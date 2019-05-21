Подводные леса Арктики

Рост подводных арктических лесов из-за быстрого потепления

Знали ли вы, что в Арктике есть леса?

Арктика поражает своими подводными лесами бурых морских водорослей. Особенно, если сравнить это с ситуацией на суше, где лед и суровый климат делают землю неплодородной.

По всей Арктике за лесами водорослей наблюдали исследователи и полярники.

Сегодня изменение климата в глобальном масштабе влияет на такие морские среды обитания, как бурые водоросли. В западной Австралии, восточной Канаде, южной Европе, северной Калифорнии и восточной части США водоросли исчезают из-за потепления. Прибрежные условия в Арктике резко меняются, и территория нагревается быстрее, чем во всем остальном мире, но эти изменения могут быть полезны для водорослей.

Тем не менее, мы немного знаем о водорослях в отдаленных арктических территориях. Наше последнее исследование, опубликованное в журнале «Global Change Biology», посвящено тому, как эти важные экосистемы меняются в зависимости от климата.

Распространение водорослей в Арктике

В настоящее время водоросли встречаются на скалистых берегах по всей Арктике. Самая длинная водоросль, зарегистрированная в Арктике в Канаде, достигает 15 метров. Многие находят удивительным, что морские растения могут жить так хорошо в суровых условиях Арктики.

Бурые водоросли приспособились к суровым условиям. Эти виды могут выжить при холодных температурах и длительном отсутствии света, и даже расти под морским льдом.

Водоросли живут под водой так же, как и деревья на суше. Они создают среду обитания и меняют окружающие условия, затеняя свет и смягчая волны. В подводных лесах, которые создают водоросли, многие животные находят укрытие и еду. Более 350 различных видов - до 100 000 мелких беспозвоночных - могут жить в водоросли, и многие рыбы, птицы и млекопитающие зависят от этого леса. Водоросли также помогают защищать береговые линии, ослабляя силу волн во время штормов и уменьшая береговую эрозию.

Изменение климата, леса

Вода нагревается, морской лед тает, а значит, и больше света будет достигать морского дна, что пойдет на пользу морским растениям. Исследователи предсказывают северный сдвиг водорослей при таянии льда.

Генетические данные показывают, что большинство водорослей из Атлантического океана совсем недавно вновь захватили Арктику (примерно 8000 лет назад, после последнего ледникового периода). В результате большинство водорослей в Арктике живут в водах, холоднее их оптимальной температуры. Потепление океана также приблизит условия к температурам максимального роста и может повысить продуктивность мест обитания.

Однако в Арктике происходят другие изменения, которые усложняют всю картину. В Канаде, Аляске, Гренландии, Норвегии и Сибири вечномерзлая земля уменьшается на полметра в год. Таяние вечной мерзлоты и разрушение арктического побережья сбрасывают осадки в прибрежные воды с угрожающей скоростью, что блокирует свет и может ограничить рост растений.

Понимание лесов водорослей

Канадская Арктика - самая длинная арктическая береговая линия в мире. Самые ранние научные записи о бурых водорослях в Арктике получены из Канады во время экспедиций в поисках Северо-Западного прохода.

В северо-западной части канадской Арктики отсутствие каменного субстрата и более суровый климат поддерживают более мелкие виды бурых водорослей. Тем не менее, во многих областях базовые показатели распространенности водорослей отсутствуют. К сожалению, из-за нехватки информации трудно сказать, как меняются эти леса.

Сегодня ряд исследователей в Канаде сотрудничают с северными сообществами и организациями для изучения водорослей в Арктике. Например, пятилетний проект ArcticKelp исследует будущие изменения и возможности, которые могут предоставить данные экосистемы.

Потенциал леса

Леса водорослей во всем мире играют важную роль в прибрежной экономике, поддерживая широкий спектр туристических, рекреационных и коммерческих видов деятельности.

Прогнозы и эксперименты предполагают, что изменение климата может очень сильно повлиять на арктические побережья. Тем не менее, возможный рост водорослей должен создать новые места обитания для рыб и других морских организмов.

Тот факт, что вы не видите, как растут леса в Арктике, не означает, что мы не должны ценить их и не понимать, какую важную роль они играют в океане.

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