опубликовано редакцией на Переводике 03.12.18 19:06 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Business Insider”,

"The 10 most important things in the world right now" США - 29 ноября 2018 г. Самые важные вещи в мире на данный момент Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.MANDEL NGAN/AFP/Getty Images Отчет Трампа в отрасли торговли начинает казаться абсолютно несовершенным. По данным Бюро переписи США, товарный дефицит - основная причина президента дать начало торговой войне – в октябре составил 77,2 миллиардов долларов. Это рекорд. Инвесторам на распродажах iPhone от Apple стоит оживиться из-за этой скрытой золотой жилы. Акционеры Apple, которые увязли в новостях iPhone, не имеют большой причины быть оптимистичными относительно цен на акций технического гиганта, говорит аналитик Wedbush Дэвид Айвс. Шторм Дэниелс утверждает, что ее адвокат Майкл Авентити подал в суд на Трампа без ее разрешения. Мебельный гигант Ikea собирается повысить зарплату своим самым несчастливым работникам. Ikea США заявила в среду, что планирует увеличить зарплату своим сотрудников по вопросам мерчандайзинга. Бывший помощник кампании Трампа и нынешний заключенный в федеральном тюремном лагере в Оксфорде, Висконсин, Джордж Пападопулос снова в беде .... Следователи изучают письмо, в котором утверждается, что Пападопулос сказал, что он преследует богатую российскую бизнес-сделку для себя и Трампа после выборов. Сенат США проголосовал за прекращение поддержки США войны Саудовской Аравии в Йемене. Резолюция, которая призвала президента убрать большинство американских войск, размещенных в Йемене, прошла почти 2 к 1. Белый дом действительно не знает, как играть в идею «Космических сил» Трампа. Космические силы, следует напомнить, - это долгожданное шестое военное отделение президента Дональда Трампа. Президент США ретвитнул противоречивый мем. В принципе, это касается обычных политических противников Трампа, но есть и изображение его заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна. Заключенные тюрьмы в Южной Каролине обманули американские войска на сотни тысяч долларов. При поддержке гражданских лиц заключенные обманули сотни военнослужащих армии, военно-морского флота, военно-воздушных сил и морской пехоты. Они были пойманы.