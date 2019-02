архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.02.19 17:16 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Washington Post”,

"This is what minus-40 feels like" США - 30 января 2019 г. Так ощущается минус 40 David Joles/Star Tribune via AP RED LAKE FALLS, Миннесота - Дело в том, что я даже не знаю, насколько холодно сегодня в моем доме. Ртутный термометр на нашей веранде опускается только до минус 30. Цифровой термометр на нашей метеостанции на заднем дворе может показывать температуру только до минус 40. В среду этот термометр показывал минус 40 даже тогда, когда температура воздуха опустилась еще ниже. Единственное, что ты чувствуешь снаружи - это боль. Моя семья переехала в Миннесоту в 2016 году из Балтимора, и в нашу первую зиму я понял, что все температуры ниже нуля, по сути, одинаковы с точки зрения их восприятия. Минус 10 – очень холодно. Минус 20 – также очень холодно. Теперь я знаю, что это неправда. На самом деле есть бесконечные вариации холода, боли и страданий, которые человек может испытывать от 0 до минус 40 и далее. Если честно, примерно до минус 20 все не так уж и плохо. На пути к машине вам нужно немного поторопиться, у вас также есть несколько секунд, чтобы потрясти ключами у двери, прежде чем холод проникнет в ваше тело. Когда температура выше минус 20, то очень часто можно увидеть жителей Миннесоты без шапки, перчаток или даже в шортах. Раньше я думал, что они – сумасшедшие. Прожив здесь несколько зим, я понял, что если вы просто выбегаете в магазин, то одеваться лишний раз – это уже чересчур. Есть одно важное правило: если время, которое вы должны провести на улице, меньше времени, которое понадобится для того, чтобы надеть пальто, шапку, варежки и шарф, то вы можете просто выйти из дома в том, что на вас надето. При температурах ниже минус 20 все меняется. Приблизительно в минус 30 уже не холодно, это просто чистая, настоящая боль; резкое жжение. Через несколько мгновений жжение сменяется глубокой тупой болью, которая как будто идет от ваших костей. Я никогда не был смелым и / или достаточно глупым, чтобы проверить, что идет после боли, но я предполагаю, что это очень неприятно и, возможно, даже необратимо. Начиная примерно с минус 20 градусов, ветер перестает восприниматься как нечто тактильное и ощущается, прежде всего, как еще один вид боли. При минус 30 – это горячий утюг на открытой коже, при минус 40 – это пронзительный крик. На данный момент разница между температурой воздуха в нашем доме и воздухом снаружи составляет около 100 градусов. Из-за этого происходят разные странные вещи. В середине ночи мы слышим страшные скрипы и треск стен дома: сжимаются строительные материалы. Наши двойные окна покрыты толстым слоем льда. Иногда наши двери замерзают, а когда мы их открываем, то холодный воздух высасывает всю влагу из дома и превращает ее в туман. Большинство домов здесь очень хорошо утеплены, поэтому мы не слишком беспокоимся о том, что трубы могут замерзнуть. Однако на нашей улице в прошлом году часть водопровода замерзла. В течение нескольких месяцев один наш сосед бегал в чужой дом, чтобы набрать воды. Завтра, согласно прогнозам, температура снова повысится - к четвергу мы вернемся к однозначным числам ниже нуля. Долгожданное облегчение после нескольких дней ниже минус 20. Я могу даже надеть шорты.

