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опубликовано редакцией на Переводике 03.09.17 17:39
скаут: НикСтан;
 
 

Товарищ Сухов убедился в кончине ИГ

Террористическая группировка «Исламское государство*» отпраздновала свои пышные похороны в Акербатском котле и впоследствии в Дейр эз-Зоре. Как сообщают военные корреспонденты с места событий, после отчаянной попытки прорыва позиций САР и выхода из окружения, закончившейся провалом, боевики пустились в бегство и закрепились в нескольких районах Дэйр эз-Зора. По информации, полученной утром 3 сентября, город был деблокирован и зачищен. Этот день, по мнению многих экспертов, можно считать днём окончательного освобождения Сирии, ибо остатки ИГ были либо уничтожены, либо изгнаны с территории страны.


Немаловажную роль в последнем рывке САР сыграли бойцы элитного подразделения «Охотники на ИГ», первыми прорвавшие оборону террористов, наспех закрепившихся у Акербата, и встретивших последнюю самоубийственную атаку боевиков, использовавших в качестве «живых бомб» даже женщин и детей. Несмотря на жестокую схватку и серьёзные потери, «Охотники» выстояли и поставили точку в истории террористической оккупации Сирии. Немаловажную роль (скорее даже главную) в победе над ИГ сыграла Россия, причём во всех направлениях.


Не стоит забывать, что отбором, формированием и обучением «Охотников за ИГ» занимались российские военные советники, а в последнем наступлении Сирийской арабской армии принимали участие и российские добровольцы, так же, впрочем, как и во многих сражениях с террористами в Сирии. Русский доброволец по праву может считать себя освободителем сирийского народа и защитником своей родины, боровшимся с терроризмом на дальних рубежах, дабы не пустить заразу в свой дом.


Российский доброволец в Сирии многим напоминает героя советского кинофильма «Белое солнце пустыни» (во всяком случае для меня). Товарищ Сухов приехал защищать свою родину и угнетённый братский народ от бандитов и не может успокоится, пока не спасёт всех женщин, стариков и детей и не убедится в их безопасности. Как можно думать о возвращении домой пока последний Абдулла не наказан и не уничтожен и последний мирный городок или селение не освобождено от бандитов. Именно с таким добровольцем познакомилась Сирия и впоследствии полюбила своего товарища Сухова. Ведь он не только ценой своей жизни спасает её детей, но и учит их давать достойный отпор бандитам и террористам. А заодно и по-настоящему любить свою родину. Параллелей можно провести множество.


Где-то там дома ждёт Екатерина Матвевна, но именно ради неё Сухов и не спешит на родину, пока не убедится в уничтожении последнего оплота врага и очага заразы, которая, если её сейчас не добить, рано или поздно постучится и в наш дом. Сегодня русский доброволец проследил за изгнанием и уничтожением террористов из их последней цитадели. Ещё несколько штрихов и Сирия будет полностью освобождены и излечена. Потерпи пожалуйста, дорогая Екатерина Матвевна….


*запрещённая в РФ террористическая организация

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