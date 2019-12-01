В 2019 году более 1 млн узбекистанцев отправились на заработки в Россию

29-11-2019, Экономика

В текущем году в Россию на заработки прибыли более 11 млн людей. Самое большое количество мигрантов прибыло из Украины — 3 млн, Казахстана — 2,5 млн и Узбекистана 1,1 млн.

В 2018 году из России мигранты отправили на родину примерно 20 млрд долларов США. Стоит отметить, что узбекские мигранты перевели в Узбекистан более 2 млрд долларов только за первые 6 месяцев текущего года.

Примечательно, что узбекские мигранты являются лидерами по денежным переводам из России в СНГ. На втором месте по переводам за последние 6 месяцев оказался Таджикистан — 1,1 млрд долларов. Тройку закрывает Кыргызстан — 935 млн долларов.

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