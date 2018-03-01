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опубликовано редакцией на Переводике 01.03.18 05:05
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Авиация США отбила вторую попытку захвата нефтяных полей в Дэйр эз-Зор

Богатые нефтью нефтяные поля в районе города Дэйр эз-Зор  находятся под  контролем курдских террористических группировок   PYD/PKK

By Mohamad Misto, Selen Temizer  27.02.2018

DEIR EZ-ZOR /ANKARA

Согласно местным источникам, удары американской  авиации,  нанесенные  в понедельник поздно вечером, затруднили  продвижение иранских сил к  богатым нефте-газоносным  полям  расположенным  в  районе сирийского города  Дейр эз-Зор.

Иранские про-режимные силы  захватили 22  нефтегазоносных участка  и  попытались занять  энергоисточники   в  удерживаемом  PYD/PKK  городе,  но  не  смогли  продвинуться  вперед  из-за американских ударов с воздуха, сказали источники, из-за ограничений на  общение со СМИ, пожелавшие остаться  анонимными.

Поддерживаемые  Ираном,  про-асадовские  ополченцы отступили назад,  к  контролируемым режимом  районам, после того, как их пункты снабжения в  районе города Salihi  были  разбомблены  американской авиацией.

Ранее в феврале, иранские силы попытались  атаковать  Deir ez-Zor,  с  тем  чтобы  захватить  нефтяные и газовые  месторождения, но американские удары с воздуха воспрепятствовали попытке.

Столкновения  между иранскими ополченцами и террористами PYD/PKK  вспыхнули  четыре дня назад, когда ополчение  складировало  боеприпасы  в районе Salihi и начало  запускать  ракеты  по  газовому  месторождению Conoco,  сообщили  источники.

С сентября,  контроль  над  богатыми   нефтью и газом  частями  страны - такими  как Deir ez-Zor, Ракка и Аль-Хасаках,  перешел,  при  воздушной  поддержке США,  от  ИГИЛ к   PYD/PKK.

По состоянию на прошлый октябрь,  PYD/PKK захватил несколько энергетических объектов  в Deir ez-Zor, включая завод по производству газа Conoco и нефтяные  поля Al-Omar и  Jafra.

Примечательно,  что  нефтяные месторождения   в восточном Deir ez-Zor, включая Afra, Taanah и Azraq,  составляют примерно одну треть  общих  запасов  энергоносителей Сирии.

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теги: Сирия  
   
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