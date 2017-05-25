Военные Южной Кореи сбили НЛО из КНДР

Неопознанный объект вторгся в воздушное пространство Южной Кореи со стороны КНДР и был сбит силами ПВО. Не исключается, что речь идет о беспилотнике.

Военные учения в Южной Корее

В южнокорейской провинции Канвондо военные открыли предупредительный огонь по "неопознанному объекту", который был запущен с территории Северной Кореи, сообщает агентство "Рёнхап" во вторник, 23 мая.

Объект пересек военно-демаркационную линию, которая разделяет две страны, однако южнокорейские военные не смогли идентифицировать его. В результате Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея принял решение после предупредительных выстрелов открыть огонь на поражение. Летящий объект был уничтожен.

Сейчас военное руководство страны изучает, что это был за объект, и какую угрозу мог представлять для национальной безопасности. Не исключается, что речь идет о беспилотнике, запущенном с территории КНДР. Принято решение об усилении системы противоракетной обороны Южной Кореи.

Напряженность на Корейском полуострове возросла в последние месяцы в связи с участившимися ракетными испытаниями КНДР. Последнее из них было проведено 21 мая, когда Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности "Пуккыксон-2". Она пролетела порядка 560 км и упала в Японское море.

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