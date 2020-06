архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.06.20 14:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Gulf News”,

"Macaque attack: Humans try to take back ancient Thai city from monkeys" ОАЭ - 24 июня 2020 г. Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город 24 Jun 2020 Длиннохвостая макака взобралась на статую обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Иод. AFP Жители забаррикадировавшиеся в своих домах, драки враждующих банд и запретные для людей зоны. Добро пожаловать в Лопбури, древний тайский город, наводненный крайне агрессивными в поисках еды среди отбросов обезьянами, популяция которых выходит из-под контроля. Указывая на сетку, закрывающую ее террасу сверху, Кульджира Таечаваттанаванна жалуется на опасность исходящую от обезьян в самом сердце города 13-го века в носящей то же название провинции расположенной в центре страны. «Мы живем внутри клетки, а обезьяны живут снаружи», - говорит она. «Их экскременты повсюду, запах невыносимый, особенно когда идет дождь». Бесстрашные приматы хозяйничают на улицах вокруг храма Пранг Сам Иод в центре Лопбури, патрулируя верхушки стен и нагло срывая резиновые уплотнения с автомобильных дверей. Туристы “общаются” с длиннохвостыми макаками в храме Пранг Сам Иод. AFP До вспышки коронавируса, к их выходкам относились в значительной степени терпимо, как к главной приманке для полчищ туристов, которые приезжали в город, чтобы покормить и сделать селфи с отважными животными. Но в настоящее время, после того, как эпидемия спровоцировала неожиданное изменение поведения обезьян, правительством проводится кампания по стерилизации животных. После того, как переклинило иностранный туризм - дойную корову Таиланда, иссяк и поток расшвыриваемых туристами свободных бананов, подтолкнув макак к насилию. В марте, в социальных сетях стали популярными видеокадры где сотни обезьян дрались из-за еды на улицах Длиннохвостые макаки преследуют женщину на скутере в городе Лопбури. AFP Рост популяции,- численность животных за три года удвоилась (до 6000 особей) сделало и так уже нелегкое сосуществование человека со своими дальними родственниками почти невыносимым. Некоторые районы города были просто “отданы” обезьянам. Заброшенный кинотеатр стал штаб-квартирой и кладбищем макак. Мертвые обезьяны “хоронятся” своими соплеменниками в проекционной комнате в тылу кинотеатра, и любой человек, который входит туда, подвергается нападению. Владелец магазина неподалеку выставляет чучела тигров и крокодилов, чтобы попытаться отпугнуть обезьян, которые регулярно воруют из его магазина баллончики с краской. Обезьяны в городе Никто в Лопбури, кажется, не помнит время без обезьян, а некоторые предполагают, что появление обезьян в городе стало следствием проникновения его в близлежащий лес. Жители взяли на себя обязательство кормить макак, чтобы предотвратить столкновения. Женщина кормит длиннохвостых макак в городе Лопбур. AFP «Чем больше они едят, тем больше у них энергии… тем больше они размножаются», - говорит Прамот Кетампай, управляющий святынями окружающими храм Пранг Сам Иод. Массовые драки банд обезьян привлекли внимание властей, которые в этом месяце, после трехлетней паузы, возобновили программу стерилизации. К пятнице они собираются “обработать” 500 животных. Но этой кампании может быть недостаточно для снижения их численности, и у департамента есть долгосрочный план по строительству резервата в другой части города. Но это, вероятно, встретит сопротивление со стороны людей. «Сначала нам нужно провести опрос людей, живущих в этом районе», - сказал Наронгпорн Дауддуем из департамента дикой природы. «Это все равно что сваливать мусор перед их домами и спрашивать их, счастливы они или нет». Taweesak Srisaguan, владелец магазина в Лопбури, который использует чучела животных как средство отпугивания нежелательных посетителей-обезьян, говорит, что, несмотря на его ежедневную борьбу с животными, он будет скучать по ним, если они будут перемещены. «Я привык видеть, как они ходят, играют на улице», - говорит он. «Если они исчезнут, я определенно буду чувствовать себя одиноко».

