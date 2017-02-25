Пришло время настоящего геноцида. Порошенко «уступил» МВФ 35 млн. украинцев

Процесс тотального уничтожения Украины, инициированный победителями собственного достоинства три года назад, переходит к финальному этапу.

И по сравнению с тем, что Порошенко планирует для своих соотечественников уже в ближайшие месяцы, предыдущие годы перманентной деградации покажутся только цветочками. Ягодками продавшихся в рабство патриотов начнут кормить уже в конце марта-начале апреля. Международные кредиторы отказались терпеть дальнейшие метания украинского президента и заставили его пойти на уступки, для осуществления которых Порошенко придётся в предельно сжатые сроки избавиться от 35 миллионов соотечественников.

Как известно, международный валютный фонд выделял Украине многомиллиардные транши на довольно жёстких, а по сути, на убийственных условиях. Гарантией возврата непомерных долгов, о которых на Банковой предпочитают не задумываться, является украинская земля. Порошенко поначалу даже не скрывал, что фактически заложил всё государство в европейский ломбард. Президент предположил, что его финт с продлением моратория на продажу земли хоть как-то растянет агонию Украины и её правительства в частности.

Ещё в октябре 2016 года олигарх пролонгировал единственный запрет, отделяющий страну от полноценного рабства и последующего уничтожения, до конца 2017 года. Видимо, на больший срок шоколадный миллиардер и не рассчитывает. Петя показал кредиторам кукиш, потёр довольно руки и сообщил своему послушному стаду об очередной «перемоге»: Украина проживёт ещё как минимум год. А потом будь что будет.

К сожалению самого гаранта, его ни разу не гениальная хитрость не провела западных кредиторов, которые уже с начала января активно пилят должника и принуждают к подчинению. И вот буквально на днях источник из администрации президента сообщил журналистам, что гарант всё-таки спустил в унитаз свою последнюю авантюру и был вынужден подчиниться. Законопроект об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения уже подготовлен и отправлен в Верховную Раду на рассмотрение и безоговорочное утверждение.

Глава миссии МВФ Рон ван Руден выразил надежду (скорее поставил условие, зажравшемуся должнику) что мораторий будет снят до 1 апреля. Так же к этому сроку должна быть подготовлена законодательная база по обороту земельными ресурсами, по идее позволяющая европейцам изымать землю в качестве оплаты долговых обязательств. То есть уже через месяц начнётся не распродажа Украины (которая длится вот уже три года), а полноценная оккупация её территории требовательными европейскими банкирами. Теперь перед Порошенко стоит очень нелёгкая задачка (даже несколько). Во-первых, ему нужно оперативно подготовить стадо к очень печальным новостям, а во-вторых, убрать это стадо с уже потерянных территорий. Порошенко за пару месяцев нужно что-то сделать с большей частью населения страны.

На физическом уничтожении украинцев он уже набил руку за время своего правления. Но всё же делал он это более или менее аккуратно. Если верить официальной статистике Киева, на данный момент на Украине проживает чуть больше 40 миллионов человек. Истинные цифры намного меньше, но и они, для поставленных перед Киевом задач, просто колоссальны. За пару месяцев Порошенко нужно придумать, как избавиться от миллионов людей, оставив лишь 2-3 миллиона в качестве послушной прислуги. Украину ждёт очень непростой период предсмертной агонии. Для решения такой проблемы Киеву нужна не только полномасштабная война на юго-востоке, но и массовая резня по всей стране, которую с удовольствием устроят радикальные группировки, лишь бы попасть в число «спасительных» 10% выживших. Правительство реформаторов готово продемонстрировать своим упоротым патриотам ягодки после трёхлетней «цветочной» подготовки. Уже к лету «незалежна держава» прекратит своё существование.

Юрий Макаренко