Новые законы: защита киберпространства на международном уровне

В современном мире человек все больше и больше времени проводит в интернете. Многие из нас пользуются социальными сетями для общения, сайтами для просмотра фильмов и слушают любимую музыку, которую тоже скачивают из всемирной Сети.





Но насколько безопасным является наше нахождение в киберпространстве? На данный момент власти нашей страны прилагают всевозможные усилия для того, чтобы даже самый начинающий пользователь ПК не подцепил «виртуальную заразу».





Но пока нет законодательных норм, которые бы регулировали межгосударственные отношения в киберпространстве. По данному вопросу высказался глава РКН Александр Жаров:

«Международно-правовые механизмы, позволяющие отстаивать суверенное право государств на регулирование в национальном сегменте интернета, по-прежнему не установлены. Отсутствие норм, регулирующие межгосударственные отношения в этой сфере, затрудняют формирование системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стабильного и равноправного партнерства», - заявил Жаров, выступая на Всемирной конференции по интернету.





В ведомстве разрабатывают наиболее эффективные способы по борьбе с «виртуальными» мошенниками. Благодаря сотрудникам ведомства за последние месяцы были заблокированы сайты, которые представляли угрозу для пользователей.





Таким образом, можно сделать вывод, что работа РКН – это современная инициатива, дающая результаты в важнейшем деле по защите граждан Российской Федерации от злоумышленников в киберпространстве.





