Франция отправит войска в Сирию; Франция не отправит войска в Сирию; ИНФОГРАФИКА - Французская армия заодно с террористами в Сирии









ПАРИЖ

После встречи президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией Сирийских демократических сил (СДС) в Париже некоторые французские СМИ предприняли попытку представить заявления главарей СДС в качестве официальной позиции Парижа.

Террористы СДС сразу же после встречи с Макроном заявили журналистам, что президент Франции якобы выразил готовность отправить войска в Сирию.

Некоторые французские издания растиражировали эти заявления, выдав их за официальную позицию Парижа. Но после опровержения Елисейского дворца СМИ были вынуждены внести изменения в тексты своих материалов.

В частности, Le Figaro, одна из влиятельных газет Франции, принадлежащая аэрокосмической корпорации Dassault Aviation, меняла заголовок статьи три раза в течение часа.



Первоначальный заголовок «Франция отправила войска на север Сирии» вначале был изменен на «может отправить», а потом - на «увеличит поддержку».



Также ряд французских медиа раскритиковал Макрона за то, что он поздно сделал заявление по этому вопросу.





ПАРИЖ

Франция не планирует проводить самостоятельные военные операции на севере Сирии. Об этом сообщил агентству «Анадолу» представитель Елисейского дворца, комментируя информацию во французских СМИ после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией Сирийских демократических сил (СДС) в Париже.

По его словам, позиция Парижа остается неизменной, и Франция не отправит войска в Сирию. Французские войска не будут проводить новых операций в этой стране, сказал собеседник агентства.

По словам источника, французские подразделения в Сирии будут представлены лишь в составе международной коалиции по борьбе с ДЕАШ.

После встречи президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией СДС в Париже некоторые французские СМИ предприняли попытку представить заявления главарей СДС в качестве официальной позиции Парижа.

Некоторые французские издания растиражировали эти заявления, выдав их за официальную позицию Парижа. Но после опровержения Елисейского дворца СМИ были вынуждены внести изменения в тексты и заголовки своих материалов.





СТАМБУЛ / АНКАРА

Французские военные дислоцированы в пяти районах севера Сирии, подконтрольных террористам YPG/PKK.

Агентство AFP 9 июня 2016 года со ссылкой на Министерство обороны Франции сообщало, что на подконтрольных террористам YPG/PKK территориях Сирии дислоцирован отряд французского спецназа.

Достоверные источники агентства «Анадолу» в Сирии сообщили, что с лета 2016 года группа французских военных размещена в Сирии в составе сил Международной коалиции по борьбе с ДЕАШ.

Более 70-и сотрудников спецназа ВС Турции размещены в районе холма Миштанур, в районе Сиррин, поселке Айн Иса и в районе цементного завода «Лафарже» в районе Хараб Ышк. Французские силы участвуют в операциях YPG/PKK.

В период создания военно-воздушной базы в сирийском районе Хараб Ышк американская армия включила в состав базы близлежащий цементный завод, где дислоцированы французские военные.

Кроме того в районе города Ракка действуют более 30 французских военных.

Наряду со спецназом ВС Франции, оказывающим в последние два года активную поддержку операциям террористов YPG, в Сирии действуют военные 1-го Морского пехотного парашютного полка сухопутных сил ВС Франции (1er RPIMa) и 10-го парашютного отряда коммандос (CPA 10) ВВС Франции.

В официальных документах эти подразделения числятся дислоцированными на территории Ирака, однако часто пересекают сирийско-иракскую границу через КПП «Симелка».

Источники на местах сообщают, что в последние три дня частота переброски французские войск из Ирака в Сирию резко возросла.

Накануне, 29 марта главари сформированных террористами YPG/PKK «Сирийских демократических сил» (СДС), встретились в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Французские СМИ со слов террористов сообщили, что администрация Макрона пообещала поддержку СДС и отправит военный контингент в сирийский Мюнбич.





ИЗМИР

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подверг жесткой критике президента Франции Эммануэля Макрона, принявшего накануне делегацию Сирийских демократических сил (СДС).

Напомнив о словах французского лидера относительно готовности Парижа к посредничеству между СДС и Турцией, премьер Турции сказал: «По какому праву Макрон пытается стать посредником между террористами и Анкарой? Кто возложил на него подобную миссию?».

Премьер Турции подчеркнул, что Анкара не ведет диалог с преступниками, а противостоит им. «Анкара настроена на полное устранение угрозы терроризма как внутри страны, так и в регионе. Наглядным подтверждением тому стали операции «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» в Сирии», - констатировал премьер.

По его словам, если Париж не осознает приоритетов Анкары в регионе, то руководству Франции стоило бы вынести уроки из собственной истории. «Неужели Франция пытается причинить жителям Сирии ту же боль, что пережили из-за ее действий жители Алжира?», - сказал турецкий премьер.

Йылдырым подчеркнул, что Анкара не ставит различий между структурами, оказывающими давление на жителей Сирии. «Если Макрон пытается выступить посредником террористов, то это его личное дело. Что касается Турции, то мы не имеем ничего общего с преступными структурами», - добавил Йылдырым.

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