Женщины-офицеры – неотъемлемая часть операции в Африне

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ АФРИН



Фото: АА

Успешному продвижению частей турецкой армии и отрядов сирийской оппозиции в направлении города Африн, способствуют также части, дислоцированные в приграничных с Сирией провинциях Турции.

В рядах приграничных соединений ВС Турции, обеспечивающих поддержку и огневое прикрытие продолжающейся антитеррористической операции на северо-западе Сирии, служит немало женщин-офицеров.





Одна из них — капитан Дилек Айгюн, входящая в состав группы, ответственной за действия батареи самоходных артиллерийских установок «Шторм» (Fırtına ).

В беседе с Агенством Анадолу Айгюн отметила, что САУ «Шторм» способны уничтожать объекты противника на расстоянии до 40 км. «Система наведения и стрельбы САУ «Шторм» полностью автоматизирована. Установки управляются через компьютер и могут вести огонь при любых погодных условиях. Бойцы на передовой чувствуют себя в безопасности, зная о поддержке артиллерии», — говорит капитан, отмечая, что участие в операции «Оливковая ветвь» очень важно для нее.





В рядах военных частей, задействованных в операции в «Африне, служит также офицер Гюлру Гизем Атабей. Она ответственна за осмотр, ремонт и восстановление военной техники.

Вместе с ней, в части служат офицер Джерен Озчелик, которой поручено техобслуживание САУ «Шторм». Они проводят ежедневный осмотр техники, фиксируя и устраняя малейшие неисправности в системе установок.

В свою очередь, офицер службы доставки боеприпасов Чигдем Юксель рассказала, что оружие и боеприпасы частям ВС Турции на передовой доставляются бесперебойно. «Мы гордимся службой Родине и готовы выполнить любую поставленную задачу», — подчеркнула Юксель.











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