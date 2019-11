архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.11.19 15:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The Independent”,

"‘We are on the brink’: Abandoned by Trump and with few options in Europe, Ukraine fights for survival" Великобритания - 19 ноября 2019 г. "Мы на грани": Украина, брошенная Трампом и с небольшим выбором в Европе, борется за выживание В то время как Вашингтон поглощен Украингейтом, в Киеве растет ощущение изоляции

Оливер Кэрролл, Киев

Украинский президент Зеленский в условиях жесткого давления (АР)

Если у администрации Трампа все еще были какие-то надежды, что Украина может решить начать расследование "Burisma" и Байденов, то они, вероятно, испарились в пятницу. Фраза "он любит вашу задницу", возможно, не является самой возвышенной из вошедших в историю. Однако неуклюжий совет по телефону посла Гордона Сондленда президенту Трампу - о котором запоздало сообщил американский дипломат Дэвид Холмс в только что обнародованных показаниях - оставил в Киеве самый тяжелый осадок.

Уничижительные высказывания, что новый президент Украины Володимир Зеленский сделает "что угодно", о чем его не попросил бы Трамп, только усилили ощущение, что ее основной военный союзник больше не относится серьезно к этой пострадавшей от войны стране. "Эти слова, должно быть, сильно обидели президента Зеленского", - говорит Павло Климкин, являвшийся министром иностранных дел Киева с 2014-го по сентябрь этого года, как раз перед тем, как Украингейт стал достоянием общественности в полной мере. "Зеленский вообще не любит критиков, но это унизительно, и он наверняка воспринял это очень плохо".

С момента вступления в должность администрация Зеленского попала под раздачу все более нестандартных кампаний влияния Белого дома. Масштаб этого давления только сейчас становится ясным, после мелодраматических публичных показаний на слушаниях об импичменте в Палате представителей, которые продолжаются на этой неделе.

Эти показания подробно описывают, как украинцы неохотно - и, видимо, против своих убеждений - корчились, чтобы удовлетворить прихоти президента США.

Серия смс-сообщений, например, показывает, как чиновники Зеленского сначала возражали против, но затем их уговорили начать расследование газовой компании, которая наняла Хантера Байдена, сына самого явного соперника г-на Трампа на пост президента. Это решение означало бы серьезный подрыв двухпартийной поддержки в Вашингтоне - краеугольного основания политики безопасности Украины. Но альтернатива - продолжение задержки военной помощи в 391 миллион долларов в момент горячей войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами - казалась, по всей видимости, даже еще хуже. В этом случае администрацию Зеленского спасли обстоятельства. В начале сентября, накануне того, что выглядит как спланированное объявление Украиной о расследовании "Burisma" во время интервью с "Си-Эн-Эн", один американский разоблачитель открыто выразил несогласие. Его жалоба привела к мгновенному разблокированию военной помощи Украине и отмене интервью. Со временем это также привело к процедуре импичмента против американского президента. В Киеве администрация Зеленского находится в режиме управления в кризисной ситуации. Говоря на условии анонимности, один высокопоставленный чиновник сказал "Индепендент", что политика правительства теперь в том, чтобы не давать никаких интервью по этой теме. "Любые слова теперь могут быть использованы против Украины", - сказал он. В результате многое пока остается неясным - в особенности, что знали в администрации Зеленского, и когда. Во время своей марафонской пресс-конференции в октябре, например, украинский президент Зеленский утверждал, что он не знал о задержке военной помощи вплоть до его нашумевшего телефонного разговора с президентом Трампом. Президент США отреагировал в воскресенье в Твиттере на отрицания г-на Зеленского. "Они даже не знали, что деньги не были выплачены, и получили деньги без всяких условий", - написал он.

Но другие предлагают совершенно иные временные рамки. Например, по словам Валерия Чалого, бывшего украинского посла в Соединенных Штатах, Киев был поставлен в известность о задержке военной помощи в начале июля. Выступая по местному радио ранее в этом месяце, г-н Чалый сказал, что именно в это время он узнал, что Пентагон не продлил договоры с несколькими американскими военными субподрядчиками. Г-н Чалый сказал, что он сразу передал эту тревожную новость телеграммой в администрацию президента Зеленского. Возможно, администрация президента проигнорировала или не поняла значение телеграммы посла. Согласно независимому политологу Володимиру Фесенко, отношения между администрацией Зеленского и Министерством иностранных дел являются несколько напряженными. "Зеленский и его команда болезненно воспринимают проблемы с доверием, и у них нет доверия Министерству иностранных дел и его дипломатам", - сказал он. Более вероятной интерпретацией является то, что сотрудники Зеленского знали о проблемах на момент нашумевшего телефонного разговора 25 июля - но решили не признаваться в этом из опасения, что это покажет причастность президента Трампа к очевидному соглашению "ты мне я тебе". Бывший министр иностранных дел Климкин признался "Индепендент", что он слышал "слухи" о проблемах с военной помощью "намного раньше в этом году". Первоначально его Министерство иностранных дел не связало немедленно эти проблемы с желанием г-на Трампа расследовать Байденов. Но эта связь стала ясной "где-то в июле", сказал он, - другими словами, до того, как о задержке военной помощи появилась публикация в издании Politico 28 августа. Киев давно уже был обеспокоен по поводу Дональда Трампа. Во время его предвыборной кампании американский президент проявлял мало интереса к этой стране или к ее войне. Он высказал мнение, что может признать притязания России на Крым. С момента вступления в должность ориентация внешней политики г-на Трампа постоянно оказывала поддержку Москве. Он поддержал президента Владимира Путина, а не свои собственные разведывательные службы. Он поставил под сомнение НАТО и Европейский Союз и внезапно вывел войска из Сирии. Но никто в Киеве не был готов к почти полному разрыву двусторонних отношений, который произошел в последние несколько месяцев. Связи с Вашингтоном функционируют теперь только по линии Пентагона и Конгресса, как понимает "Индепендент". В других областях Соединенные Штаты по большей части отсутствуют. Традиционно крепкие связи с Госдепартаментом, посольством в Киеве, Белым домом и Советом по национальной безопасности, все они нарушены скандалом. Есть растущее ожидание, что посол США в Киеве Билл Тейлор, считающийся убежденным сторонником Украины, будет отозван в Вашингтон после его очень публичной критики неофициальной дипломатии Трампа. У Украины также есть собственные проблемы с послом. По непонятным причинам Соединенные Штаты затягивают потверждение замены Валерия Чалого в Вашингтоне. По некоторым сведениям, администрация Зеленского готовит уже третьего своего кандидата. Всё это способствовало нервозности в Киеве. Некоторые даже задаются вопросом, не будет ли страна принесена в жертву более крупной игре - не окажется ли Украина, как и курды в Сирии, забыта своим самым важным военным союзником. В Европе ситуация не лучше. Брекзит; пророссийские настроения в Италии, Австрии и Венгрии; и все более колеблющаяся внешняя политика французского президента Эммануэля Макрона в отношении России соединились, ослабив единую позицию безопасности по Украине. "Украина больше не чувствует солидарности, которую она чувствовала в 2014 и 2015 годах", - сказал Валерий Калныш, ведущий топового украинского политического радиошоу. "В Европе уже новое поколение лидеров, людей, которые не имеют опыта ужасов нашей войны. Путин всегда считал своих противников временными действующими лицами, которые сегодня здесь, а завтра их нет. Он не считает их ровней. Сам он там надолго". Но эксперты подсказывают, что значительные изменения политики по любую сторону Атлантики не являются реалистичными - по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Стивен Пайфер, бывший посол Соединенных Штатов в Украине и старший научный сотрудник Института Брукингса, сказал, что Конгресс сохранил решающий голос в украинской политике Соединенных Штатов и находится на стороне Киеве. "Даже члены Конгресса от республиканцев подвергли критике Трампа за Сирию, и ясно, что члены Конгресса интересуются намного больше Украиной, чем Сирией", - сказал он. Мари Мандра, профессор парижской Школы по международным делам Института политических исследований, сказала, что эмоции в кризисной ситуации рискуют затмить то, что она назвала "основными положениями" безопасности. Европа и НАТО все еще "привержены" защите суверенитета Украины, сказала она. Но, добавила она, усилия г-на Макрона по вступлению в диалог с Владимиром Путиным добавляют новую динамику в отношения с Украиной. Французский президент, например, подталкивает президента Зеленского идти по чрезвычайно рискованному пути перемирия с Россией. Пока неизвестно, заинтересован ли Владимир Путин всерьез в переговорах. "Ставки высоки, и Макрон хочет верить в свои отношения с Путиным", - сказала она. "Он видит мир на Донбассе способом продвижения к этой цели, и он ожидает, что Киев пойдет на большие уступки, чем Москва". В какой-то момент Украина превратилась из настоящего субъекта международных отношений в предмет переговоров. "Украина теперь является в сущности проблемой, которую обсуждают", - сказала она. "Тем, что вы думаете можно обменять. Украина частично сама виновата в этом, но французскому президенту также нужно помнить, что Кремль не желает суверенной, демократической Украине добра".

Бывший министр иностранных дел Климкин сказал, что следующий год готовится стать решающим периодом для Украины. Киев испытывает напряжение на многих фронтах, сказал он: начиная с внутренней политики США и заканчивая войной на востоке и перспективой потерять доходные газовые транзитные сборы, так как "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию в начале 2020 года. "Я все больше обеспокоен затруднительным положением, в котором мы оказываемся, и я считаю, что само наше выживание как страны находится под угрозой", - сказал он. "В последний раз я чувствовал подобное в разгар войны в 2014 году. Мы снова на грани. Настолько это серьезно".