архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 09.11.17 19:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Глобальная сеть Хакеры из ФСБ атакуют

US Identifies 6 Russian Government Officials Involved In DNC Hack

Соединённые Штаты идентифицировали 6 российских государственных служащих причастных к взлому компьютерных систем Национального комитета Демократической партии November 02, 2017 Swati Khandelwal Министерство юстиции Соединенных Штатов, по сообщениям, собрало достаточно доказательств, для обвинения, по меньшей мере, шестерых российских государственных чиновников в том, что они, предположительно, причастны к взлому компьютерных систем Национального комитета Демократической партии (Democratic National Committee - DNC) и утечке информации во время президентской гонки 2016 года.

Ранее в этом году американские спецслужбы пришли к заключению, что российское правительство стояло позади взлома электронной почты и обнародования электронных писем Национального комитета Демократической партии. Сделано это было с целью повлиять на ход президентских выборов 2016 года в пользу Дональда Трампа.

Теперь, цитируя людей, знакомых с расследованием, газета Wall Street Journal сообщила в четверг, что уже в начале следующего года федеральные прокуроры Соединенных Штатов могут предъявить обвинения против предполагаемых неназванных российских чиновников

Американские федеральные разведслужбы полагают также, что "десятки" других российских чиновников, возможно, также участвовали во взломе компьютерных систем DNC, которое, предположительно, было заказано самим президентом России Владимиром Путиным.

Однако и Путин и российские государственные чиновники отрицают обвинения.

Взлом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии в прошлом году, привел к краже тысяч электронных писем комитета, включая личные и чувствительные электронные письма от организатора выборной кампании Хиллари Клинтон, Джона Подесты, которые впоследствии появились на веб-сайте WikiLeaks.

В отдельном судебном расследовании, проводимом фирмой по реагированию на FireEye-инциденты “Mandiant”, ею были определены инструменты взламывания и методы, использовавшиеся при проникновении хакеров в системы DNC. Эти инструменты и методы ассоциируются с группой Fancy Bear—также известной как APT28, Sofacy, Sednit, и Pawn Storm— спонсируемой государством хакерской командой, которая, как полагают, является подразделением российской военной разведки (ГРУ).

С расследованием взлома DNC тесно сотрудничали федеральные агенты и прокуроры Вашингтона, Питтсбурга, Филадельфии и Сан-Франциско. Однако ни один из них не стал раскрывать персональные данные шести подозреваемых.

Тем не менее, даже будучи обвиненными, российские чиновники или хакеры вряд ли предстанут перед судом в Соединенных Штатах, если только они не ступят на американскую землю. У страны нет соглашения о выдаче с Россией.

Это уже второй случай в этом году, когда Соединенные Штаты обвиняют российских чиновников в причастности к киберпреступлениям.

В марте 2017 г., министерство юстиции Соединенных Штатов выдвинуло обвинения против двух офицеров российской разведки — Дмитрия Александровича Докучаева и Игоря Анатольевича Сущина, и двух криминальных хакеров — Алексея Алексеевича Белана и Карима Баратова, в связи со взломом компьютерных систем компании Yahoo в 2014 году, в результате которого были украдены данные приблизительно 500 миллионов аккаунтов пользователей Yahoo*.

Однако никто из них так никогда не предстал перед судом Соединенных Штатов.



*

US Charges Two Russian Spies & Two Hackers For Hacking 500 Million Yahoo Accounts

США обвинили двух русских шпионов и двух хакеров во взломе 500 миллионов аккаунтов Yahoo От скаута - статья переведена частично Wednesday, March 15, 2017 Mohit Kumar

………………………... Эти четыре ответчика — два офицера российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и два других хакера — опознаны как:

Дмитрий Александрович Докучаев, 33 года — во время совершения взлома - офицер Центра информационной безопасности ФСБ, гражданин и резидент России. Игорь Анатольевич Сущин, 43 года — офицер ФСБ, начальник Докучаева в ФСБ, гражданин и резидент России. Алексей Алексеевич Белан, иначе "Magg", 29 лет — гражданин и резидент России, числится в списке “Самых разыскиваемых хакеров” ФБР, ему дважды - в 2012 и 2013 годах, американскими Федеральными большими жюри предъявлялись обвинения в взломе и мошенничестве. Карим Баратов, он же "Кей", "Карим Таловеров" и "Карим Акехмет Токбергенов", 22 года — гражданин Канады и Казахстана, резидент Канады.

В 38-страничном обвинительном заключении оглашенном в среду, прокуроры заявили, что в начале 2014 года, два российских шпиона, работая вместе с двумя другими хакерами, взломали и получили доступ к компьютерным системам Yahoo.

Белан, имя которого находится в списке ФБР наиболее опасных киберпреступников, , использовал протокол передачи файлов (FTP), чтобы загрузить базу данных Yahoo, содержащую имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, а также другую "определенную информацию….. более чем 500 миллионов аккаунтов Yahoo".

Шпионы тогда использовали украденную информацию, чтобы получить несанкционированный доступ к содержанию аккаунтов в Yahoo, Google и других провайдеров, включая аккаунты российских и американских чиновников, российских журналистов, сотрудников финансовых служб и других компаний.

Диапазон обвинений официально перечислен как:

Заговор с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотребления Заговор с целью совершения краже коммерческой тайны и участие в краже Заговор с целью совершения экономического шпионажа и участие в экономическом шпионаже Заговор с целью совершения сетевого мошенничества Мошенничество с использованием устройства поддельного доступа Создание оборудования для поддельного доступа Хищение идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах Рассылка кода с намерением нанести ущерб компьютерам Несанкционированный доступ к компьютеру для получения информации для коммерческого преимущества и частной финансовой выгоды

Баратов был арестован во вторник полицейским управлением Торонто, в то время как Белан и два офицера ФСБ находятся в России. ………..

статью прочитали: 2 человек Комментарии