Сирии сегодня останется неприятным воспоминанием и позволит людям жить дальше.  

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теги: Ближний Восток, Сирия  
   
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