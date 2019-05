Как Сталин с Черчиллем “под рюмку чая” Европу делили

9 октября 1944 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль вошел в кабинет советского премьера Иосифа Сталина, быстренько выпил виски с Советами (так в тексте - got super blitzed on whiskey with the Soviet, примечание переводчика, perevodika.ru), а затем, вместе со Сталиным, приступил к разделу Восточной Европы. На листке бумаги он написал названия стран и процентные доли [“влияния” Союзников и СССР] рядом с ними. Позже он назовет его «Непристойным документом» ["Naughty Document”], который, вместе с другими документами времен Второй мировой войны и эпохи холодной войны будет демонстрироваться на выставке Национального архива Великобритании.

Советские войска на марше, 1943 год. (РИА Новости, CC BY-SA 3.0)

Вторая мировая война сделала возможными самые маловероятные союзы, но, наверное, не было более странного альянса чем Советская Россия, объединившаяся с Великобританией и Соединенными Штатами. США, Великобритания и Россия были членами Союза держав (Антанты) в Первой мировой войне, но Россия вышла из его, когда большевики восстали против царя.

Великобритания и Америка, а также Канада, Франция и другие отправили войска для поддержки царя, но интервенция потерпела провал. И, таким образом, Советский Союз начал свое существование с озлобленности на иностранные войска, которые пытались предотвратить революцию.

Первым шагом России по вступлению во Вторую мировую войну, было подписание Пакта о ненападении с Гитлером, а затем поход, вслед за Германией, в Польшу и захват части этой страны. Россия не присоединялась к союзническим усилиям до тех пор пока Гитлер не вторгся в Советский Союз.

А когда, в 1944 году, советские войска снова начали захватывать Польшу, они не стали поддерживать Польскую внутреннюю армию (Армию Крайову), которая была частью союзных войск воевавших против Германии. Это было проблемой для Черчилля, так как Великобритания вступила в войну в 1939 году в основном в ответ на вторжения в Польшу.

Отношения СССР с США и Великобританией были, мягко говоря, непростыми.

Союзники военного времени: российский диктатор Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заключили соглашение, которое, по признанию самого Черчилля, можно назвать «бесчеловечным».

Советский Союз выиграл от объединения с Великобританией и Америкой. Российские войска использовали американские машины, военно-морские силы Великобритании и США держали морские пути открытыми для русских кораблей, подводных лодок и поставок. А вторжения в Италию и Нормандию значительно снизили давление на советские войска на востоке. И помните, немецкие войска, вторгшиеся в Советский Союз, проникли в Россию на большую глубину, прежде чем их повернули назад.

Итак, в октябре 1944 года союзно-советские отношения были хорошими, но не было ясно, что произойдет после разгрома Германии и восстановления мира. В ночь на 9-е, Черчилль и Сталин выпили и попытались решить, как избежать нового конфликта в будущем.

И поэтому Черчилль начал писать на клочке бумаги - он написал названия стран, которые будут находиться между западной и советской сферами влияния. В список вошли Румыния, Греция, Югославия, Венгрия и Болгария.

«Непристойный документ»: Этот клочок бумаги 1944 года показывает секретный договор Уинстона Черчилля с Иосифом Сталиным о разделении послевоенной Европы между Россией и западными союзниками.

Рядом с названием каждой страны Черчилль указал, какое «влияние» должны иметь Россия и Великобритания в ней после войны. Румыния на 90 процентов отходит России, на 10 процентов - Великобритании. Греция - на 90 процентов США и Великобритании и на 10 процентов - России. Югославия делится пополам. И Черчилль считал, что Болгария должна отойти на 75 процентов русским и на 25 процентов - другим союзникам, но Сталин вычеркнул это и разделил на 90/10.

Потом Сталин поставил на документе большую синюю галочку, и двое мужчин посмотрели на него. Черчилль предложил сжечь его, беспокоясь о том, как посмотрят потомки на этот непринужденный раздел Европы. Но Сталин, вместо этого, велел ему сохранить документ.

На следующий день министры иностранных дел двух стран попытались немного сместить проценты и зафиксировать, что означало слово «влияние», но Черчилль не стал останавливаться на деталях, и поэтому его «непристойный документ», как он его называл, был, по существу, предан забвению.

Как бы там ни было, Черчилль приписал этому позднему ночному визиту и, вроде бы, неосмотрительным переговорам защиту Греции от коммунистического переворота. После войны были обнаружены доказательства того, что Сталин тогда уже решил отступить от Греции, но Черчилль не знал этого в то время.

Действительно, после того как в 1990-х годах, “Процентовка” ("Percentages Document") выплыла на свет, появилось немало догадок о том, что британский премьер-министр в то время пытался сориентироваться в грядущем мире, который будет беспощадным для Британии - Британская империя явно находилась в упадке, Советский Союз находился на подъеме, а Америка объявила о своих планах покинуть Европу как можно скорее после войны.

Таким образом, если Черчилль хотел обеспечить пространство для демократии после войны, он должен был делать это путем переговоров с Советским Союзом, по крайней мере частично. И если это включает в себя Югославию, ну что ж, пусть будет так.

Определение «непристойный документ» было придумано самим Черчиллем, который признавал, что его можно назвать «бесчеловечным».

Черчилль сказал, что его американские союзники будут «шокированы, если увидят, насколько грубо он это сделал».

Документ содержит поставленную от руки отметку (галочку), которая, как полагают, была сделана Сталиным, когда он одобрил разделение послевоенной Европы.

Главный куратор выставки Марк Дантон сказал Daily Telegraph: «Это было результатом ночных дискуссий между Черчиллем и Сталиным, они оба выпили немного виски.

«Я думаю, это важно, чтобы этот документ был представлен на выставке, потому что этот маленький листок бумаги имеет огромное значение.

«Это потенциально невероятно важно - судьба миллионов людей решается одним движением ручки в результате случайной встречи».

В документе не говорилось о Польше, которую Черчилль надеялся сохранить под западным контролем, но которая попала в сферу влияния Москвы в 1945 году.

Несмотря на свои переговоры в Москве, Черчилль также рассматривал возможность войны с Россией - проведение Операции «Немыслимое» с целью вытеснения сталинских войск из Восточной Европы.

