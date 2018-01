архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.01.18 00:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Veterans today”,

"Jerusalem Post: 2017 was “the year of Putin”" США - 30 декабря 2017 г. Jerusalem Post: “2017-й — это год Путина” Forbes: “После шести с половиной лет войны враги аль Асада бегут, теряя тапочки, обратно к нему. Повстанцы, поддерживаемые объединёнными силами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Катара и других государств, так и не смогли свергнуть его…. Успех влечет за собой новые успехи и упорство аль Асада вынудило его врагов признать, что он не уйдёт".

By Jonas E. Alexis December 30, 2017

The Jerusalem Post признал, что человеком года был Владимир Путин. 14 декабря журналисты, писатели, репортеры — 1600 людей самых различных взглядов, в течение более 3-х часов задавали вопросы Путину. Можете ли вы представить себе какого-либо американского президента делающим то же самое? Следует иметь в виду, что Путин не избегает вопросов. Он сосредоточен, и всегда пытается построить свои ответы на морально-политической основе, которую презирают британские и американские представители. Помните, как он разгромил таких людей как Мегин Келли, Фарид Закария, Чарли Роуз, журналист Би-би-си Джон Симпсон и других? Путин овладевает вниманием своей аудитории, потому что он всегда пытается добраться до сути вопросов, особенно когда речь идет о рассмотрении американской политики мирового доминирования. Jerusalem Post пишет: “Тур Путина по Ближнему Востоку закрывает год перемен в регионе, год, который видел и Исламское государство, почти полностью побежденное в Ираке и Сирии, и затухание и исчезновение надежд Арабской весны и когда-то мощной американской неоконсервативной идеологии демократизации”. [1] Тут нужно подчеркнуть две вещи: и ИГИЛ побеждено в Сирии, и неоконсервативная идеология сходит на нет в регионе в том числе и потому что Россия не позволила неоконам отхватить “свой кусок пирога”. Это - одна из причин, почему флагман неоконсерваторов , Weekly Standard, неохотно признал в 2015-м, что “Путин - новый шериф в городе”. [2] Даже Израиль, как пишет сама Нью-Йорк таймс, “признает, что Путин - новый шериф Ближнего Востока”. [3] Хотя Jerusalem Post удивительным образом признала, что “ваххабитская идеология Саудовской Аравии повлияла на многие экстремистские группировки в 20-м веке”, [4], но JP так и не объяснила читателям, почему и Израиль и Соединенные Штаты с незапамятных времен поддерживают Саудовскую Аравию. Ведь Саудовская Аравия использовала ту же самую идеологию, чтобы в течение многих лет убивать йеменских мужчин, женщин и детей, но и Соединенные Штаты и Израиль хотели бы сказать миру, что новым Гитлером в городе является Иран — та самая страна, которая боролась с террористическими группировками в Сирии. Теперь вы видите, почему Новый мировой порядок действительно не приемлем? Теперь вы видите, что это мировоззрение по сути своей является сатанинским и направлено против самих основ морали и политического порядка? Теперь вы видите, почему для Путина было легко победить в 2017-м?

Сирийские дети снова могут играть. Это вопрос не “поклонения” Путину или поддержки всего, что он когда-либо делал; это - вопрос наведения некоторого порядка в этом хаотическом и дьявольском мире. “За” вы Путина или “против”, факт теперь бесспорен: неоконсерваторы проиграли сирийскую войну; сирийцы сегодня более счастливы, чем прежде; Израиль обозлён и расстроен; Новый мировой порядок боится Владимира Путина и России. Даже Newsweek и Forbes, (кто бы мог подумать!), неохотно и невнятно, но признали этот факт. [5] Читайте внимательно, что пишет Forbes: “После шести с половиной лет войны враги аль Асада бегут, теряя тапочки, обратно к нему. Повстанцы, поддерживаемые объединёнными силами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Турции, Саудовской Аравии, Катара и других государств, так и не смогли свергнуть его”. “Успех влечет за собой новые успехи и упорство аль Асада вынудило его врагов признать, что он не уйдёт. Вашингтон прекратил требовать смены режима, как это делали президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон”. “В прошлом январе, директор ЦРУ Майк Помпео позвонил руководителю военной разведки аль Асада, Али Мамлуку, чтобы обратиться за помощью в нахождении пропавшего американского журналиста Остина Тайса, но также получить информацию о джихадистских врагах аль Асада, которые могли бы угрожать Соединенным Штатам”. “Британцы начали дипломатический зондаж Дамаска, а европейские государства, которые отозвали своих послов в 2012 году, теперь регулярно посылают их с миссиями в сирийскую столицу”. “‘Никто не может сказать - ‘Извините, я был неправ’, объяснил западный источник близкий к секретным переговорам между аль Асадом и Западом. “Французские дипломаты спрашивают меня - как выйти из этого положения”. Египтяне, которые первоначально поддержали восстание против сирийского президента, теперь поддерживают его самого. “Иракцы, союзники Америки в войне против Исламского государства, послали ему военную помощь. Даже соседняя Иордания, которая разрешила ЦРУ обучать сирийских повстанцев на своей территории, заявляет, что отношения с её временным противником, ‘вероятно, примут положительный оборот’”. [6] Как написал Salon - у нас есть что праздновать [7] по окончании 2017 года. Авторы и редакторы VT упорно работали все эти годы, чтобы публично разоблачить роль израильского режима и империи США в Сирийской войне. Спасибо всем. Давайте и в 2018-м устроим и режиму и империи “весёлую жизнь” [1] Seth J. Frantzman, “How 2017 became the year of Putin,” Jerusalem Post, December 30, 2017.

статью прочитали: 113 человек Комментарии