опубликовано редакцией на Переводике 18.01.19 12:54 переводчик bachmatov1988; “Brookings”,

"Will Europe try to save the INF Treaty?" США - 13 декабря 2018 г. Попытается ли Европа спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? В начале февраля правительство США приостановит свои обязательства, предусмотренные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что освобождает Россию от исполнения обязательств по договору со своей стороны. Для Европы время идет, пишет Стивен Пайфер. Эта статья первоначально была опубликована Институтом международных исследований имени Спогли в Стэнфорде. 4 декабря госсекретарь США Помпео объявил, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к соблюдению Договора от 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ином случае Вашингтон приостановит свои обязательства по договору. Будущее договора представляется мрачным. Кремль угрожает принятием контрмер, если США примут решение о приостановлении договора, в то время как для Вашингтона сохранение договора кажется неинтересным. Если договор нужно спасти, должны действовать европейские лидеры. До недавнего времени высшие должностные лица Европы мало публично говорили о необходимости того, чтобы Россия отказалась от нарушения договора. Они не сделали это главным вопросом в своих дипломатических отношениях с Москвой. Недавно в ходе разговора о потенциальном крахе ДРСМД бывший член правительства США даже задал вопрос о том, волнует ли это европейцев. Им следует это сделать. Будучи глобальным по своему масштабу, ДРСМД сконцентрирован на укреплении европейской безопасности. Он заключается в запрете и ликвидации американских и советских ракет наземного базирования средней дальности (500-5500 километров), ракет, размещенных в большом количестве между Атлантическим океаном и Уральскими горами в 1980-ее. Разработка и размещение Россией крылатой ракеты наземного базирования известной как 9M729 теперь представляет собой существенное нарушение договора. Представители США поднимали вопрос об этом нарушении на переговорах с российскими коллегами в последний пять лет, но без результатов. В октябре президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты воспользуются правом на выход из договора. Многие ожидали от Помпео, что он объявит о том, что Соединенные Штаты официально уведомили Москву о том, что выйдут из договора через шесть месяцев, что предусмотрено договором. В просочившемся в прессу меморандуме, подготовленном Советником по национальной безопасности Болтоном, не являющемся сторонником договора, заявлено, что уведомление будет направлено к 4 декабря и что Пентагон как можно скорее разработает американскую ракету средней дальности наземного базирования. Однако, явно отражая дискуссии между Трампом и канцлером Германии Меркель в Аргентине, Помпео вместо этого объявил о 60-дневном периоде, по истечении которого Соединенные Штаты приостановят своим обязательства по договору, если Москва не вернется к его соблюдению. Приостановление Соединенными Штатами своих обязательств освободит Россию от своих обязательств по выполнению договора. Договор технически останется в силе, но ни одна из сторон не будет соблюдать его условия. Россия не показали никаких признаков готовности к устранению нарушений. Ни Трамп, ни Болтон не заинтересованы в сохранении соглашения, в то время как растет заинтересованность Пентагона в ракетах средней дальности. Это не предвещает ничего хорошего для будущего договора. Если европейские союзники, извлекающие выгоду из договора в области безопасности, хотят его сохранения, им нужно решить три задачи. Во-первым, европейским лидерам нужно прямо и решительно привлечь к этому вопросу президента Путина. Он должен услышать от Меркель, президента Макрона, премьер-министра Конте и других лидеров, что ракета 9M729 представляет собой серезную проблему для отношений с его европейскими коллегами. В настоящее время Путину мало говорили по этому вопросу напрямую. Если европейские лидеры хотят сохранить договор, им нужно это изменить. Им не нужно просить Путина признать, что ракета 9M729 является нарушением договора. Вместо этого, им нужно подчеркнуть, что ракета представляет собой неприемлемую угрозу для их стран и убедить его внести важный вклад в европейскую безопасность путем ликвидации ракеты. Он мог бы сделать это в качестве меры по укреплению доверия, без признания своей вины. Им также нужно подчеркнуть, что если Путин не будет действовать, это останется сложным вопросом для него в будущем. Во-вторых, европейцам необходимо серьезно рассмотреть военные меры для ответа на ракету 9M729. Усиление политического давления на Кремль будет полезным, но военные меры были бы более значимыми, особенно для министерства обороны России. Москва никогда не согласилась бы на РДСМД в первую очередь, если бы НАТО не разместила Першинг II и крылатые ракеты наземного базирования в Европе в 1980-ее. Готовы ли союзники по НАТО поддержать размещение в Европе новой американской ракеты средней дальности? Эт точно привлекло бы внимание России, но это заходит слишком далеко. Тем не менее, европейские союзники немедленно начали бы подробную и предметную дискуссию о военных мерах, которые НАТО должна принять и примет для того, чтобы сбалансировать российскую ракету 9M729. Петагон готов к этому обмену. Но даже при этом более серьезное воздействие на Москву было бы, если бы вопрос о военных контрмерах поднимали европейские правительства. В-третьих, европейские политики должны рекомендовать Вашингтону, что если русские изменят курс и начнут серьезно заниматься западными опасениями относительно ракеты 9M729, Пентагону нужно рассмотреть возможность разрешить опасения России относительно того, что оборонительные ракетные пусковые установки в Румынии могут использоваться для запуска наступательных ракет. Это не является трудноразрешимой задачей. Соединенные Штаты могли бы решить ее тоже в качестве меры по укреплению доверия. Будут ли это меры успешными? Россия до сих пор не показала своей готовности к отказу от своих вложений в ракету 9M729. Сохранение ДРСМД будет сложной задачей, но борьба еще не завершена. Волнует ли это европейцев? Если да, то Берлин, Париж, Будапешт, Гаага и другие европейские столицы должны принять решение о том, чтобы сделать сохранение договора неотложным приоритетом в своих отношениях с Москвой. Если это их не волнует, они уже поставили под этим свою подпись. В начале февраля правительство США приостановит свои обязательства по договору, что освобождает Россию от выполнения своих обязательств. Фактически ДРСМД будет мертв. Время идет.

