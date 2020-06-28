Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

24 Jun 2020

Длиннохвостая макака взобралась на статую обезьяны перед буддийским храмом Пранг Сам Иод. AFP

Жители забаррикадировавшиеся в своих домах, драки враждующих банд и запретные для людей зоны. Добро пожаловать в Лопбури, древний тайский город, наводненный крайне агрессивными в поисках еды среди отбросов обезьянами, популяция которых выходит из-под контроля.

Указывая на сетку, закрывающую ее террасу сверху, Кульджира Таечаваттанаванна жалуется на опасность исходящую от обезьян в самом сердце города 13-го века в носящей то же название провинции расположенной в центре страны.

«Мы живем внутри клетки, а обезьяны живут снаружи», - говорит она.

«Их экскременты повсюду, запах невыносимый, особенно когда идет дождь».

Бесстрашные приматы хозяйничают на улицах вокруг храма Пранг Сам Иод в центре Лопбури, патрулируя верхушки стен и нагло срывая резиновые уплотнения с автомобильных дверей.

Туристы “общаются” с длиннохвостыми макаками в храме Пранг Сам Иод. AFP

До вспышки коронавируса, к их выходкам относились в значительной степени терпимо, как к главной приманке для полчищ туристов, которые приезжали в город, чтобы покормить и сделать селфи с отважными животными.

Но в настоящее время, после того, как эпидемия спровоцировала неожиданное изменение поведения обезьян, правительством проводится кампания по стерилизации животных.

После того, как переклинило иностранный туризм - дойную корову Таиланда, иссяк и поток расшвыриваемых туристами свободных бананов, подтолкнув макак к насилию.

В марте, в социальных сетях стали популярными видеокадры где сотни обезьян дрались из-за еды на улицах

Длиннохвостые макаки преследуют женщину на скутере в городе Лопбури. AFP

Рост популяции,- численность животных за три года удвоилась (до 6000 особей) сделало и так уже нелегкое сосуществование человека со своими дальними родственниками почти невыносимым.

Некоторые районы города были просто “отданы” обезьянам.

Заброшенный кинотеатр стал штаб-квартирой и кладбищем макак. Мертвые обезьяны “хоронятся” своими соплеменниками в проекционной комнате в тылу кинотеатра, и любой человек, который входит туда, подвергается нападению.

Владелец магазина неподалеку выставляет чучела тигров и крокодилов, чтобы попытаться отпугнуть обезьян, которые регулярно воруют из его магазина баллончики с краской.

Обезьяны в городе

Никто в Лопбури, кажется, не помнит время без обезьян, а некоторые предполагают, что появление обезьян в городе стало следствием проникновения его в близлежащий лес.

Жители взяли на себя обязательство кормить макак, чтобы предотвратить столкновения.

Женщина кормит длиннохвостых макак в городе Лопбур. AFP

«Чем больше они едят, тем больше у них энергии… тем больше они размножаются», - говорит Прамот Кетампай, управляющий святынями окружающими храм Пранг Сам Иод.

Массовые драки банд обезьян привлекли внимание властей, которые в этом месяце, после трехлетней паузы, возобновили программу стерилизации.

К пятнице они собираются “обработать” 500 животных.

Но этой кампании может быть недостаточно для снижения их численности, и у департамента есть долгосрочный план по строительству резервата в другой части города.

Но это, вероятно, встретит сопротивление со стороны людей.

«Сначала нам нужно провести опрос людей, живущих в этом районе», - сказал Наронгпорн Дауддуем из департамента дикой природы.

«Это все равно что сваливать мусор перед их домами и спрашивать их, счастливы они или нет».

Taweesak Srisaguan, владелец магазина в Лопбури, который использует чучела животных как средство отпугивания нежелательных посетителей-обезьян, говорит, что, несмотря на его ежедневную борьбу с животными, он будет скучать по ним, если они будут перемещены.

«Я привык видеть, как они ходят, играют на улице», - говорит он.

«Если они исчезнут, я определенно буду чувствовать себя одиноко».

Agence France-Presse

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