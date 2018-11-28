Американские ученые исследуют, как «экранное время» нарушает сон





Вашингтон, 27 ноября. Американские исследователи показали, как «экранное время» может нарушить сон: некоторые клетки в глазах, подвергающиеся воздействию искусственного света поздней ночью, связаны с путаницей внутренних часов людей.

Исследование, опубликованное во вторник в журнале Cell Reports, может помочь в лечении бессонницы и мигрени. Эти условия также связаны с когнитивной дисфункцией, раком, ожирением и метаболическим синдромом.

«Мы постоянно подвергаемся искусственному свету, независимо от «экранного времени», проводя день в помещении или бодрствуя поздней ночью», – сказал профессор Salk Institution Саттин Панда.

«Этот образ жизни вызывает нарушения наших циркадных ритмов и имеет пагубные последствия для здоровья», – сказал Панда.

В задней части наших глаз содержится сенсорная мембрана, называемая сетчаткой, чей самый внутренний слой содержит крошечную совокупность светочувствительных клеток, которые работают как пиксели в цифровой камере, согласно исследованию.

Когда эти клетки подвергаются воздействию постоянного света, белок, называемый меланопсин, постоянно восстанавливается внутри них, подавая сигналы уровней окружающего света непосредственно в мозг, чтобы регулировать сознание, сон и бдительность.

Согласно исследованию, белок играет ключевую роль в синхронизации наших внутренних часов через 10 минут освещения и, при ярком свете, подавляет гормональный мелатонин, который отвечает за регулирование сна.

Исследователи Salk использовали молекулярные инструменты, чтобы ввести меланопсин в клетки сетчатки у мышей, и они обнаружили, что некоторые из этих клеток обладают способностью выдерживать световые реакции при воздействии повторных длинных импульсов света, в то время как другие становятся десенсибилизированными.

Они также обнаружили, что аррестины, белки, которые обычно останавливают активность определенных рецепторов, на самом деле необходимы для того, чтобы меланопсин продолжал реагировать на длительное освещение.

У мышей, лишенных белков-аррестинов, клетки сетчатки не смогли выдержать свою чувствительность к свету при длительном освещении.

Лучшее понимание взаимодействия меланопсина и того, как глаза реагируют на свет, могли бы дать новые цели для противодействия искаженным циркадным ритмам из-за длительного «экранного времени».

Команда исследователей обнаружила, что химические вещества, называемые опсинамидами, могут блокировать активность меланопсина у мышей, не влияя на их зрение, предлагая потенциальный терапевтический способ преодоления гиперчувствительности к свету, испытываемой страдающими мигренью.

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