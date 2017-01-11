Прогноз по Украине: ставка проиграна… Все трещит по швам?

Два года назад прозападные политики в Киеве инициировали с подачи Вашингтона майдан под лозунги о евроинтеграции и будущей красивой жизни. Европейский выбор сулил, казалось, украинцам все радости мира: безвиз, сопричастность к «цивилизации», но на деле вышло иначе. Эксперты-скептики предупреждали: картинка далеко не жизнь, но кто их слушал? В 2014 году эксперты прогнозировали девальвацию, инфляцию, потерю традиционных рынков и всеобщее подорожание. Теперь все это и даже больше украинцы получили с избытком. Что же сейчас? В Штатах сменилось политическое руководство. К власти пришел прагматик Дональд Трамп, твердо стоящий на ногах, в отличие от юриста Обамы, запутавшегося в собственной словесной паутине. Теперь даже евроскептики понимают, что Вашингтон намерен руководствоваться стратегическими интересами США, а не поддерживать опустившееся украинское руководство. Трамп способен договориться с Путиным по всем проблемным вопросам. Европу перестанут подталкивать к конфронтации с Россией. Судьба Украины будет решена без нее. Но и это еще не все. Своим прогнозом поделился финансовый аналитик и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Для начала он раскритиковал заявления Киева. 2016 год был годом стагнации и деградации, но никак не стабилизации украинской экономики.



Прогнозы правительства Украины на 2017 год (рост ВВП на 3%) вообще из области фантастики. По итогам 2015 года страна оказалась на 134 месте в мире по объемам ВВП на душу населения. Отставание от России достигло 4,3 раза и кричалки про москалей не спасут ситуацию.

Украина совершила, казалось, невозможное, опередив Грецию и став беднейшей страной Европы. Объемы производства и высокотехнологичной продукции продолжают сокращаться, экономика приобретает сырьевую ориентацию. Единственные отрасли экономики, показывающие положительную динамику – это аграрный сектор и в какой-то степени добывающая промышленность.

Наука, здравоохранение, образование, атомная энергетика, реализация капиталоемких проектов были Киевом отправлены на свалку истории. В бюджете денег нет, и не будет! Тут бы продержаться и сохранить советскую социально-экономическую инфраструктуру…

На Украине тяжелый кризис инфраструктуры.

Изношена энергетика: производство электроэнергии упало более чем на 20% по сравнению с 2013 годом, а экспорт сократился на 55% по сравнению с 2014 годом. В кризисном состоянии и железная дорога, автодорожное хозяйство, сфера ЖКХ. Инвесторы не спешат вложиться в Украину. Руководство страны взвалило на плечи украинцев экономические тяготы.

Проблемы в экономике влияют на политическую ситуацию. Разделение на богатых и нищих (классовое расслоение) не вызывает восторгов и понимания у народа. Суслов прогнозирует рост протестных настроений на Украине.





Негативные последствия для украинской экономики:

1. Доля экспорта и импорта на Украине, в том числе и в страны ЕС, быстро падает. Подписание соглашения об ассоциации с ЕС и создание ЗСТ не принесло желаемого Киевом результата. Украина неконкурентноспособна и ее продукция никому не интересна в Европе.

2. Российский рынок потерян. Украина утратила способность договариваться на равных. Не за горами утрата статуса – транзитера российского газа, что обрушит ГТС Украины, безработица пойдет в рост, причинит многомиллиардные потери.

3. Транши МВФ: скорее нет, чем да. Коррупция, нарушение минских соглашений, отсутствие экономических реформ истощили терпение воротил в Европе. Внешних инвестиций нет, доступа к частным рынкам капитала тоже, но зато имеются огромные долги. Ускоряется инфляция, гривна девальвируется, банковский кризис продолжается.

4. Надежды на поддержку США тают. Санкционная война с Россией несет одни убытки. Безвизовый режим с ЕС, может, и установят, но быстренько отменят, как только начнут ловить украинцев на попытках въехать в Европу с целью незаконного трудоустройства.

5. И что в итоге? Продолжение экономического кризиса, безработица, эмиграция, вероятно, серьезные политические потрясения. Очередной госпереворот или революция, цензура и сворачивание демократических свобод. Украине пора платить по счетам! Перспектив больше нет. Все, что осталось – надежда на истинных патриотов, которые смогут кардинально изменить политику Украины и начать восстановление страны.

Автор: Shaya

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