После инцидента с «Ил-20» атаки Израиля в Сирии прекратились

Редакция

Бывший начальник военной разведки Амос Ядлин утверждает, что трагический инцидент, в ходе которого сирийские ПВО в районе Латакии по ошибке сбили российский самолет «Ил-20», привел к тому, что атаки израильских ВВС на иранские объекты на территории Сирии практически полностью прекратились.

Ядлин заявил в радиоинтервью, что, помимо российского давления, была еще одна причина. Иран изменил свою тактику: теперь строительство его стратегических объектов перенесено из Сирии в соседние Ирак и Ливан.

«Помимо того, что русские на нас обиделись, я предполагаю, что были и другие причины, – заявил Амос Ядлин. – Россия предъявила претензии Ирану в очень агрессивной форме, поскольку цель российской стратегии – стабилизация ситуации в Сирии. А Иран подрывает эту политику попытками построить в Сирии заводы по выпуску современных систем ракетного наведения».

Амос Ядлин возглавляет Институт исследований в области национальной безопасности. По его словам, противостояние Израиля и Ирана на территории Сирии не приносит России никакой пользы, и Россия открыто выражает иранцам свое недовольство. В связи с этим уже сегодня можно наблюдать изменение иранской стратегии в Сирии.

После инцидента с «Ил-20» в отношениях между Россией и Израилем наступил кризис. Недавно президент Путин сообщил, что в ближайшее время не запланированы встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После самолетного инцидента израильский лидер предпринимал много попыток встретиться с президентом России, но ему так и не удалось этого добиться. Две недели назад Путин и Нетаниягу обменялись несколькими фразами в кулуарах парижской конференции, посвященной столетию окончания Первой мировой войны.

В прошлом месяце «ХаАрец» сообшила, что Россия выбрала жесткую линию по отношению к Израилю во всем, что касается свободы действий израильских ВВС в небе Сирии. Среди прочего, Россия потребовала от ЦАХАЛа подробных объяснений по поводу всех операций в воздушном пространстве Сирии посредством, как минимум, горячей телефонной линии, созданной по решению лидеров двух стран во избежание возможных столкновений между армиями двух стран. Известно о многих случаях использования российских радарных установок сирийских ПВО во время израильских атак иранских объектов на территории Сирии.

«ХаАрец» Ц.З. К.В.

Фото: Офер Вакнин.

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