Марин Ле Пен поддержала Башара Асада

Многие политические деятели в последнее время всерьез озабочены сирийским конфликтом и распространением террористических организаций в мире.

Так, даже кандидаты на различные государственные посты в своих предвыборных речах нередко говорят о том, что основной упор во внешней политике необходимо делать на борьбу с терроризмом, на освобождение Сирии от натиска боевиков «Исламского государства».

К примеру, кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о том, что некоторым странам в мире пора перестать выживать сирийского лидера Башара Асада из его кресла, а всерьез заняться борьбой с терроризмом.

По мнению французского политического деятеля, нельзя одновременно сменить Асада и побороть терроризм в стране и в мире. «Президент Сирии Башар Асад является единственной силой, которая может помешать приходу к власти террористической группировки ИГ», – заявила Ле Пен после встречи с ливанским премьер-министром Саидом Харири.

С мнением Марин Ле Пен просто невозможно не согласиться, ведь если Башар Асад покинет свой пост, его место вполне могут занять представители «Исламского государства», которые после этого уже официально начнут творить беспредел в стране.

А сейчас, пока этого не произошло, и пока легитимный президент Сирии занимает свой пост, мировому сообществу необходимо объединиться в борьбе с боевиками, которые изо дня в день убивают мирных жителей и солдат САР, а также проникают в различные государства и устраивают теракты с человеческими жертвами.

Терроризм можно победить! Только победить его можно всем вместе! И очень приятно видеть, что многие представители европейского и американского общества это понимают и стараются донести эту мысль до своих коллег и товарищей.

Alena Bajowa