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опубликовано редакцией на Переводике 03.12.18 19:06
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Самые важные вещи в мире на данный момент

важные вещи.jpg

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.MANDEL NGAN/AFP/Getty Images

  1. Отчет Трампа в отрасли торговли начинает казаться абсолютно несовершенным. По данным Бюро переписи США, товарный дефицит  - основная причина президента дать начало торговой войне –  в октябре составил 77,2 миллиардов долларов. Это рекорд.

  2. Инвесторам на распродажах iPhone от Apple стоит оживиться из-за этой скрытой золотой жилы. Акционеры Apple, которые увязли в новостях iPhone, не имеют большой причины быть оптимистичными относительно цен на акций технического гиганта, говорит аналитик Wedbush Дэвид Айвс.

  3. Шторм Дэниелс утверждает, что ее адвокат Майкл Авентити подал в суд на Трампа без ее разрешения.

  4. Мебельный гигант Ikea собирается повысить зарплату своим самым несчастливым работникам. Ikea США заявила в среду, что планирует увеличить зарплату своим сотрудников по вопросам мерчандайзинга.

  5. Бывший помощник кампании Трампа и нынешний заключенный в федеральном тюремном лагере в Оксфорде, Висконсин, Джордж Пападопулос снова в беде .... Следователи изучают письмо, в котором утверждается, что Пападопулос сказал, что он преследует богатую российскую бизнес-сделку для себя и Трампа после выборов.

  6. Сенат США проголосовал за прекращение поддержки США войны Саудовской Аравии в Йемене. Резолюция, которая призвала президента убрать большинство американских войск, размещенных в Йемене, прошла почти 2 к 1.

  7. Белый дом действительно не знает, как играть в идею «Космических сил» Трампа. Космические силы, следует напомнить, - это долгожданное шестое военное отделение президента Дональда Трампа.

  8. Президент США ретвитнул противоречивый мем. В принципе, это касается обычных политических противников Трампа, но есть и изображение его заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна.

  9. Заключенные тюрьмы в Южной Каролине обманули американские войска на сотни тысяч долларов. При поддержке гражданских лиц заключенные обманули сотни военнослужащих армии, военно-морского флота, военно-воздушных сил и морской пехоты. Они были пойманы.

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теги: Дональд Трамп, Политика, Икеа  
   
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