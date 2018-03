архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.03.18 05:05 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US hampers Iran’s advance toward Syrian oil-rich city" Турция - 27 февраля 2018 г. Авиация США отбила вторую попытку захвата нефтяных полей в Дэйр эз-Зор Богатые нефтью нефтяные поля в районе города Дэйр эз-Зор находятся под контролем курдских террористических группировок PYD/PKK By Mohamad Misto, Selen Temizer 27.02.2018 DEIR EZ-ZOR /ANKARA Согласно местным источникам, удары американской авиации, нанесенные в понедельник поздно вечером, затруднили продвижение иранских сил к богатым нефте-газоносным полям расположенным в районе сирийского города Дейр эз-Зор. Иранские про-режимные силы захватили 22 нефтегазоносных участка и попытались занять энергоисточники в удерживаемом PYD/PKK городе, но не смогли продвинуться вперед из-за американских ударов с воздуха, сказали источники, из-за ограничений на общение со СМИ, пожелавшие остаться анонимными. Поддерживаемые Ираном, про-асадовские ополченцы отступили назад, к контролируемым режимом районам, после того, как их пункты снабжения в районе города Salihi были разбомблены американской авиацией. Ранее в феврале, иранские силы попытались атаковать Deir ez-Zor, с тем чтобы захватить нефтяные и газовые месторождения, но американские удары с воздуха воспрепятствовали попытке. Столкновения между иранскими ополченцами и террористами PYD/PKK вспыхнули четыре дня назад, когда ополчение складировало боеприпасы в районе Salihi и начало запускать ракеты по газовому месторождению Conoco, сообщили источники. С сентября, контроль над богатыми нефтью и газом частями страны - такими как Deir ez-Zor, Ракка и Аль-Хасаках, перешел, при воздушной поддержке США, от ИГИЛ к PYD/PKK. По состоянию на прошлый октябрь, PYD/PKK захватил несколько энергетических объектов в Deir ez-Zor, включая завод по производству газа Conoco и нефтяные поля Al-Omar и Jafra. Примечательно, что нефтяные месторождения в восточном Deir ez-Zor, включая Afra, Taanah и Azraq, составляют примерно одну треть общих запасов энергоносителей Сирии. статью прочитали: 1313 человек Комментарии